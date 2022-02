Nel panorama delle polizze, è interessante notare come le assicurazioni on line continuino a registrare numeri importanti. In particolare, sono i prodotti assicurativi per auto quelli a essere maggiormente ricercati sul web: un dato che non sorprende, dato che questo tipo di copertura è obbligatoria nel nostro paese e riguarda la tipologia di veicolo in assoluto più diffusa.

La scelta di orientarsi maggiormente verso le polizze online è legata innanzitutto al fatto che vengono formulate per fare in modo che gli automobilisti possano beneficiare di importanti vantaggi. Inoltre, al giorno d’oggi è davvero semplice individuare i prodotti più convenienti proposti da questo particolare segmento del mercato assicurativo, grazie alle risorse messe a disposizione da portali specializzati con i quali è possibile ottenere diversi preventivi simultaneamente.

Si tratta di siti comparatori, come per esempio 6sicuro.it, che propone un servizio gratuito e user-friendly con cui passare in rassegna le principali caratteristiche di ogni assicurazione on line auto in pochi click, potendo contare su una selezione che comprende esclusivamente i prodotti migliori del momento.

Grazie a questi strumenti ogni automobilista può ottenere in breve tempo una panoramica esauriente e dettagliata, evitando procedure molto più lunghe, come per esempio quelle legate agli appuntamenti presso le filiali fisiche oppure alla consultazione dei diversi portali ufficiali delle compagnie assicurative.



I principali vantaggi delle assicurazioni auto on line

Sottoscrivere un’assicurazione auto online consente di usufruire di importanti vantaggi, a partire innanzitutto dal risparmio sulla spesa.

La convenienza maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali è legata al fatto che le compagnie assicurative attive solo sul web hanno meno spese di gestione da affrontare, vista l’assenza di sedi fisiche. Per questa ragione, per essere più competitive sul mercato optano per delle proposte economicamente più sostenibili per i sottoscrittori.

Inoltre, c’è da ricordare che la gestione di un’assicurazione auto on line è molto semplice, in quanto avviene di solito direttamente attraverso apposite app per smartphone o tablet e aree web delle singole compagnie assicurative. Naturalmente, anche un’assicurazione auto online può essere personalizzata a seconda delle proprie specifiche necessità, con l’utente che può decidere in pochi click quali garanzie accessorie includere nel proprio contratto.



Come valutare le coperture opzionali per l’assicurazione auto on line

Dal momento che le assicurazioni online offrono il massimo grado di personalizzazione, è molto importante per gli automobilisti scegliere delle coperture opzionali che si adattino al meglio alle proprie esigenze. Alcuni di questi preferiscono scegliere la formula per il massimo risparmio, in modo da ottenere un prezzo decisamente molto contenuto, evitando qualsiasi copertura aggiuntiva a quelle minime previste dalla legge.

Altri invece reputano maggiormente conveniente aggiungere delle cosiddette garanzie accessorie, come ad esempio le formule kasko o mini kasko, che risultano particolarmente indicate per le auto nuove o con pochi anni all’attivo. Per chi viaggia molto, per motivi lavorativi o per passione personale, è molto utile scegliere l’assistenza stradale, in modo da poter risolvere ogni problema meccanico che potrebbe sorgere lontano da casa.

Per chi vive in contesti extra urbani può essere molto utile scegliere la copertura per danni derivanti da collisioni accidentali con animali selvatici, mentre nelle grandi città può essere di supporto la garanzia di copertura per furto, incendio e atti vandalici. In generale, può essere molto utile per tutti l’aggiunta della tutela legale e la copertura per gli infortuni del conducente. Infine, per chi utilizza saltuariamente l’auto, o non vi ricorre in alcuni periodi dell’anno, è possibile scegliere polizze che possono essere sospese per brevi o lunghi periodi.