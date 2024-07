Andare dal dentista è qualcosa che spaventa molte persone. Un discorso che vale soprattutto per quanti si sono trovati a necessitare di interventi piuttosto invasivi e non semplici da tollerare, magari fin dall’età infantile o adolescenziale.

Grazie ai progressi della tecnologia, oggi è possibile andarci con maggiore serenità, soprattutto se si inizia da bambini.

Il dentista pediatrico è una figura che ha acquisito un’importanza crescente, sia per la cura delle diverse patologie sia per la prevenzione: qualcosa che parte sempre dall’adozione di una corretta igiene orale.

Si tratta di un professionista che consegue una formazione ad hoc, non diversamente da quanto accade per il pediatra in medicina. Ciò appare a oggi fondamentale per via delle differenze sostanziali che presenta un paziente adulto rispetto a uno pediatrico: a livello fisico ma anche psicologico.

Fondamentale scegliere un medico competente in entrambi gli aspetti, capace di mettere il bambino a proprio agio facendolo persino sorridere: è in questo modo che si previene la paura del dentista cui abbiamo accennato poc’anzi.

Tra i più validi dentisti per bambini segnaliamo quelli che si possono trovare sul portale sorrisigarantiti.it, in grado di offrire un percorso personalizzato tanto per la prevenzione che per la cura dei denti. Si trovano a Schio (Vicenza) e gli spazi sono grandi, dotati delle migliori tecnologie. L’intento è quello di intercettare e correggere precocemente eventuali anomalie.

In questo articolo scopriamo qualcosa di più sulla figura del dentista per bambini, andando a vedere quando è opportuno effettuare la prima visita e quali sono i parametri da considerare per la scelta del professionista.

L’importanza di andare dal dentista da bambini

Spesso si tende a sottovalutare la dentatura da latte, in quanto non permanente ma soltanto provvisoria.

Niente di più falso, in realtà, dal momento che la sua conformazione interessa quella che viene poi conseguita in via definitiva e può essere oggetto di problematiche tanto fastidiose quanto non semplici da correggere.

Senza contare che il benessere dei denti influenza le altre parti dell’organismo, dalla postura passando per la digestione fino a fattori psicologici, inerenti in primo luogo l’autostima e la percezione di sé.

Il dentista pediatrico è un professionista che ha tutte le competenze per affiancare bambini e adolescenti, in maniera tale da prevenire le molteplici problematiche che possono insorgere.

Il risultato è uno sviluppo ottimale del cavo orale e una spiccata prevenzione delle più svariate disfunzioni e patologie, a cominciare dalla carie. Questo perché prima si interviene, meno la persona si trova a necessitare di interventi invasivi e maggiormente dolorosi.

L’età più indicata per effettuare la prima visita? I medici consigliano il prima possibile e non oltre i 24 mesi, 3 anni al massimo. Ciò serve a monitorare la condizione della dentatura e ad adottare fin da subito una corretta igiene orale: la prevenzione più efficace quando si parla di denti.

Una pratica che risulta diversa per ogni persona e comporta l’utilizzo di spazzolino elettrico, filo interdentale, collutorio e spesso di uno scovolino. Strumenti che vengono realizzati secondo diverse tipologie, rispetto alle quali solo un dentista qualificato è in grado di consigliare le più adatte rispetto alla situazione della persona.

La figura del dentista pediatrico rappresenta, sostanzialmente, un punto di riferimento per bambini e genitori, in quanto in grado di intervenire quando necessario, senza creare ansie né paure, ma soprattutto di aiutare a prevenire le patologie dei denti.

Le competenze di un dentista pediatrico

Il dentista per bambini è una figura specializzata che si interessa di tutto ciò che riguarda il cavo orale dei più piccoli.

Dal punto di vista della formazione, oltre ad aver conseguito un percorso di studi comune a tutti gli odontoiatri, è necessario abbia effettuato uno studio post laurea ulteriore.

Le competenze riguardano i diversi rami dell’odontoiatria: prevenzione, endodonzia, chirurgia, odontoiatria conservativa, solo per citarne alcuni.

A esse vanno aggiunte ulteriori capacità, non prettamente tecniche, a cominciare da quella di riuscire a sviluppare una relazione di fiducia con i bambini, cosicché possano collaborare con serenità durante le visite e i trattamenti.

Tra le problematiche trattate troviamo carie, gengiviti e denti storti, la presenza in contemporanea di un dente da latte e di uno permanente, e via dicendo.

Il suo intervento parte dall’età infantile e arriva fino a quella dell’adolescenza. Per la scelta è importante verificare sia le competenze tecniche che quelle umane, ancora più importanti vista la relazione con pazienti di età pediatrica.