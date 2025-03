Per completare il look estivo non si può non considerare l’importanza dei gioielli. Come sceglierli nel modo giusto? Facendo mente locale sui trend del momento. Vediamo, nelle prossime righe, un po’ di quelli che stiamo già iniziando a scorgere nelle vetrine fisiche e nei cataloghi degli e-shop online.

Maxi gioielli tribali

I gioielli tribali saranno tra i must have della prossima bella stagione quando si parla di moda femminile. Li vedremo soprattutto di dimensioni maxi e abbinati a capi di colori come il verde bosco e il giallo acceso.

Orecchini punto luce

Gli orecchini punto luce, in particolare quelli a lobo, sono un grande classico perfetto per chi ha intenzione di puntare sul semplice, senza per questo mettere in secondo piano la cura di sé.

Non è un caso che siano presenti in ampio numero nel catalogo di orecchini Swarovski, un marchio che ha fatto della scelta di mettere al centro dell’attenzione la brillantezza del cristallo, rendendola, di fatto, protagonista dei look, una sua peculiarità distintiva.

Per amor di precisione, ricordiamo che tra le opzioni più apprezzate ci saranno gli orecchini punto luce a lobo con cristalli con taglio a pavè.

Magico argento

Arriviamo da anni in cui, nel mondo della gioielleria femminile, la scena è stata dominata dall’oro rosa.

Per la bella stagione 2025, è arrivato il suo momento di lasciare campo libero all’argento che, insieme con l’oro bianco, farà da padrone. C’è chi descrive l’effetto visivo che restituiscono come un riflesso lunare.

Una definizione meravigliosa e profondamente calata nell’atmosfera estiva quando, certe sere, la luce della luna diventa ancora più magica e cornice di momenti indimenticabili tra romanticismo e divertimento.

Braccialetti rigidi

Dopo diversi anni dietro le quinte, per la bella stagione del 2025 ci dobbiamo aspettare il ritorno alla ribalta dei braccialetti rigidi.

Chi pensa che si indosseranno solo su look beach wear, si sbaglia di grosso. Li vedremo, in particolare nella loro versione scultorea, anche protagonisti di outfit cittadini.

Tra gli abbinamenti più di moda? Indubbiamente quelli con un capo che sta vivendo, da qualche anno a questa parte, un periodo di grande fortuna, ossia il blazer.

Viva le perle!

La primavera e l’estate 2025 segnano, per quanto riguarda i trend dei gioielli da donna, il ritorno delle perle. Le ammireremo soprattutto in collane multi filo e le vedremo, nell’ambito del medesimo gioiello, anche di dimensioni molto diverse tra loro.

Un meraviglioso omaggio alla natura

I designer di gioielli che hanno lavorato per le collezioni di moda in questa bella stagione 2025 si sono concentrati su quelli che sono dei meravigliosi omaggi alla natura.

Di cosa stiamo parlando? Degli orecchini, di super moda quest’anno, caratterizzati dalla presenza di pendenti a forma di conchiglia o di uccello, inni magici al fascino del mare e all’importanza della libertà.

Piercing al naso

Un gioiello che sta segnando le tendenze di questo inizio bella stagione 2025 relativamente alla moda donna è il piercing al naso… ovviamente con brillanti.

Suggestioni floreali

La moda legata ai gioielli donna per la bella stagione 2025 ci regala deliziose suggestioni floreali. Dove possiamo ammirarle? Soprattutto negli anelli, dove si vedono sempre più rose che sbocciano, con il particolare raffinato del gambo che avvolge l’intero dito.

Il motivo del fiore lo ritroviamo anche negli orecchini, soprattutto in quelli a lobo. Per sceglierli davvero in linea con le tendenze, è opportuno puntare sui modelli di colore bianco.

Collane a catena

Con le collane a catena, altro gioiello must have per la donna trendy nell’estate che ci aspetta, si apre la porta a un dettaglio che rende il look grintoso.

Si tratta di un gioiello perfetto per la spiaggia ma anche per l’ufficio, chiaramente nelle situazioni in cui non sono presenti indicazioni particolarmente stringenti relative al dress code.