Parte Politik-her, il nuovo progetto di Prime Minister

Sono aperte le iscrizioni per “Politik-Her: School of Politics for Young Women” il progetto rivolto a giovani donne, organizzato da Prime Minister in partnership con l’Unione Europea all’interno del programma Erasmus+.

“Politik-Her: School of Politics for Young Women” è una iniziativa che vuole dare voce e potere a giovani donne tra i 16 e i 22 anni, con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere e la cittadinanza attiva attraverso un approccio educativo innovativo e interculturale. La scuola avrà inizio a Napoli il 10 e l’11 maggio 2024, a questi due incontri seguirà la possibilità di partecipare a un bootcamp di cinque giorni a Roma. Le partecipanti selezionate avranno inoltre l’opportunità di recarsi a Strasburgo per l’evento finale del progetto.

Contesto e Missione

La disuguaglianza di genere rimane una realtà significativa in tutti i settori della società, inclusa la politica, dove l’Italia mostra un considerevole divario. “Politik-Her” mira a contrastare questa disuguaglianza attraverso l’educazione e l’empowerment di giovani donne, offrendo loro gli strumenti per emergere come future leader nei loro ambiti di interesse.

I Dettagli del Progetto

“Politik-Her” offre un ambiente inclusivo dove le partecipanti potranno beneficiare di opportunità di networking con altre giovani provenienti da diversi Paesi europei.

Il progetto include workshop, eventi e tavole rotonde focalizzati su temi di rilevanza sociale. Ci saranno percorsi di mentoring personalizzati e il supporto nello sviluppo di progetti concreti saranno fondamentali per la crescita personale e professionale delle partecipanti.

Come ci si candida

Le interessate possono presentare la loro candidatura compilando il form di adesione fino al 24 Aprile. Tutti i dettagli necessari per la candidatura sono disponibili consultando il seguente infopack.

Contatti e Ulteriori Informazioni

Per maggiori informazioni o per inviare la propria candidatura, si prega di consultare il sito ufficiale o di contattare direttamente l’ufficio stampa di Prime Minister tramite email.

Per ulteriori dettagli, contattare:

Ufficio Stampa: comunicazione@primeminister.it

Informazioni : info@primeminister.it