Se sei tra quelli che sono stanchi delle console e si stanno facendo strada nel mondo dei pc da gaming, dovresti sapere che avere una buona macchina è fondamentale per iniziare con il piede giusto.

Nel seguente articolo, ti aiuteremo con alcuni suggerimenti in modo da poter assemblare il tuo computer da gioco sorprendentemente potente.

Per cominciare, devi tenere a mente che la sostanza conta più della forma o, in altre parole, al di là degli enormi monitor con tecnologia 4K o dei case fantastici, i componenti interni del computer da gaming devono essere i più performanti possibile rispetto al tuo budget.

Prezzo dei pc da gaming

La risposta più sensata, per quanto banale, è “dipende”!

Il prezzo dei pc da gaming deve variare a seconda del tipo di giochi coi quali vuoi divertirti veramente. Non ha senso, infatti, acquistare un computer da 1.000 euro per cimentarsi con giochi scarni graficamente.

Prima di acquistare un computer, infatti, dovrai porti due domande:

quale utilizzo farò col mio computer? è il momento migliore per comprare un computer da gaming? Nel momento storico in cui scriviamo, infatti, il costo di alcune componenti hardware è salito alle stelle.

Le configurazioni per pc da gaming consigliate dai ragazzi di Miglioripc.it si adattano perfettamente alle esigenze di ogni videogiocatore. Inoltre, di recente, il prezzo delle schede video sta lentamente tornando su valori accettabili.

Vediamo poi insieme quali siano le componenti hardware per assemblare un buon pc da gaming e un prezzo di riferimento così da capire su cosa investire maggiormente.

Quali componenti sono necessari per costruire un PC da gioco?

Iniziamo elencando le parti di base che compongono un computer da gioco.

1. Processore (CPU)

Questo è il dispositivo incaricato di dare istruzioni ed eseguire processi.

Per scegliere una buona CPU devi tenere conto del numero di core che ha, nonché della quantità di gHZ (gigahertz) con cui funziona, poiché la sua velocità dipenderà da questo valore.

Il processore può essere Ryzen AMD o Intel della famiglia Core. Indipendentemente dal brand scelto, i diversi modelli vengono identificati da entrambi i produttori coi numeri 3, 5 e 7: si consiglia di optare almeno per Ryzen 5 o Core i5 poiché questi hanno una media di 6 core e 12 thread e la loro velocità è di circa 3 GHz.

Il prezzo di un processore di fascia media si aggira tra 150 e 200 euro.

2. Scheda madre

È la base dove vengono assemblati ed inserite tutte le componenti.

Per la capacità della scheda madre, dovresti considerare il numero di porte disponibili per installare altre componenti scegliendo una che abbia più slot (per RAM, scheda grafica e alcune periferiche).

Puoi trovare opzioni molto efficienti con costi a partire da 60 euro.

3. Scheda grafica

È responsabile della codifica delle informazioni per convertirle in immagini.

Oltre alla capacità di memoria della scheda grafica, dovresti considerare il numero di bit (informazioni) che può inviare.

Puoi iniziare con una scheda con una capacità di archiviazione di 2 GB e una velocità di 128 bit.

Tra le opzioni migliori del mercato ci sono la GeForce GTX di Nvidia e la Radeon RX di AMD con prezzi intorno ai 150 euro.

4. Disco rigido

La memoria ROM in cui sono archiviate tutte le informazioni.

Per determinarne l’efficienza, dovresti concentrarti sulla sua capacità di archiviazione, sulle velocità di scrittura e lettura, nonché sul tipo di struttura (ci sono: M2, SSD a stato solido e HHD di tipo meccanico).

Per un computer da gioco economico ed efficiente potresti optare per un disco rigido a stato solido con un minimo di 256 GB, a prezzi abbastanza convenienti (a partire da 50 euro).

5. Memoria RAM

È la memoria temporanea dove i dati e le istruzioni della CPU verranno archiviati momentaneamente.

Devi scegliere una memoria RAM verificando capacità di archiviazione, numero di canali attraverso i quali passeranno le informazioni e velocità.

In generale 8 GB di memoria sono più che sufficienti per eseguire la maggior parte dei videogiochi moderni investendo circa 50 euro.

Come puoi vedere, abbiamo completato il cuore del tuo computer, ma abbiamo ancora bisogno di alcuni dettagli per rifinirlo.

6. Alimentatore

Per sceglierlo devi calcolare la quantità di energia di cui il resto dei componenti avranno bisogno per funzionare correttamente, anche se generalmente è sufficiente un alimentatore da 600 watt (reali). I brand più noti offrono valori affidabili e rispondenti al vero.

Inoltre, considera una potenza maggiore in base al futuro aggiornamento delle componenti interne del tuo PC da gaming.

7. Dissipatore

Questo è il sistema di raffreddamento del computer (ventola).

La scelta del dissipatore dipenderà totalmente dal budget che si vuole investire, poiché si può spaziare dalle ventole meccaniche ai sistemi di raffreddamento a liquido.

8. Case

La grande scatola che contiene tutti i componenti del tuo computer: il case.

Dovresti sapere che ci sono case in plastica senza luci, molto economici, altri in vetro temperato con luci RGB ed altri dettagli, estetici o funzionali.

Il case è solo il contenitore che ospita le componenti hardware del tuo computer: non sottovalutare la sua importanza facendo attenzione a spazio, facilità di montaggio e dissipazione del calore.

9. Periferiche e display

Questi elementi saranno la “ciliegina sulla torta”: con periferiche si fa riferimento a tutte quelle parti esterne che compongono il tuo computer, come tastiera, mouse , cuffie e schermo.

Ci sono diversi tipi di periferiche, dalle opzioni cablate a quelle molto più sofisticate e tecnologiche (che ovviamente hanno un costo maggiore).

Prima di investire nelle componenti per costruire il tuo computer da gioco economico, tieni conto dei requisiti di installazione ed esecuzione richiesti dai videogiochi a cui sei interessato, così avrai l’opzione migliore e più funzionale per te e i tuoi gusti.