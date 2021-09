Compare casa è semplice (o almeno così dicono), arredarla è sempre la parte più difficile. È necessario proiettarsi in uno spazio vuoto e provare a comprendere quali combinazioni di colori starebbero meglio con determinati mobili, stili, pavimenti, tende, pareti. In molti si affidano all’aiuto di esperti, architetti ed interior designer per non lasciarsi trasportare dall’euforia dello shopping e comprare cose a caso. Ma cosa fa chi invece non può permettersi tutte queste spese extra? Con un po’ di fantasia e i giusti suggerimenti, arredare casa diventa un’impresa alla portata di tutti. Spesso e volentieri, basta un poster o delle stampe incorniciate a salvare l’intera parete.

In primis arredare casa non deve diventare stressante. Non esistono delle regole fisse e soprattutto il gusto è estremamente personale. È necessario curare gli ambienti affinché siano confortevoli e con degli oggetti che davvero vi rappresentano, non preoccupatevi di riempire ogni singolo angolo della casa. Ciò genererebbe solo confusione e indecisione. Dunque, regola n.1 Non andare di fretta! Arredare lentamente. Così facendo sarai in grado di capire cosa è realmente utile e cosa non lo è. Potrai guardare, chiedere pareri, sperimentare, capire cosa fa al caso tuo.

2. Parti dal tuo stile di arredamento preferito

La scelta di un tema, di colori e materiali, può sicuramente aiutarti a capire quale sia lo stile che preferisci rispetto agli altri. Il nostro suggerimento? partire dal proprio stile di arredamento preferito. Man mano sarà semplice aggiungere un tocco personale proveniente anche da oggetti che appartengono a stili diversi.

3. Non concentratevi su un solo stile, il mix di stili è la nuova tendenza!

Non è detto che una casa per essere accogliente debba avere per forza unicamente un arredamento contemporaneo, industriale, country chic, moderno, antico, scandinavo etc. Combinare elementi di stili differenti rende ogni ambiente più interessante e vi permette di poter variare, senza rimanere ancorati ad oggetti di un unico arredo.

4. SI alle pareti colorate

Niente paura, il rosso acceso, l’arancio carico, il verde o il blu sono ben accetti su tutte le pareti. Per chi predilige la sobrietà anche il bianco e il rosa antico non passano mai di moda, ma per chi sente di voler sperimentare sappiate che i colori forti vanno tantissimo e soprattutto donano alle abitazioni un’atmosfera diversa. Da qualche anno a questa parte anche le pareti a righe sono state molto gettonate. E se una parete dopo qualche anno non vi piace più si può sempre provvedere con una carta da parati coprente.

5. Occhio all’illuminazione!

Prima di decidere in base al proprio gusto personale un colore o un arredamento è importante comprendere come valorizzare la propria abitazione. Se l’illuminazione non è tantissima è meglio optare già in partenza con dei colori chiari, altrimenti si rischia di vivere al buio.

6. Posizione dei mobili: funzionale alle vostre esigenze

La posizione dei mobili è importante e spesso molto sottovalutata. Non riempite tutto il perimetro della stanza per il solo gusto di riempire spazi lasciando un enorme vuoto in mezzo. I mobili devono essere funzionali al vostro modo di vivere la casa. Ad esempio, se avete tanti vestiti e vi servirebbe un enorme armadio valutate l’idea di una cabina o di una parete attrezzata che vi consente di salvare spazio. Sfruttate le altezze. Se la cucina è il vostro laboratorio considerate una cucina ad isola rispetto a quella classica, o un open space.

7. Misure

Prendere le misure è un’operazione di vitale importanza, soprattutto quando si decide di acquistare online senza poter prima vedere ciò che ci interessa. Misure esatte ci permettono di risparmiare resi e trafile per cambi e restituzione di mobili.

8. Poster, tele e cornici sono ben accette!

Non è necessario comprare quadri costosi per rendere grazioso un appartamento. Costoso non sempre è sinonimo di bellezza.