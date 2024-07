Da undici anni, il Toko Film Fest – che prende il nome dall’espressione palese utilizzata per dire che qualcosa è giusto, simpatico e fatto bene -porta il cinema sperimentale nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. I corti in concorso sono sia italiani che internazionali: la giuria è composta da esperti del settore, e assegna i premi al miglior corto, al miglior corto d’animazione, il premio alla migliore regia, oltre a menzioni speciali a scelta dei giurati.

Toko Film Fest 2024

L’edizione 2024 del Toko avrà inizio il 22 luglio con la proiezione di Gloria!, regia di Margherita Vicario: il film racconta la storia di Teresa, una giovane donna che inventa una nuova musica, ribelle, moderna e leggera. Un film che è stato candidato a 3 Nastri D’argento, vincendo il Nastro per la colonna sonora. Al termine della proiezione si terrà l’incontro con la protagonista del film, Galatea Bellugi. Presso il cinema Adriano di Sala Consilina (SA).

Il 23 luglio il Toko sarà ospite degli spazi del progetto Monaci Digitali, presso la Certosa di Padula; alle 18 “Il cerchio”, un aperitivo insieme ai festival di cinema amici: NaNo Film Festival, Visioni Verticali, Lucania Film Festival, Storie Parallele, Movieboli, ArteSettima Fest, MAC Fest. la serata prosegue con il concerto al tramonto di Chiara Cami, cantautrice romana; dalle 21:15 proiezione del cortometraggio vincitore del contest La 48H “Finalmente casa” di Vincenzo Giordano, in collaborazione con il MAC Fest di Cava de’ Tirreni (SA). A seguire New Talents e la premiazione. Dalle ore 23 circa la presentazione del documentario “Il re fanciullo” di Alessandra Lancellotti, cui farà seguito l’incontro con la regista: «C’era una volta un castello su una montagna, con dentro un uomo. L’uomo mise dentro al castello tutto il conflitto e tutta la bellezza del mondo. Si chiamava Franz. Era giunto ai piedi delle Alpi lasciandosi alle spalle una storia di violenza e aveva dedicato la sua vita alla creazione di un cenacolo d’arte per riscattarsi dal trauma del fascismo. Nel corso di un racconto di dieci anni, mentre la sua ultima giovane artista cresce, il gallerista si impossessa dei ricordi e si avvicina alla morte.»

Il 24 luglio, per il terzo giorno del Toko Film Fest, il panel “Cinema e social media”, con la partecipazione di Andrea Vailati, Giovanni “Pasko” Pascali e Lorenzo “Zino” Scotto Di Carlo; a seguire, presentazione fuori concorso del cortometraggio “EUDAIMONIA” (12’) di Tommaso Paris e Andrea Vailati. Una produzione Arte Settima. E, infine, Spazio Italia, con la presentazione di alcuni cortometraggi da parte dei registi e premiazione. Dalla mezzanotte dj set. Presso il Gran Caffè Trezza a Pantano di Teggiano (SA).

fonte immagine: ufficio stampa Toko Film Fest

Il programma del 25 luglio prevede alle ore 18 la registrazione di una puntata live del podcast POV con Alessandro Coppari, Daniele Taurino, Chiara Crespi e Martina Maiello. Alle ore 21 la Selezione Principale dei corti, seguita da Midnight Special. Per concludere, dj set. Presso il Gran Caffè Trezza a Pantano di Teggiano (SA).

Il 26 luglio è il Gaming Day del Toko Film Fest: dalle 12 alle 15 due workshop sulla stampa 3D. Dalle ore 20 IMMERSIVE EXPERIENCE: PROTO VR: con l’ausilio della tecnologia immersiva si ripercorrono le tecniche cinematografiche che hanno fatto la storia del cinema, presentando quattro contenuti in realtà virtuale ispirati alle innovazioni dei Fratelli Lumière e di Georges Méliès.

Alle ore 20, talk con Francesco Buffa, admin della pagina LaScimmiaGioca sul videogioco nella cultura di massa. La Scimmia Gioca è l’anima videoludica de LaScimmiaPensa. Recensiscono videogiochi di ieri e di oggi e raccontano le ultime news che ruotano attorno a questo passatempo. Francesco Buffa inizia a collaborare con LaScimmiaGioca nel 2022 e si occupa di tutto ciò che riguarda l’universo videoludico. News e recensioni sono il suo pane quotidiano ma ha un debole per il mondo indie e il retrogaming. Alle ore 20:50 la presentazione del libro “Cinema virtuale – Un nuovo linguaggio” e panel con l’autore Omar Rashid; presentazione del videogame River Tails: Stronger Together e talk sull’essere uno “sviluppatore indie” con Gabriele Gangemi.

Alle 22 panel con Sara “Kurolily” Stefanizzi sull’essere un* content creator. Meet & Greet a seguire. Kurolily è una streamer di grande successo, conduttrice televisiva e radiofonica, ed è stata la prima in Italia ad avere la partnership su Twitch. Da oltre 10 anni intrattiene la community con live che spaziano dal gaming al GDR, dalle letture alle serie TV. Tra i suoi giochi preferiti ci sono Monkey Island, Dark Souls e Monster Hunter.

Dalle 23 e 30 dj set “I CAN’T PAUSE” – DJ set di PioDotcom presso il piazzale delle banche, Atena Lucana (SA).

Il 27 luglio, presso il cinema Adriano, la proiezione, alle ore 16, del film di Alain Parroni “Una sterminata domenica”; introducono la proiezione l’autore Alain Parroni e Pedro Armocida.

Alle 21:15, presso il Palazingaro, sarà proiettato “Dimension of dialogue: cinema e comicità”, con Matteo Tiberia & Eddie Da Silva; “Gli anni in tasca”, con incontro con giovani autori ed interpreti del cinema presente e futuro: Rebecca Antonaci, Nicole Rossi, Caterina Forza. Infine, è prevista la proeizione fuori concorso del corto “Valerione” di Luca Iacoella, cui seguirà l’incontro con il cast: Luca Iacoella – appunto -, Marilena Anniballi, Valerio Legrottaglie, Alessandro Fasulo.

L’ultima sera, il 28 luglio, per chiudere in bellezza il Toko Film Fest, dalle 21:15, presso il Palazingaro ci sarà “Dimension of dialogue: opere prime”, con Alain Parroni e Alessandro Marzullo; la proiezione fuori concorso di “La Giustificazione” di Alex Marano, e a seguire incontro con l’autore; talk con Francesco Lettieri “Le storie che invento non le so raccontare”; ” Diario di un direttore artistico” con Pedro Armocida: talk con il direttore artistico della Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro con particolare focus sulla 60a edizione appena conclusasi.

A seguire proiezione di Slow Shift di Shambhavi Kaul (INDIA, 9’), opera vincitrice di PesaroFF60. E, ovviamente, la cerimonia di premiazione.

Valentina Cimino