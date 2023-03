Il mascara svolge funzioni di bellezza molto importanti: allunga le ciglia, le attorciglia e dona volume, rende più luminosi gli occhi e l’immagine nel suo insieme, attira l’attenzione sullo sguardo. Ecco perché è così necessario scegliere non solo un buon mascara, ma uno eccellente, con il quale ottenere l’effetto di ciglia finte o laminazione. Nel negozio online Makeup.it sono disponibili tutti i tipi di cosmetici e il mascara migliore 2023!

Sono stati selezionati in base al feedback di clienti reali, statistiche e recensioni i primi 10 mascara più popolari.

Un buon mascara deve prima di tutto soddisfare al cento per cento le esigenze di chi lo utilizza ed essere facile da usare. Il miglior mascara è anche quello piacevole da usare e l’applicazione richiede solo un momento. La classifica TOP 10 qui sopra renderà sicuramente più semplice la scelta del miglior mascara e ti aiuterà a scoprire quale acquistare.

Apre la classifica il famoso marchio NYX Professional Makeup con un prodotto senza pari.

NYX Professional Makeup On The Rise Volume Liftscara

Questo è il miglior mascara allungante con lo scovolino appositamente progettato che copre ogni ciglia, anche la più piccola.

Il risultato sono le ciglia che sogni: lunghe, rialzate, ispessite! Il cosmetico non si sbriciola e dura tutto il giorno il giorno.

Helena Rubinstein Lash Queen Wonder Blacks

Questo è il miglior mascara in assoluto, uno dei successi di questo marchio premium. La formula unica dona un volume incredibile, mentre lo scovolino addensato separa delicatamente le ciglia. Fornisce alle ciglia un colore nero intenso, solleva, incurva e separa accuratamente il più possibile. La consistenza setosa e modellante del mascara rimane saldamente sulle ciglia per diverse ore. Adatto per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.

Lancôme Hypnose Mascara

Il marchio Lancôme è sinonimo di stile e gusto francese. Questo è il miglior mascara addensante che consente di ottenere un effetto alla moda French Look, che suggerisce la naturale bellezza del look. Le ciglia sembrano perfette, ma allo stesso tempo naturali. La vitamina B5 e l’estratto di acacia forniscono protezione e nutrimento. Crea l’effetto del volume, mentre le ciglia rimangono morbide, leggere e naturali, grazie all’uso della tecnologia Soft-Sculpt. Il mascara contiene la metà della cera del solito.

Maybelline Lash Sensational

Il miglior mascara volumizzante dona un colore profondo. La formula arricchita con collagene. Rende il volume espressivo e persistente. Lo scovolino brevettato con setole spesse e fitte cattura tutte le ciglia e le riveste perfettamente. Il mascara ha una consistenza cremosa, non forma grumi, separa anche le ciglia più piccole, contiene un complesso polimerico unico e ingredienti idratanti.

Max Factor False Lash Effect

Max Factor è un’azienda di fama mondiale i cui truccatori adorano usare nelle sfilate di moda e negli spettacoli i cosmetici del marchio. Questo mascara è considerato professionale ed è un bestseller in tanti paesi. La formula brevettata dona volume a lunga durata, avvolgendo ogni ciglia dalla radice alla punta. Inoltre, è il miglior mascara effetto ciglia finte. La formula previene l’accumulo in grumi del prodotto. Il mascara è sicuro e adatto a chi porta le lenti a contatto.

Catrice Glam&Doll False Lashes Mascara

Catrice è un famoso marchio tedesco specializzato nella produzione di ottimi cosmetici a prezzi accessibili. La particolarità di questo marchio sta nel fatto che quasi ogni linea di prodotti diventa un successo, che si tratti di fondotinta, rossetti, balsami o mascara.

Il mascara aggiunge volume, arriccia e fissa la curva delle ciglia. Con il suo scovolino curvo e la consistenza cremosa, scivola dolcemente senza grumi e ricopre le ciglia con un colore intenso e fino a 24 ore. Il prodotto non contiene componenti di origine animale.

Vivienne Sabo Cabaret

Il marchio Vivienne Sabo è unico: in pochi anni ha guadagnato una popolarità senza precedenti grazie alla straordinaria qualità dei prodotti unita a prezzi molto convenienti. Il mascara del marchio è un vero successo tra i truccatori e gli acquirenti ordinari. Ha raccolto migliaia di recensioni positive. Questo è ciò che lo ha portato ad essere tra i primi posti della classifica.

Il mascara cremoso crea l’effetto del volume e rende l’aspetto più espressivo. Le cere naturali e gli ingredienti idratanti della formula forniscono protezione e cura. Lo scovolino distribuisce uniformemente il prodotto, separando le ciglia.

Bourjois Mascara Twist Up The Volume

Questo è il miglior mascara 2 in 1 che consente un’applicazione in due passaggi: allunga e separa, quindi volumizza. Il pigmento nero carbone dona la massima espressività al look. Il mascara soddisfa tutti i requisiti per un prodotto di qualità: colora perfettamente, separa e dura tutto il giorno senza irritare gli occhi. Contiene olio di jojoba, cera d’api e cera di carnauba, il che significa ulteriore cura per le ciglia.

L’Oreal Volume Million Lashes So Couture

Questo è il miglior mascara con la texture cremosa, leggermente asciutta, grazie alla quale si applica e aderisce subito, separa perfettamente le ciglia, non macchia nulla e non crea grumi. Lo scovolino in silicone ben congegnato colora tutte le ciglia, anche negli angoli degli occhi. È interessante notare che questo mascara si applica facilmente in due o anche tre strati senza incollare.

Clinique Lash Power Mascara

Non si sbriciola, dura perfettamente, ha un effetto allungante, separa bene le ciglia. Il produttore promette che con questo mascara le ragazze non hanno paura né del sole, né della pioggia, né della neve, né del sudore, né dell’acqua in piscina. Allo stesso tempo, si lava facilmente con una spugna con normale acqua calda.

Non è facile scegliere i 10 migliori mascara. Molti cosmetici compaiono continuamente sul mercato. Quindi le possibilità stanno aumentando!