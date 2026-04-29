L’espressione “hashish legale” è molto diffusa nelle ricerche online e nei titoli giornalistici, ma non corrisponde a una categoria giuridica definita dal diritto italiano. Nel linguaggio comune si parla spesso di hashish legale per indicare l’hashish light o altri derivati della cannabis light, cioè prodotti associati a un contenuto molto basso di THC.

Questa associazione porta spesso a una convinzione semplificata: che basti restare sotto una certa percentuale di THC per rendere automaticamente lecito un prodotto. In realtà il quadro normativo italiano è più complesso. La legge 242/2016, che disciplina la filiera della canapa industriale, introduce soglie di THC rilevanti soprattutto per la coltivazione della pianta. Tuttavia, negli ultimi anni la disciplina è cambiata e oggi conta anche la tipologia di prodotto coinvolto. Non basta quindi chiedersi “quanto THC contiene un prodotto?”, ma anche “di quale prodotto si tratta e quale disciplina gli si applica oggi”.

Cosa si intende davvero per hashish legale

Nel linguaggio comune si parla spesso di hashish legale per indicare l’hashish light, ma si tratta di un’espressione di gergo e non di una categoria giuridica autonoma. Tradizionalmente l’hashish è una resina ottenuta dalla cannabis. Nei contesti commerciali o mediatici, invece, la formula “hashish legale” viene usata per riferirsi a prodotti derivati da canapa industriale con livelli molto bassi di THC. Più che di hashish legale in senso tecnico, sarebbe corretto parlare di prodotti light o derivati della canapa industriale, perché il lessico normativo italiano non riconosce una categoria autonoma con questo nome.

Un passaggio importante nella discussione giuridica è arrivato con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 30475/2019. La Corte ha chiarito che la legge 242/2016 non autorizza in via generale la vendita al dettaglio di foglie, infiorescenze, olio e resina di cannabis. Secondo la Cassazione, la commercializzazione può essere esclusa dalla rilevanza penale solo quando tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. In altre parole, il fatto che un prodotto sia definito “light” non significa automaticamente che sia sempre lecito venderlo o distribuirlo.

Quali sono i limiti di THC previsti dalla legge

Quando si parla di limiti THC in Italia, il riferimento principale resta la legge 242/2016 sulla canapa industriale. L’articolo 4 stabilisce una soglia di riferimento dello 0,2% di THC per la coltivazione delle varietà di canapa autorizzate. La norma prevede inoltre una soglia di tolleranza: se il contenuto di THC risulta fino allo 0,6%, l’agricoltore che ha utilizzato sementi certificate e rispettato la normativa non è penalmente responsabile. Se invece il contenuto supera lo 0,6%, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della coltivazione. I limiti di THC più citati in Italia sono quindi lo 0,2% come soglia di riferimento e lo 0,6% come soglia di tolleranza per la coltivazione, ma questi valori non bastano da soli a stabilire la liceità di infiorescenze, resine o oli. È fondamentale capire che queste percentuali riguardano soprattutto la coltivazione della canapa industriale, non costituiscono una soglia generale che rende automaticamente lecita qualsiasi forma di prodotto derivato. A livello europeo esiste anche una cornice agricola: l’Unione europea ammette la coltivazione di varietà di canapa con THC inferiore allo 0,3%. Anche questo limite riguarda però il settore agricolo, non tutte le categorie di prodotto.

Hashish light: è davvero legale in Italia?

Per diversi anni il dibattito sulla cannabis light si è concentrato soprattutto sulle soglie di principio attivo e sulla valutazione dell’efficacia drogante. La questione era quindi interpretata soprattutto attraverso la giurisprudenza. Dal 2025, tuttavia, il quadro normativo italiano si è irrigidito. L’articolo 18 del decreto-legge 48/2025, convertito nella legge 80/2025, ha introdotto una disposizione specifica che limita l’ambito di applicazione della legge 242/2016. Secondo questa norma, le disposizioni sulla filiera della canapa non si applicano a una serie di attività, tra cui importazione, lavorazione, commercio, distribuzione e vendita al pubblico, che riguardano infiorescenze di canapa, prodotti che le contengono, estratti, resine e oli derivati. Restano inoltre ferme le disposizioni del DPR 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti. Alla data attuale, parlare di hashish light come prodotto semplicemente “legale perché sotto una certa soglia di THC” è fuorviante, perché la normativa italiana ha introdotto un divieto espresso sulle infiorescenze e sui derivati da esse ottenuti. Va anche ricordato che la disciplina è oggetto di contenzioso. Un’ordinanza del Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa all’articolo 18. La norma resta comunque attualmente in vigore.

Cosa è consentito vendere e acquistare

La presenza di limiti più severi per infiorescenze e derivati non significa che la filiera della canapa industriale sia stata eliminata. La legge 242/2016 continua infatti a disciplinare diversi usi leciti della canapa coltivata legalmente. Tra le destinazioni previste rientrano la produzione di alimenti e cosmetici nel rispetto delle normative di settore, i semilavorati industriali come fibra, canapulo o polveri, i materiali destinati alla bioedilizia, gli utilizzi per fitodepurazione, le attività di ricerca, didattica e florovivaismo professionale, oltre alle coltivazioni destinate alla produzione di semi. Il quadro diventa più complesso quando si parla di CBD. Il Ministero della Salute, con decreto del 27 giugno 2024, ha inserito le composizioni orali di CBD ottenuto da estratti di cannabis nella tabella dei medicinali. Il TAR Lazio, con sentenza n. 7509/2025, ha respinto il ricorso contro questo decreto. Successivamente il Consiglio di Stato, nel dicembre 2025, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del provvedimento. Questo contenzioso mostra che non è possibile mettere nello stesso contenitore tutte le categorie: infiorescenze, estratti, cosmetici, alimenti e farmaci seguono discipline diverse.

Differenza tra THC e CBD

THC e CBD sono due cannabinoidi presenti nella pianta di cannabis, ma hanno ruoli diversi sia dal punto di vista farmacologico sia da quello normativo. Il THC, o tetraidrocannabinolo, è la sostanza associata agli effetti psicotropi e rappresenta il parametro più rilevante quando si parla di limiti legali e disciplina delle sostanze stupefacenti. Il CBD, o cannabidiolo, ha invece una storia regolatoria distinta. Nel caso C-663/18, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il CBD, nel contesto esaminato, non può essere considerato uno stupefacente ai sensi del diritto dell’Unione. Anche l’EUDA ha richiamato questa interpretazione. THC e CBD non vanno quindi confusi: il primo è il parametro che più incide sul profilo psicotropo, mentre il secondo ha una storia regolatoria distinta, che in Europa lo ha portato fuori dalla nozione di narcotico, ma non fuori da ogni disciplina restrittiva nazionale.

Conclusione: quali limiti contano davvero oggi

Chi cerca informazioni sull’hashish legale spesso si aspetta una risposta semplice basata su una percentuale di THC. In realtà il quadro giuridico italiano è più articolato. Prima di tutto, “hashish legale” è una formula di uso comune e non una categoria normativa autonoma. Le soglie di 0,2% e 0,6% THC restano rilevanti per la coltivazione della canapa industriale secondo la legge 242/2016. Per infiorescenze, resine, estratti e oli, però, il quadro normativo attuale è più restrittivo e non può essere riassunto nella sola percentuale di THC. Chi cerca online i limiti del THC per capire se un prodotto sia legale trova quindi solo una risposta parziale: in Italia contano ancora le soglie previste per la coltivazione della canapa industriale, ma per infiorescenze e derivati la normativa vigente richiede un’analisi più ampia della sola percentuale di principio attivo.