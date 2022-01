Negli ultimi due giorni, i prezzi dell’oro e dell’argento sono aumentati in attesa della riunione programmata della Federal Reserve (Fed) prevista per la prossima settimana. I futures sull’argento sono saliti a $24,25 l’oncia, tornando ai livelli di novembre 2021. I prezzi dei futures sull’oro sono aumentati costantemente al di sopra di $1840 l’oncia, indicando una potenziale possibilità di superamento di questo importante limite.



Gli investitori ritengono che le misure annunciate dalla Fed non saranno sufficienti per affrontare l’inflazione vertiginosa. Questi timori sono supportati dal rendimento in aumento dei Treasury a 10 anni che sono balzati all’1,90%. Questo, insieme all’impennata dei prezzi dell’oro e dell’argento, pilota il sentiment degli investitori verso una politica monetaria più restrittiva e allo stesso tempo aspettative di inflazione elevate.



I prezzi negli Stati Uniti sono aumentati del 7% su base annua a dicembre, un livello record dal 1982. L’energia è stata la principale componente che ha contribuito a questo aumento e poiché i prezzi del greggio hanno continuato a registrare nuovi record negli ultimi sei anni, l’inflazione potrebbe raggiungere nuovi massimi a gennaio. Gli investitori, secondo le informazioni provenienti dai notiziari dei mercati finanziari, si aspettano generalmente che il decisore della politica monetaria aumenterà il tasso di interesse tre volte quest’anno, a partire da marzo. Ma quasi la metà degli analisti intervistati da Reuters ritiene che quest’anno siano necessari quattro aumenti dei tassi di interesse. Quasi tre quarti degli intervistati, 37 su 51, hanno previsto che la Fed inizierà a ridurre le dimensioni del suo bilancio di 8,8 trilioni di dollari entro la fine del terzo trimestre. Undici intervistati hanno affermato che inizierà nel secondo trimestre.



«È quasi come se, all’improvviso, la Fed si fosse resa conto che la politica è stata lasciata troppo accomodante, per troppo tempo» ha scritto in una nota Robert Kavcic, economista senior di BMO Capital Markets. «Va dato loro merito che se si sono accorti di un errore, lo risolveranno e lo faranno rapidamente.»



«Il calo del mercato del lavoro ha reso i funzionari della Fed più sensibili ai rischi di inflazione al rialzo e meno sensibili alla crescita al ribasso» ha scritto domenica scorsa Jan Hatzius, capo economista di Goldman Sachs. «Continuiamo a vedere aumenti a marzo, giugno e settembre e ora abbiamo aggiunto un aumento a dicembre per un totale di quattro aumenti nel 2022». Ma alcuni grandi gestori di portafoglio ritengono che la Fed non oserà soffocare la ripresa economica con troppi rialzi aggressivi dei tassi. Vale anche la pena considerare che il mercato del lavoro negli Stati Uniti non è nelle sue condizioni migliori in quanto la percentuale di lavoratori tra i 25 e i 54 anni che sono occupati, o attivamente in cerca di lavoro, è appena dell’82% alla fine dell’anno scorso, cioè 1,1 punti percentuali in meno rispetto a prima della pandemia, commenta Alex Boltyan, l’analista di Esperio. Più di un milione di americani, secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), non sono riusciti a trovare lavoro a causa della pandemia.



«A nostro avviso, sarebbe un errore andare significativamente più a fondo a questo punto, poiché la pressione sulla crescita, l’occupazione e i mercati finanziari potrebbero reagire in modo più duro di quanto richiesto per far scendere l’inflazione, che probabilmente evolverà verso valori più bassi nei prossimi mesi» ha scritto ai clienti Rick Rieder, Chief Investment Officer of Global Fixed Income di BlackRock.

Certamente, non solo il ritmo, ma anche la tempistica dei rialzi dei tassi di interesse saranno fattori importanti per l’economia. Gli investitori si aspettano un’azione rapida da parte della Fed in termini di rialzi dei tassi a marzo e a giugno e poi non più aumenti per la seconda metà dell’anno.



Nel frattempo, la banca centrale cinese ha sorprendentemente abbassato i tassi sui prestiti, riducendo il tasso primario di prestito a un anno dal 3,8% al 3,7% in aggiunta al taglio di dicembre del 3,85%. Il tasso primario di prestito a cinque anni (LPR) è stato ridotto dal 4,65% al 4,6%. Nomura prevede ulteriori tagli all’LPR a un anno e cinque anni, nonché al coefficiente di riserva obbligatoria e un aumento significativo degli acquisti in valuta estera per aggiungere liquidità e limitare l’apprezzamento del renminbi nei prossimi mesi. Ciò potrebbe aumentare la domanda di greggio e altre materie prime industriali, compreso l’argento utilizzato per i pannelli solari e nella produzione di semiconduttori.



Dopo aver infranto un’importante resistenza a $23,50 l’oncia, l’argento si sta ora dirigendo verso i $25,50. Se questi livelli venissero superati, potremmo considerare un rally dei prezzi dell’argento, anche fino a $40 l’oncia. Ma ciò dipenderebbe fortemente dagli sforzi della Fed per domare l’inflazione e, inoltre, dalla soddisfazione degli investitori per tali sforzi. I prezzi dell’oro potrebbero reagire in modo meno drammatico, ma potrebbero anche registrare un’oscillazione al rialzo verso $1900 l’oncia se la Fed non riuscirà a ridurre l’inflazione record entro la seconda metà del 2022.

