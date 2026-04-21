Il concetto di cura sta attraversando una trasformazione senza precedenti. Se un tempo l’atto del curare era indissolubilmente legato alla presenza fisica e al dialogo empatico, oggi ci troviamo immersi in un paradigma dominato da stringhe di codice e processi automatizzati. Questa evoluzione non riguarda solo gli strumenti tecnici a disposizione dei professionisti, ma tocca le radici stesse del rapporto tra individuo, società e istituzioni sanitarie. In un mondo che corre verso l’ottimizzazione, sorge un interrogativo fondamentale: che fine fa l’etica della cura quando il calcolo sostituisce l’intuizione umana?

Crisi del sistema, crisi della cura? La parabola del Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale vive oggi una fase di profonda sofferenza. Le lunghe liste d’attesa e la carenza di personale non sono semplici intoppi burocratici, ma i sintomi di una crisi d’identità che colpisce il cuore del sistema pubblico. La percezione dei cittadini riflette un senso di abbandono che va ben oltre la mancanza di risorse materiali.

L’insoddisfazione strutturale: riflessione filosofica e sociologica

I dati dei sondaggi più recenti mostrano un rapporto con la sanità pubblica ai minimi storici. La causa di questo distacco non risiede soltanto nei ritardi delle prestazioni, ma in una trasformazione filosofica della cura. Il paziente non si sente più “preso in carico” come persona, ma gestito come una pratica amministrativa. Dal punto di vista sociologico, stiamo assistendo alla mercificazione del tempo sanitario: quando il tempo dedicato all’ascolto viene sacrificato sull’altare della produttività oraria, il legame di fiducia tra cittadino e Stato si spezza.

La profonda crisi sistemica è confermata dai dati del sondaggio condotto da Serenis Medicina su un campione di 2229 rispondenti, il quale evidenzia una valutazione elevata per la competenza professionale medica ma critica per i tempi d’attesa. In particolare, la competenza dei medici è stata valutata con un punteggio medio di 3,53 su 5 dagli intervistati, mentre il punteggio per i tempi di attesa è crollato a 1,95.

Il medico e il software: la metamorfosi del contatto umano

L’ingresso della tecnologia nelle corsie degli ospedali e negli studi medici ha introdotto una variabile complessa. Il camice bianco, un tempo figura centrale di riferimento, si ritrova oggi mediato da schermi e database che, se da un lato velocizzano la diagnosi e semplificano gli adempimenti burocratici come la ricetta elettronica, dall’altro creano una distanza invisibile ma tangibile.

Barriere digitali o ponti di efficienza?

La telemedicina e la digitalizzazione sono state presentate come la soluzione definitiva, ma l’efficienza non coincide necessariamente con l’efficacia del processo di guarigione. L’empatia richiede una presenza che difficilmente può essere replicata attraverso una webcam. Se la tecnologia diventa un fine invece di restare un mezzo, rischiamo una sanità tecnicamente perfetta ma umanamente deserta.

Sapere è potere: rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale

In questo scenario di incertezza, l’Intelligenza Artificiale emerge come il nuovo oracolo a cui rivolgersi. Non si tratta più solo di consultare i motori di ricerca per una diagnosi frettolosa, ma di affidarsi ad algoritmi capaci di analizzare moli immense di dati medici con una precisione che supera quella umana.

L’uso dell’AI per ottenere informazioni mediche alimenta il fenomeno del “Dr. Algoritmo”. Eppure, delegare la nostra salute a una macchina comporta rischi etici di enorme portata. L’algoritmo non possiede il senso della responsabilità morale. La salute non è un’equazione da risolvere, ma un equilibrio dinamico che richiede giudizio critico e sensibilità etica.

L’adozione dell’AI e la propensione alla telemedicina

Un dato significativo, proveniente dal sondaggio condotto da Serenis Medicina su un campione di 2229 rispondenti, rivela l’ampia adozione di strumenti digitali nella gestione della salute. Il 60% dei partecipanti all’indagine dichiara di interrogare già l’intelligenza artificiale (IA) per questioni legate alla propria salute. Questa familiarità con l’IA si traduce anche in una maggiore propensione alla telemedicina: il 78,3% di questi utenti è favorevole alle video-visite, a fronte del 67,9% di chi non usa strumenti IA.

La sfida per il futuro consiste nell’integrare la potenza di calcolo della tecnologia con la profondità dell’etica della cura. Dobbiamo pretendere una tecnologia che non sostituisca l’uomo, ma che lo liberi dalle mansioni meccaniche per restituirgli il tempo dell’ascolto e della relazione.