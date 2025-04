Il mese di maggio sta per arrivare e, insieme a lui, arriva una delle festività più dolci che ci sia. La seconda domenica del mese, infatti, in Italia si celebra la Festa della mamma (quest’anno cade giorno 11 maggio), una ricorrenza che tutti amano festeggiare, dai più piccoli agli adulti, perché si sa, “la mamma è sempre la mamma”.

È la donna più importante della vita di ogni persona, quella che “se ti parlo di lei, non sei gelosa”, come cantava Edoardo Bennato, e dunque per confermare il “viva la mamma”, ogni figlio ed ogni figlia ha voglia di farle un regalo.

Per trovare il regalo perfetto per la festa della mamma, bisogna pensare al tipo di mamma che ognuno ha. Al suo carattere, al suo modo di fare, a ciò che viene in mente quando la si pensa. In base a queste caratteristiche, diventa più semplice capire cosa regalarle.

Tra i regali per la festa della mamma sempre apprezzati ci sono i profumi. Ogni donna e ogni mamma ama ricevere un profumo come segno dell’affetto di un figlio o del marito che vuole celebrare la madre dei suoi figli. Associare il profumo alla festa della mamma, dunque, potrebbe essere ovvio per alcuni versi, ma sempre azzeccatissimo per molti altri.

I profumi sono un regalo intramontabile, perché possiedono un “potere” molto grande. Il profumo da donna, infatti, diventa un tratto distintivo, un segno di riconoscimento, un punto da cui partono tanti ricordi e si trasformano in emozioni. Insomma, regalare un profumo per la festa della mamma è sempre la scelta perfetta per ricordare alla mamma che, grazie a quella fragranza, verranno impresse sulla sua pelle l’eleganza, la dolcezza e la femminilità che tanto la caratterizzano.

Molto in voga negli ultimissimi periodi sono i profumi arabi donna, poiché vengono realizzati con ingredienti pregiati che esaltano ogni aspetto della persona che li indossa. Alcune tipologie di profumo in particolare si adattano meglio in base al tipo di mamma, ma anche ad essere regalati in un’occasione talmente coccolosa come questa festa.

Festa della Mamma: quale profumo regalare?

I profumi vengono classificati in famiglie olfattive, in base agli ingredienti che li compongono ed alle note che vengono sprigionate.

La famiglia dei floreali è perfetta per le mamme più romantiche e raffinate. Le fragranze di questo genere, infatti, sono molto eleganti e femminili, motivo per cui sono da sempre associate alla profumeria femminile. Evocano emozioni come la dolcezza, l’amore e la grazia, tutte assolutamente perfette per celebrare il valore di una mamma.

I fiori che di solito vengono selezionati per realizzare fragranze floreali così amate sono la rosa, simbolo di amore e raffinatezza, molto classica ma sempre elegante e sempre apprezzata, la peonia, un fiore fresco e femminile dal tocco delicato, giovane e vivace, il gelsomino, sensuale ma discreto e perfino solare, e i fiori d’arancio, che con il loro tocco leggermente agrumato sono perfetti per evocare serenità e maternità.

Profumo “9am pour femme” di Adnan

Le note agrumate, che di solito rientrano nella famiglia olfattiva dei fruttati, come potrebbe essere facilmente intuibile, sono ideali per le mamme energiche e solari, dinamiche e dallo spirito positivo. Gli ingredienti che valorizzano questa famiglia, dunque, sono tutti caratterizzati da note fresche, energizzanti e luminose, tipicamente rintracciabili negli agrumi più diffusi.

Tra la freschezza e la frizzantezza del bergamotto, che trasmette buonumore e leggerezza, la luminosa e vivace scia lasciata dal limone e dal cedro, e dalla dolcezza fruttata, spensierata e leggera del mandarino, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Molto di tendenza è, infatti, la fragranza 9 Am Pour Femme di Afnan, un profumo che unisce la dolcezza energizzante degli agrumi a quella golosa del lampone.

Tra l’altro, anche se molti alberi di agrumi producono i loro frutti in inverno, da sempre vengono associati ai mesi più caldi, come appunto lo è il mese di maggio, che anticipa la primavera.

Profumo “Yara” di Lattafa

Le note verdi e aromatiche si ritrovano in più famiglie olfattive e si fanno portavoce di quelle mamme che amano la natura e la semplicità. Da qui nascono dei profumi discreti ma sofisticati al tempo stesso, con sentori freschi e naturali. Ingredienti quali la violetta, così pulita e sofisticata ma anche calda e avvolgente, il basilico e la salvia, dal tocco erbaceo originale e moderno, e il tè verde, sempre rinfrescante e rasserenante, sono la scelta perfetta per le mamme che trasmettono calma e serenità.

Decisamente più sfiziose sono le fragranze della famiglia olfattiva dei gourmand e dei cipriati. Le mamme che amano le coccole non potranno resistervi, perché queste fragranze sanno essere talmente dolci, avvolgenti e confortanti da conquistare chi già per carattere è una persona affettuosa e accogliente. Le materie prime che le compongono, infatti, evocano calore e tenerezza, e basta chiamarle per nome per portare queste immagini alla mente: vaniglia, fava tonka, iris e muschio bianco, tutti ingredienti dolci e sofisticati, morbidi e rassicuranti, come lo sono il profumo di pulito e, ovviamente, gli abbracci e la cura materna. Un esempio? Il profumo Yara del brand Lattafa.

Profumo “Shiyaaka Gold” di Khadlaj

Il viaggio attraverso i profumi perfetti per la festa della mamma si conclude con quelli appartenenti alla famiglia olfattiva dei legnosi e degli orientali. Qui le note sono profonde, sensuali ed eleganti, dunque perfette per le mamme dal carattere sofisticato e deciso, per le donne forti e dallo stile personale definito. Per questo motivo, non possono non essere identificati con ingredienti caldi e vellutati come il legno di sandalo e l’ambra chiara, entrambi sensuali ma senza risultare invadenti, oppure il patchouli, molto elegante e profondo, un ingrediente perfetto per donare carattere e raffinatezza alla fragranza. Shiyaaka Gold di Khadlaj potrebbe essere la scelta perfetta in questo senso.