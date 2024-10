Col trascorrere degli anni, i prodotti beauty cambiano e si evolvono e quelli che, inizialmente, erano semplici miscele di ingredienti naturali e olii essenziali oggi sono il frutto di studi scientifici, per trovare la formula perfetta per la pelle. Un esempio perfetto sono le creme viso , un prodotto beauty che applichiamo quotidianamente e che, nel tempo, è cambiato radicalmente.

Ecco l’evoluzione delle creme viso.

Creme viso: dal passato al presente

La crema viso è sicuramente uno dei prodotti più utilizzati, perché aiuta la pelle a ristabilire l’idratazione e il nutrimento. Ma i prodotti di oggi sono molto lontani da quelli del passato.

La storia della crema viso ha origini lontane: nell’Antica Grecia, infatti, già si utilizzavano lozioni, per proteggere la pelle, a base di olio di oliva. La svolta arriva nel XIX secolo, quando si ebbe la prima emulsione, grazie a Galeno, che utilizzava formule che univano acqua e cera d’api. Ovviamente, non essendoci emulsionanti stabili, questi prodotti si ossidavano facilmente ed era impossibile produrli e distribuirli in larga scala.

Le prime creme viso arrivano nei primi anni del Novecento, quando vengono inclusi, nelle formule degli ingredienti, emulsionanti ed emollienti, come la vaselina, che venivano miscelati a olio minerale. Col trascorrere degli anni e grazie a diversi studi scientifici, le creme viso si sono arricchite di ingredienti e attivi sempre più performanti per la pelle.

Durante il XX secolo, infatti, inizia uno studio più approfondito dei prodotti beauty, col benessere della pelle, come obiettivo principale. Oggi, oltre il benessere della pelle, la scienza studia un connubio con la salvaguardia dell’ambiente, allargando i propri orizzonti.

Quali ingredienti vengono utilizzati nelle creme viso oggi?

Le creme viso si sono arricchite, sempre più, di ingredienti che puntano al benessere della pelle in maniera profonda e non più superficiale. Gli ingredienti utilizzati idratano e nutrono la pelle, stimolano il rinnovamento cellulare, combattono la produzione dei radicali liberi e, soprattutto, stimolano la produzione di collagene, utile per rimpolpare la pelle e contrastare i segni dell’invecchiamento.

Ecco quali sono quelli principali:

Retinolo : si tratta di un derivato della Vitamina A, molto utilizzato nelle formule antiage, per la sua azione leggermente esfoliante sulla pelle. In questo modo, va a stimolare il rinnovamento cellulare, combattendo l’aspetto dei segni del tempo;

: si tratta di un derivato della Vitamina A, molto utilizzato nelle formule antiage, per la sua azione leggermente esfoliante sulla pelle. In questo modo, va a stimolare il rinnovamento cellulare, combattendo l’aspetto dei segni del tempo; Peptidi : sono piccole catene di amminoacidi, spesso presenti nei trattamenti antirughe. Essendo particelle molto piccole, riescono a penetrare negli strati più profondi della pelle per stimolare il collagene, migliorare l’elasticità della pelle e rinforzare la barriera idrolipidica;

: sono piccole catene di amminoacidi, spesso presenti nei trattamenti antirughe. Essendo particelle molto piccole, riescono a penetrare negli strati più profondi della pelle per stimolare il collagene, migliorare l’elasticità della pelle e rinforzare la barriera idrolipidica; Acido Ialuronico : si tratta di un attivo dal forte potere idratante, che aiuta la pelle a mantenere l’idratazione. Infatti, ha un effetto rimpolpante sulla pelle, appiana i segni del tempo, rende la pelle più elastica e tonica e ripristina la barriera protettiva della pelle;

: si tratta di un attivo dal forte potere idratante, che aiuta la pelle a mantenere l’idratazione. Infatti, ha un effetto rimpolpante sulla pelle, appiana i segni del tempo, rende la pelle più elastica e tonica e ripristina la barriera protettiva della pelle; Cellule staminali vegetali: vengono estratte da diversi tipi di fiori, piante e frutti e apportano tantissimi benefici alla pelle. Hanno proprietà antiossidanti, perciò combattono la produzione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Inoltre, ci proteggono dai raggi UV e hanno una funzione antinfiammatoria.

Quali sono le nuove tendenze per la formula delle creme viso?

La tecnologia fa, ogni giorno, enormi passi in avanti, trovando nuove tecniche per elaborare formule innovative per i prodotti beauty, come le creme viso.

Un esempio è la Clean Beauty, una tendenza beauty che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Si tratta di un nuovo concetto di bellezza, che unisce il benessere della pelle alla sostenibilità dell’ambiente. Le formule dei nuovi prodotti sono concepite in maniera naturale, sia nelle loro formule, con ingredienti naturali, prive di parabeni e siliconi, ma anche nel packaging, utilizzando materiali riciclabili e flaconi riutilizzabili. Con la nuova tendenza della Clean Beauty, si punta ad un INCI più chiaro, con ingredienti naturali, che apportano benefici alla pelle e all’ambiente.

Un’altra tendenza del settore molto attuale è l’utilizzo della nanotecnologia per i prodotti beauty. Con la nanotecnologia, gli attivi vengono rilasciati mediante sistemi piccolissimi, che riescono a penetrare negli strati più profondi della pelle. Un esempio sono le nanotecnologie applicate alle creme solari, che permettono di avere un’elevata protezione, mantenendo la leggerezza del prodotto, che diventa quasi impalpabile.