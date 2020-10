I veicoli commerciali leggeri, a livello di vendite, continuano a crescere rispetto agli altri veicoli presenti sul mercato. In questo articolo vogliamo analizzare tutti i dettagli delle versioni più economiche dei modelli più venduti negli ultimi anni affinché tu possa scegliere la serie ideale per te.

Nel 2019, prima del periodo negativo legato al Covid-19, i veicoli commerciali leggeri hanno registrato un aumento delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2018. Sempre più persone scelgono di acquistare questo tipo di veicoli per usarli come strumento di lavoro anche se il mercato italiano non ha troppe alternative che rispecchino queste caratteristiche.

Citroën Berlingo , Peugeot Partner , Renault Kangoo , Dacia Dokker, Opel Combo e Fiat Dobló sono i modelli più popolari in questo segmento di veicoli commerciali leggeri. Ti diremo quanto costano le sue varianti industriali di base, quali misure hanno, qual è la loro capacità di carico e quali attrezzature includono.

Questi modelli sono stati presentati ormai qualche anno fa ma sono assolutamente validi e, oggi, puoi trovare ottime offerte per questi veicoli commerciali usati.

I veicoli commerciali leggeri: il caso di Citroën Berlingo Box

La Citroën Berlingo nella sua variante Van First è disponibile a partire da 8.092 euro IVA esclusa. Il modello più economico di questi veicoli commerciali leggeri include il motore a benzina VTi da 100 CV collegato a un cambio manuale a cinque marce. Nel diesel, viene offerto con il BlueHDI da 75 CV, il BlueHDI da 100 CV e il BlueHDI da 120 CV. Viene commercializzata di questi veicoli commerciali leggeri anche la variante elettrica, il cui prezzo risulta superiore ai 20.000 euro.

La Citroën Berlingo misura 4,38 m di lunghezza, 1,81 m di larghezza e 1,86 m di altezza. In ordine di marcia pesa 1.345 kg e il suo peso massimo autorizzato è 1.945 kg. Ha un volume di carico utile massimo di 3,7 metri cubi.

Peugeot Partner, tra gli esempi di veicoli commerciali leggeri

Il Peugeot Partner Comercial Short Van ha un prezzo base di quasi 12.000 euro. Questa modello comprende il motore diesel 1.6 BlueHDI da 75 CV con cambio manuale a cinque marce . È disponibile di questi veicoli commerciali leggeri anche con il 1.6 BlueHDI da 100 CV e il diesel 1.6 BlueHDI da 120 CV. A benzina, viene offerto con il 1.6 da 98 CV e, come Citroën Berlingo, ha una versione elettrica con un motore da 49 kW, l’equivalente di circa 65 CV.

La lunghezza di uno dei veicoli commerciali leggeri del Peugeot Partner Commercial Short Van è di 4,38 m, misura 1,81 m di larghezza e 1,86 m di altezza. Con una lunghezza utile della piattaforma di carico di 1,8 m, il suo volume utile è di 3,3 metri cubi e può caricare 648 kg. Il peso in ordine di marcia è di 1.367 kg e il suo peso massimo autorizzato è di 1.940 kg.

Se parliamo di equipaggiamento, la versione più economica del Peugeot Partner monta ruota di scorta standard, sedile passeggero singolo, ESP e kit per fumatori.

Renault kangoo

Il Renault Kangoo Professional Van è disponibile a partire da 10.000 euro IVA esclusa. Questo prezzo corrisponde alla versione diesel 1.5 dCi da 75 CV con cambio manuale a cinque marce. Nel diesel viene proposto anche con il motore 1.5 dCi da 90 CV e 1.5 dCi da 110 CV. A benzina si vende solo con il motore 1.2 da 115 CV.

In termini di dimensioni e capacità di carico, il Renault Kangoo Professional misura 4,28 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 1,84 m di altezza; la lunghezza della sua area di carico è di 1,73 m il volume di carico è di 3 metri cubi. In ordine di marcia pesa 1.280 kg e il suo peso massimo autorizzato è di 1.950 kg, lasciando un carico utile di 630 kg.

La versione base è dotata di ESP, airbag frontale guidatore, copertura in lamiera completa, alzacristalli elettrici, specchietti elettrici, radio R-link con schermo 7 “, presa audio ausiliaria e ingresso per USB e scheda SD.

Veicoli commerciali leggeri come l’esempio di Dacia Dokker Van

La variante industriale della Dacia Dokker , è uno dei veicoli commerciali leggeri con un prezzo di partenza di poco superiore agli 8.000 euro. La velocità corrisponde alla variante che equipaggia un motore a benzina da 1,6 litri con 102 CV. La variante GPL utilizza lo stesso motore a benzina ma va anche a diesel. Quest’ ultimo modello è commercializzato con un motore dCi da 75 CV o 90 CV.

La Dacia Dokker, rientrante nella categoria di veicoli commerciali leggeri, misura 4,36 m di lunghezza, 1,75 m di larghezza e 1,80 m di altezza. La lunghezza della loro area di carico è di 1,9 me hanno un volume di carico di 3,3 metri cubi. Il suo peso è di 1.136 kg e ha un peso massimo autorizzato di 1.886 kg.

La versione più economica di questi veicoli commerciali leggeri è associata al livello di allestimento Base con un’attrezzatura molto ridotta che non include l’aria condizionata. Pagando qualche centinaia di euro in più è disponibile con la finitura Ambiance, che prevede una dotazione più completa e permette di aggiungere diversi elementi optional, come il volante e il sedile di guida regolabili in altezza, il vano portaoggetti, gli airbag laterali anteriori o il pacchetto che include il sistema multimediale. con navigatore e aria condizionata.

Opel Combo Cargo

La Opel Combo Cargo è uno di quei veicoli commerciali leggeri disponibile a partire da 17.000 euro con il motore 1.3 CDTi da 95 CV e cambio manuale. L’offerta meccanica non prevede alcun propellente benzina e, oltre al già citato diesel da 95 CV, troviamo solo il diesel 1.6 CDTi da 105 CV con cambio manuale a 6 marce .

La Opel Combo cargo misura 4,41 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza e 1,89 m di altezza . Ha un volume di carico di 3,8 metri cubi e la lunghezza del vano di carico è di 1,82 metri. Pesa 1.240 kg, la sua portata massima è di 1990 kg e il carico utile è di 675 kg.

In termini di equipaggiamento, la vettura include porte posteriori asimmetriche sprovviste di finestrini, sedile del passeggero con schienale regolabile, schermo divisorio a pieno carico senza finestrino, cruise control, ESP più assistenza alla partenza in salita, airbag frontale del conducente e regolatori dei finestrini anteriore elettrico.

Fiat Doblò Cargo

Il Fiat Dobló Cargo più economico costa intorno agli 11.500 euro e monta il motore diesel 1.3 Multijet da 80 CV. Disponibile anche con motore 1.4 MPI a benzina da 95 CV e T-Jet da 120 CV. Nel diesel, è offerto con il 1.3 MultiJet da 95 CV, il 1.6 MultiJet da 105 CV e il 1.6 MultiJet da 120 CV. Ha un motore a doppia alimentazione benzina / GPL, il 1.4 120 T-Jet Natural Power da 120 CV.

Il furgone Fiat è lungo 4,40 m, largo 1,83 me alto 1,84 m . La lunghezza dell’area di carico è di 1,82 m, ha un volume di carico di 3,4 metri cubi e il carico utile è di 750 kg.

Include degli optinal di serie come il controllo della pressione dei pneumatici, ESC, ESP, cruise control e limitatore di velocità e il sistema Traction + che contribuisce a migliorare l’aderenza su superfici scivolose.