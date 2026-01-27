C’è stato un tempo nel calcio nel quale le squadre più forti e più seguite non erano le solite Inter, Juventus o Milan, ma ben altre realtà. Parliamo delle origini del campionato italiano di calcio le cui radici affondano in un’epoca in cui le dinamiche sportive, le regole e le stesse squadre protagoniste erano radicalmente differenti da quelle attuali. Ma tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, il panorama calcistico italiano era dominato da club come Genoa, Pro Vercelli, Casale e Novese rappresentano quattro emblemi storici di un calcio pionieristico, segnato da un forte radicamento territoriale e da un’organizzazione ancora embrionale. Naturalmente, è sotto gli occhi di tutti che il calcio è mutato tantissimo da allora e anche le realtà più importanti come il Genoa faticano ad attestarsi ad alti livelli o anche solo a competere nelle coppe europee. Le principali big della Serie A si trovano al Nord, anche se proprio negli ultimi anni i tifosi, i media e pure le quote sullo scudetto stanno dando notevole credito a formazioni come il Napoli e la Roma, sempre più vogliose di rompere l’egemonia di Inter, Milan e Juventus. Ma andiamo a scoprire quelle realtà quanto hanno emozionato gli italiani appassionati di calcio.

Fondato nel 1893, il Genoa C.F.C. fu il primo club italiano a imporsi stabilmente nel neonato campionato nazionale. La squadra ligure conquistò ben nove titoli tra il 1898 e il 1924, in un periodo in cui il campionato era strutturato su base regionale, con gironi interregionali e una finale tra i vincitori delle diverse zone geografiche. In quegli anni, il Genoa rappresentava una potenza assoluta, grazie a una gestione organizzativa avanzata e a una precoce apertura alle influenze calcistiche britanniche. Dopo due titoli conquistati sul finire dell’’800, infatti, vinse ben quattro dei primi cinque campionati del ‘900. Il Genoa, seppure in gironi non nazionali e in un calcio molto diverso, conquistò 9 Scudetti (1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923 e 1924), ma anche una Coppa Italia nel 1937. I liguri sfiorarono nel 1925 il decimo Scudetto, ma ancora oggi sono tanti i sospetti di ingerenze dell’allora partito fascista che indirizzarono il titolo verso il Bologna. Episodio che ancora oggi pende sulla testa della sfida ogni volta che si gioca, e che resta un punto di forte discussione tra i tifosi dei due team.

La Pro Vercelli: il modello di calcio operaio e vincente

Nel 1892 nacque poi la Società Ginnastica Pro Vercelli e si impose subito come una delle protagoniste assolute del calcio italiano tra il 1908 e il 1922, periodo nel quale conquistò sette scudetti. Il club piemontese si distingueva per una filosofia sportiva fondata su rigore tattico, allenamenti intensivi e valorizzazione del vivaio locale. La Pro Vercelli fu anche la prima squadra a proporre un modello calcistico non elitario, contrapposto alle realtà urbane più agiate: una sorta di “calcio proletario” che si impose grazie alla coesione e alla preparazione atletica. E infatti fa parte di quel piccolo club di tre squadre che hanno vinto uno Scudetto pur non essendo una città capoluogo di regione. Anzi ne vinse 7: nel 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921 e 1922.

Casale: il trionfo della provincia nel 1913-1914

L’Unione Sportiva Casale conquistò il suo unico scudetto nella stagione 1913-1914, interrompendo la supremazia delle grandi città industriali. Il successo fu il frutto di una perfetta combinazione tra solidità difensiva e capacità realizzativa, testimoniata dalla vittoria in finale contro la quotata Lazio. Questo trionfo rappresentò uno spartiacque simbolico, dimostrando come anche le realtà provinciali potessero ambire al titolo nazionale, pur in un contesto agonistico ancora molto eterogeneo.

Novese: una vittoria anomala nel campionato del 1921-1922

Il titolo vinto dalla F.B.C. Novese nella stagione 1921-1922 costituisce uno dei casi più peculiari della storia del calcio italiano. Una squadra che venne fondata nel 1919, riuscì in soli tre anni a imporsi nel calcio italiano. Fu un campionato particolare quello del 1921-1922 a causa della spaccatura tra la FIGC e la CCI (Confederazione Calcistica Italiana). La stagione fu infatti disputata su due fronti paralleli e in due campionati diversi, dove si imposero (e venne assegnato il titolo) a due squadre diverse. Da una parte la Pro Vercelli, e dall’altra, appunto, la Novese, che partecipò al torneo organizzato dalla FIGC e si aggiudicò il titolo in un contesto di transizione, approfittando delle assenze di molte grandi squadre che avevano aderito alla CCI. Il valore sportivo della vittoria resta comunque significativo, trattandosi dell’unico club non cittadino a conquistare un titolo nazionale nella stagione del doppio campionato.