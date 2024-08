Le persone giocano da migliaia di anni, ma gli sviluppi più rapidi nel settore del gaming si sono sicuramente verificati negli ultimi decenni. Il modo in cui giochiamo e ci relazioniamo con i giochi continua a cambiare e gran parte di ciò è dovuto alle continue innovazioni tecnologiche.

Anche i giochi da tavolo tradizionali ora hanno alternative digitali, eliminando la necessità di recarsi in determinati luoghi o di acquistare i giochi fisici. Lo sviluppo più evidente nell’industria è però stato l’ascesa del gaming su smartphone, che ha superato i PC e le console come piattaforma più comune. Di seguito esaminiamo i fattori che hanno guidato questi cambiamenti da una prospettiva di gioco e di business.

Miglioramento della tecnologia

Una delle forze trainanti dietro l’ascesa del gaming su smartphone è stata indubbiamente l’avanzamento tecnologico. I cellulari di ultima generazione sono estremamente potenti e in grado di supportare app che modelli più vecchi non erano in grado di supportare.

Migliori telefoni offrono una durata della batteria più lunga, una potenza di elaborazione migliorata e una grafica avanzata, mentre la banda larga ad alta velocità e il 5G permettono ai giocatori di giocare online da ovunque si abbia una connessione internet. Inoltre, sia l’Apple Store che il Play Store offrono una quantità di giochi incredibile. Chi preferisce i classici può scegliere giochi come il bingo online, mentre chi vuole giocare con molti altri giocatori può optare per un MMO; insomma, qualsiasi siano i propri gusti, probabilmente ci sarà un gioco per smartphone che li rispecchi.

Giocare ovunque e in qualsiasi momento

I dispositivi mobili sono progettati per essere portatili, il che consente agli utenti di giocare in qualsiasi momento e ovunque vogliano. A differenza delle console e dei PC, i giochi per smartphone possono essere usati per passare il tempo ovunque sia necessario, sia che si tratti di trasporti pubblici sia che si stia aspettando un amico in ritardo.

Vastità del mercato

La diffusione degli smartphone nella società ha avuto un impatto significativo sul gaming da questo dispositivo. In Italia, gli smartphone sono circa 50 milioni per una popolazione che non raggiunge i 60 milioni, e si stima che questo numero continuerà a crescere.

La maggior parte della popolazione dispone quindi di un dispositivo di gaming nelle proprie tasche, rendendo superfluo l’acquisto di console spefiche.

Migliori opportunità per gli sviluppatori

Gli sviluppatori e i creatori tendono a favorire il gaming su smartphone perché costruire giochi per questi sistemi ha un costo inferiore. I titoli per console e PC, al contrario, richedeno molti soldi e tempo, dovendo anche soddisfare le aspettative sempre maggiori dei giocatori per storie più coivolgenti e gameplay innovativi.

Al contrario, le aspettative per i giochi su smartphone sono nettamente inferiori, con la maggior parte delle persone che vuole semplicemente dei giochi piacevoli e poco impegnativi volti semplicemente a far passare il tempo.