La depilazione perfetta è uno di quei desideri a cui una donna, se potesse, non rinuncerebbe mai. Se all’improvviso le si dicesse di trovare una lampada magica, dalla quale fuoriuscisse un genio capace di realizzare tre desideri, a questo si aggiungerebbe quello di poter mangiare tutto quel che si vuole senza ingrassare e una carta con credito illimitato per fare uno shopping infinito.

La depilazione perfetta per ogni donna

La depilazione perfetta è il sogno di ogni donna. Le donne odiano avere il corpo pieno di peli folti, lunghi e scuri. Questi sono terribilmente antiestetici e molto poco femminili. La presenza del pelo è qualcosa che ricorda le caratteristiche più prettamente maschili e per questa ragione, le ragazze per apparire più affascinanti e attraenti agli occhi delle loro controparti di genere cercano di estirpare ogni pelo possibile dalla superficie dei loro corpi.

La pelle di una donna dovrebbe essere sempre liscia e levigata, a prova di depilazione perfetta, o almeno questo sarebbe l’ideale da seguire. Non è sempre facile ottenere dei buoni risultati, soprattutto se si eseguono le depilazioni a casa, con un’unica eccezione. Infatti, mentre la lametta è inaffidabile e pericolosa, la ceretta troppo lunga e complicata da eseguire, l’epilatore come dispositivo elettronico è lo strumento ideale e più semplice da usare in qualsiasi caso.

I trucchi per una depilazione perfetta

Se non sai che cosa sia un epilatore o non ne hai mai usato uno allora ti consigliamo di andare al portale dedicato esclusivamente agli epilatori elettrici Silk Epil, decisamente i migliori in assoluto sul mercato. In questo portale potrai scoprire tutti i segreti di questi utilissimi strumenti e molti approfondimenti e particolari in modo da avere tutte le informazioni che ti possono servire per fare la scelta migliore e comprare il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Naturalmente, sia lametta che ceretta ed epilatore sono tre metodi che non servono a eliminare permanentemente il fastidio della ricrescita. Anzi, la lametta in particolare, poiché recide e non estirpa effettivamente i peli della pelle, permette poi a questi di ricrescere più in fretta e più forti di prima. Un vero problema considerando che il desiderio di una donna è proprio quello di non avere peluria, ma anche quello di essere vincolata il meno possibile dalla necessità di depilarsi un giorno sì e l’altro pure.

Ceretta ed epilatore elettrico, fortunatamente, non irrobustiscono il pelo, ma non possono in alcun modo impedire che questo ricresca, sebbene con lentezza. Prima o poi dovremmo ritornare dall’estetista o riadoperare lo strumento che abbiamo sottocarica a casa.

I due metodi per una depilazione perfetta

Esistono fortunatamente due metodi che, però, ci potrebbero liberare definitivamente dalla schiavitù del pelo in eccesso: parliamo di epilazione laser e degli epilatori elettrici. Come funziona l’epilazione laser e cosa sono gli epilatori elettrici? Similitudini e differenze sostanziali.

Da qualche anno a questa parte stanno diventando due soluzioni di depilazione perfetta sempre più popolari e alla moda tra le ragazze, tanto che sono sempre di più le fanciulle che in estate riescono a sfoggiare un fisico invidiabile, del tutto privo di peluria e più levigato di una statua di marmo scolpita da Michelangelo. Naturalmente, dal momento che l’epilazione laser è un sistema permanente, il suo costo non è insignificante, ma le probabilità di successo sono altissime. Dopo una decina di sedute al massimo, il pelo in eccesso nella vita di una donna diventa solo un brutto ricordo. Ecco come funziona.

L’epilazione laser

Questa soluzione di depilazione perfetta è sempre più scelta da tante persone e molto pubblicizzata: questo trattamento è efficace perché il laser andrà a colpire in maniera chirurgica e selettiva la melanina, che è particolarmente concentrata nel fusto e anche nel bulbo del pelo. Tra i suoi vantaggi possiamo segnalare il fatto che, oltre a risultare efficace e pratica, ritarda fortemente la crescita dei peli e molti di essi potrebbero non ricrescere mai più.

Uno degli svantaggi può essere il fatto a volte che i peli chiari (che contengono poca melanina) non vengono eliminati, o almeno non del tutto e inoltre sulla carnagione scura possono rimanere delle macchie chiare.

Gli epilatori elettrici

Questo apparecchio è caratterizzato dalla presenza di piccole lamine che girano ad una velocità molto alta e riescono cosi ad estirpare i peli alla radice, eliminando cosi anche quelli più corti. Risulta essere molto comodo da usare: basterà posare la testina sulla pelle e farla scorrere con delicatezza contropelo e senza premere. Se vuoi provare ti basterà andare sul web e trovare informazioni sui silk epil serie 7!

Fonte immagine di copertina: Pixabay