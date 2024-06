Abbandonati sotto al sole: la tragica realtà di tanti animali in estate

Ogni estate, purtroppo, tanti, tantissimi animali vengono abbandonati dai propri proprietari. Questa pratica crudele e irresponsabile mette a rischio la vita degli animali stessi e crea un problema per la società nel gestire il fenomeno del randagismo. Tra gli animali che vengono più frequentemente abbandonati in estate ci sono cani e gatti, ma anche conigli, criceti e altri animali da compagnia.



Facendo affidamento su quanto riporta l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) in Italia si abbandonano, quotidianamente, 329 cani, 218 gatti e 20 cavalli. Le motivazioni alla base di questo comportamento possono essere varie, ma soprattutto avviene per andare in vacanza: queste persone, spinte dall’egoismo e dall’irresponsabilità, decidono di liberarsi dei propri animali anziché trovare una soluzione adeguata per garantire loro cure e attenzioni durante la loro assenza. L’abbandono degli animali in estate comporta gravi conseguenze per loro: molti animali non sono in grado di sopravvivere per conto proprio, soprattutto in ambienti urbani, e rischiano di morire di fame, sete o di essere investiti da veicoli. Inoltre, l’abbandono aumenta il numero di animali randagi.



Per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali in estate, è importante sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prendersi cura dei propri animali per tutta la loro vita e di adottare invece che acquistare. Inoltre, è fondamentale promuovere campagne di sterilizzazione per evitare la proliferazione incontrollata degli animali randagi. È anche importante mettere in atto politiche di controllo e sanzioni per chi abbandona gli animali, al fine di scoraggiare questo comportamento e proteggere il benessere degli animali domestici.

Inoltre, è fondamentale promuovere la cultura del rispetto per gli animali e insegnare ai cittadini l’importanza della responsabilità che comporta l’adozione di un animale domestico. Durante l’estate, non dimentichiamoci dei randagi che patiscono il caldo e la sete. Aiutiamoli offrendo loro acqua fresca e cibo, sono esseri indifesi che hanno bisogno del nostro sostegno. Insieme possiamo fare la differenza e rendere le loro giornate un po’ più confortevoli.

L’appello è quindi quello di non abbandonare gli animali. Ci sono sempre delle alternative ed è importante che le persone assumano la responsabilità di prendersi cura dei loro animali in qualsiasi circostanza e non li abbandonino mai, soprattutto quando più hanno bisogno di loro. Non lasciate che le difficoltà vi spingano a prendere decisioni sbagliate. Ci sono persone disponibili a prendersi cura del vostro micio durante le vostre assenze e strutture specializzate che offrono servizi di pensione per animali.

Sara Spiniello