Viaggiare per lavoro in tempo di Covid può diventare stressante se non si organizza ogni dettaglio della trasferta con la massima cura. Per questo, la soluzione del jet privato viene vista attualmente dalle aziende come quella che, grazie ai costi più accessibili rispetto al passato, garantisce di soddisfare al meglio tutte le esigenze più importanti del momento per il proprio business.

Del resto, al giorno d’oggi per volare in jet privato è sufficiente ricorrere al servizio di noleggio di compagnie leader del settore come Fast Private Jet, che permette alle aziende di organizzare ogni genere di trasferta direttamente online, grazie a un portale di facile consultazione.

Il tempo è denaro

Spostarsi per lavoro può essere molto dispendioso in termini di tempo e denaro, se si trascurano dettagli importanti o si fa affidamento ai tradizionali voli di linea.

In questi casi, infatti, occorre arrivare in aeroporto almeno due ore prima per poter fare il check-in, superare i controlli, ora molto più rigorosi e rallentati a causa dell’emergenza sanitaria, e imbarcare i bagagli. Il tutto senza considerare l’eventualità di possibili ritardi dovuti a imprevisti di varia natura.

Quando si verifica una di queste eventualità, si corre il rischio di arrecare stress ai propri dipendenti, oppure, nel peggiore dei casi, di perdere l’opportunità di presenziare a una riunione importante o di concludere un affare fondamentale, subendo perdite importanti a livello economico.

Grazie ai voli privati, invece, è possibile beneficiare di un servizio che fa dell’ottimizzazione dei tempi uno dei suoi principali punti di forza. Ogni singola procedura è semplificata: in questo modo, i dipendenti non dovranno presentarsi in aeroporto con largo anticipo, ma potranno arrivare all’imbarco anche solo mezz’ora prima della partenza.

Anche i bagagli non saranno soggetti a particolari restrizioni, specie se si segnala in anticipo la necessità di tenere in cabina determinate valigie. Oltretutto, un jet privato elimina il rischio che beni preziosi o documenti importanti per la trasferta vadano smarriti.

Comfort e sicurezza

Usufruire di jet privati, inoltre, consente alle aziende di far spostare il personale in completa sicurezza, evitando gli assembramenti e limitando al minimo le occasioni di contagio, cosa molto più difficile su un volo di linea; è importante sottolineare anche la maggiore cura che viene riservata all’igienizzazione degli aeromobili prima di ogni nuovo volo.

Poi, ovviamente, c’è il fattore della comodità di un ambiente completamente dedicato che può essere personalizzato sulla base delle proprie esigenze: molte compagnie private, per esempio, offrono la possibilità di scegliere il rivestimento dei sedili così come l’eventuale menù che verrà servito a bordo. Molto importante è anche la possibilità di poter richiedere la connessione wi-fi per lavorare anche durante il volo.

A seconda della compagnia aerea, il viaggio può anche essere ottimizzato in altri modi, ad esempio spostando data od orario laddove fosse necessario, oppure sfruttando un cosiddetto empty-leg per beneficiare di un risparmio ulteriore; questi ultimi nello specifico sono voli di posizionamento generalmente programmati soltanto per condurre il velivolo dove necessario per il viaggio successivo.

In altri casi, invece, si può avere bisogno di altri servizi per spostarsi una volta giunti a destinazione: molte compagnie, in tal senso, offrono veicoli di ogni genere, incluse limousine, che possano occuparsi del trasporto in albergo o anche di seguire i viaggiatori nelle varie fasi della trasferta, senza costringerli ad avvalersi di taxi o mezzi pubblici: ciò rappresenta un ulteriore risparmio di tempo e denaro durante il viaggio.