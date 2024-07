Scarsa idratazione: cosa si rischia se non si beve abbastanza

Si parla spesso dell’importanza di mantenersi idratati, infatti, quando non si beve abbastanza ci sono delle problematiche che intaccano l’organismo e la salute generale.

Nonostante ciò, ci sono molte persone che trascurano l’importanza di mantenere un’adeguata idratazione quotidiana.

La scarsa idratazione può portare a una serie di problemi di salute, alcuni dei quali possono essere gravi. Esploriamo cosa accade al corpo quando non si beve abbastanza e quali rischi si corrono.

Una scarsa idratazione può comportare numerosi rischi per la salute delle vie urinarie. La mancanza di una adeguata assunzione di liquidi può portare a un aumento delle infezioni urinarie come la cistite o favorire la formazione di calcoli renali.

Se nel primo caso i sintomi si manifestano quasi sempre in maniera chiara ed è possibile trattare il problema anche con metodi naturali – infatti, come si legge su dimann.com, si può curare la cistite con il d-mannosio – nel secondo esiste il rischio di accorgersi troppo tardi di una condizione patologica ed essere poi costretti a sottoporsi a terapie invasive.

Ma vediamo nel dettaglio in questa guida quali sono le funzioni dell’acqua per il corpo umano e come riuscire a contrastare gli eventuali sintomi di disidratazione.

Funzioni dell’acqua nel corpo umano e segni di disidratazione

Prima di comprendere i rischi della disidratazione, è utile sapere perché l’acqua è importante per il nostro organismo.

La corretta assunzione di acqua nello specifico è molto importante per riuscire a:

Regolare la temperatura corporea attraverso la sudorazione e la respirazione.

corporea attraverso la sudorazione e la respirazione. Lubrificazione le articolazioni.

Trasporto dei nutrienti e dell’ossigeno alle cellule.

Eliminazione delle tossine e dei rifiuti metabolici attraverso l’urina e il sudore.

Funzionamento digestivo , poiché l’acqua è necessaria per la produzione di saliva e per la digestione degli alimenti.

, poiché l’acqua è necessaria per la produzione di saliva e per la digestione degli alimenti. Mantenimento dell’equilibrio elettrolitico e della pressione sanguigna.

Sintomi e segni della disidratazione

La disidratazione può manifestarsi con una varietà di sintomi, che variano in base alla gravità della condizione. I segni comuni di lieve disidratazione includono sete, bocca secca, urine scure e ridotto volume urinario.

Man mano che la disidratazione diventa più grave possono comparire sintomi più seri come vertigini, confusione, debolezza, battito cardiaco accelerato e respirazione rapida. In casi estremi, la disidratazione può portare a shock ipovolemico, una condizione potenzialmente letale.

Effetti della scarsa idratazione sulla salute

Una scarsa idratazione, come accennato, può portare a sintomi differenti e anche a problematiche di salute più o meno gravi, soprattutto se non si beve acqua o non si assumono correttamente liquidi per un lungo periodo di tempo.

Ecco quali sono le principali problematiche alle quali fare attenzione.

Problemi renali e urinari

I reni hanno bisogno di una quantità sufficiente di acqua per filtrare i rifiuti dal sangue e produrre urina. La disidratazione cronica può aumentare il rischio di sviluppare calcoli renali e infezioni del tratto urinario, in quanto non si riescono ad espellere correttamente le tossine dal corpo con la minzione.

Disturbi digestivi

L’acqua aiuta ad agevolare la digestione, per questo la mancanza di idratazione può causare stitichezza e altri problemi gastrointestinali. Inoltre, una scarsa idratazione può contribuire all’acidità di stomaco e aumentare il rischio di ulcere gastriche.

Prestazioni fisiche compromesse

Anche una lieve disidratazione può ridurre significativamente la forza, la resistenza e la coordinazione. Sia che si svolga regolare attività fisica sia durante le attività quotidiane mantenersi ben idratati è essenziale per riuscire a mantenere anche un vigore fisico e mentale ottimale.

Impatto sulla funzione cognitiva

La disidratazione purtroppo può influire negativamente anche sulla memoria a breve termine, sull’attenzione e sulle capacità di pensiero critico. Studi hanno dimostrato che anche una lieve disidratazione può compromettere le prestazioni cognitive e l’umore.

Pelle secca e invecchiamento precoce

La pelle è l’organo più grande del corpo e necessita di acqua per mantenere la sua elasticità e integrità. La disidratazione può causare secchezza, irritazione e accelerare il processo di invecchiamento cutaneo.

Compromissione del sistema cardiovascolare

L’acqua aiuta anche a mantenere un volume sanguigno adeguato e una circolazione sanguigna efficiente. La disidratazione riduce il volume del sangue, il che può portare a un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Questo mette a dura prova il cuore e può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.

Debolezza del sistema immunitario

Infine, una buona idratazione coadiuva la salute del sistema immunitario. La disidratazione può ridurre la capacità del corpo di combattere le infezioni, rendendo le persone più suscettibili a malattie e infezioni.

In definitiva, bere abbastanza acqua o comunque idratarsi al meglio nel corso del tempo, non solo migliora la salute fisica, ma contribuisce al benessere generale e alla qualità della vita.