I nostri partner rappresentano le realtà con cui abbiamo instaurato, nel corso del tempo, un rapporto di collaborazione sulla base di valori condivisi.

Squid App è l’aggregatore di notizie personalizzabile, completo e facile da utilizzare, che permette di selezionare gli argomenti di proprio interesse e le fonti preferite da leggere in modo semplice e intuitivo. L’app offre inoltre un’intera sezione dedicata all’apprendimento e al potenziamento dell’inglese attraverso la consultazione interattiva di fonti in lingua straniera. Disponibile su Play Store, App Store e App Gallery.

Mar dei Sargassi è un portale di informazione nato nel 2016 dall’idea di un gruppo di ragazzi con l’interesse comune per l’informazione libera, non veicolata, chiara e onesta. Obiettivo del portale è proporre un’opinione sui fatti in primo piano dando spazio principalmente alla cultura, ai libri e ai viaggi, così da offrire un occhio dinamico e innovativo alla scoperta delle bellezze dell’Italia, dell’Europa e del mondo. La redazione è composta da scrittori, studenti ed esperti dell’editoria.

D.i.Re. – Donne in rete contro la violenza è la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne, che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali.

Susan G. Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Suoi obiettivi sono tenere alta l’attenzione sul tema dei tumori del seno e della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme, sostenere e migliorare le opportunità di cura delle donne che vivono l’esperienza del tumore del seno, potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute, aiutare altre Associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose.