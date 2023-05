Quanto spesso vi capita di smarrire le vostre password e di non riuscire più a recuperarle? Quante volte il pc si blocca a causa dei numerosi tentativi digitando password errate? Da oggi ecco una nuova soluzione con PassFab 4WinKey, un programma facile da utilizzare, fluido e professionale che sblocca il computer in caso di credenziali smarrite.

PassFab 4WinKey è un software di recupero password legittimo progettato per aiutare gli utenti a recuperare o reimpostare le password di accesso di Windows. Lo si può utilizzare in sicurezza e offre diverse opzioni per risolvere i problemi relativi alle password smarrite: l’utente, infatti, può creare un disco di ripristino avviabile o una chiavetta USB utilizzando il programma e quindi avviare il computer da queste unità per reimpostare la password di accesso. È possibile anche eliminare la password direttamente o creare un nuovo account come amministratore.

L’azienda PassFab è stata fondata nel 2010 e si occupa proprio dello sviluppo di software per il recupero delle password e della gestione della sicurezza dei dati. La qualità e l’efficacia dei suoi prodotti ha permesso di ottenere più di 20 milioni di clienti in tutto il mondo. La PassFab, gode, infatti, di una buona reputazione e si impegna a garantire la soddisfazione dei clienti offrendo un’assistenza tempestiva e competente. L’azienda offre anche strumenti per la rimozione delle restrizioni dei file PDF, la cancellazione sicura dei dati e il ripristino dei dati persi o cancellati accidentalmente da dispositivi iOS.

Il software di PassFab 4WinKey

PassFab 4WinKey è un software a pagamento, ma lo si può utilizzare anche mediante prova gratuita per per creare un disco di reimpostazione della password di Windows con tanto di supporto tecnico gratuito e garanzia di rimborso di 30 giorni. È sicuro al 100%, non invade la privacy o costringe a scaricare qualsiasi cosa non correlato al prodotto.

In questo modo i tuoi dati sono al sicuro e non li perderai!

Ecco una guida utente dettagliata per utilizzare PassFab 4WinKey Ultimate:

Scarica, installa e avvia PassFab 4WinKey da un altro PC o Mac accessibile, non dal tuo computer bloccato.

Fai clic su “Start” per scaricare il file iso necessario per creare il disco di avvio.

Seleziona un supporto di avvio (unità flash USB o CD/DVD) e vai avanti.

Avviso: il tuo USB/CD/DVD verrà formattato e tutti i dati verranno persi al suo interno. Fai clic su “Avanti” e continua.

4WinKey inizierà a masterizzare un disco avviabile sul tuo USB/CD/DVD.

Successivamente sarà necessario inserire l’USB, il CD o il DVD avviabile nel laptop Windows bloccato da password, riavviare il computer e premere “F12” o “ESC” sulla tastiera per accedere al menu di avvio.

Le versioni del programma disponibili sono le seguenti: