Se non hai mai sentito parlare della scommessa moneyline, è probabile che tu sia nuovo alle scommesse sportive. Questa è di gran lunga la Wazamba bet più popolare: devi pronosticare quale atleta o squadra vincerà la partita. Spesso in questo mercato ci sono solo due o tre risultati possibili. Ad esempio, in una partita di NFL, puoi scegliere che vinca una squadra o l’altra. Nel frattempo, in una partita di calcio di Premier League, le opzioni saranno: vittoria della squadra A, vittoria della squadra B o pareggio.

Quando piazzi una Wazamba bet moneyline, non devi preoccuparti che una squadra o un atleta vinca con un certo numero di punti, come avviene nelle scommesse point spread. Stai semplicemente scommettendo sulla loro vittoria con qualsiasi mezzo, che sia nei tempi regolamentari o nei tempi supplementari.

Cosa c’è da sapere sulla scommessa Moneyline

In una scommessa moneyline, vedrai le quote offerte per i possibili risultati dell’incontro o dell’evento. Questi dipenderanno da vari fattori, come lo stato di forma, il vantaggio di giocare in casa, la posizione in classifica, gli infortuni e le sospensioni, il tempo e così via. Questo tipo di scommesse è molto popolare in sport come l’NBA, dove è possibile scommettere su partite quasi tutti i giorni dell’anno.

Ad esempio, se i Golden State Warriors affrontano gli Houston Rockets in casa, è probabile che siano i favoriti nella moneyline. Se vuoi puntare 100€ sui Golden State Warriors, dovrai farli vincere nei tempi regolamentari o nei tempi supplementari. Con una quota di -500, il tuo rendimento totale sarebbe di 120$ (20$ di profitto).

In questo esempio, i Rockets sono sfavoriti sulla moneyline. Non solo giocano in trasferta, ma affrontano una squadra considerata migliore di loro. Ecco perché le quote su di loro si aggirano probabilmente intorno a +300. Quindi, se decidi di puntare su di loro per vincere l’incontro e ci riescono, otterrai un ritorno di 400$ da una scommessa di 100$ (300$ di profitto).

Potresti anche sentire il termine “pick ‘em” per descrivere una scommessa moneyline. In questo caso le quote per entrambi i risultati sono uguali. Come indica il nome, sceglierai in base alla tua opinione piuttosto che alle implicazioni delle quote. Le quote offerte dalla moneyline sono di due tipi: positive e negative. Se la tua selezione ha una quota positiva, significa che il profitto che otterrai sarà superiore all’importo che hai puntato. Le quote negative tendono ad essere assegnate ai favoriti sulla moneyline.

Possibili risultati in una Wazamba bet Moneyline

Ci sono tre possibili esiti in una scommessa moneyline. Puoi vincere, perdere o, in alcune occasioni, pareggiare. In quest’ultimo caso, riceverai indietro la tua puntata. Nella maggior parte dei casi, invece, potrai solo vincere o perdere.

Per vincere la tua scommessa moneyline, il tuo giocatore o la tua squadra devono ottenere una vittoria. Questo può avvenire entro il tempo stabilito oppure, in alcuni sport, si ricorrerà ai tempi supplementari per imporre un vincitore. I rendimenti vengono calcolati in base alle quote che hai scelto e alla puntata che hai fissato.

Purtroppo, se il giocatore o la squadra che sostieni perde, la tua scommessa moneyline sarà perdente e non otterrai alcun guadagno. Affinché la tua scommessa sia un pareggio, le squadre o gli individui devono finire in parità. A meno che le quote non fossero disponibili per un pareggio sulla moneyline, riceverai i tuoi fondi indietro.

Come piazzare una scommessa Moneyline?

Questo tipo di scommessa non richiede conoscenze particolari. Puoi piazzarla con estrema facilità. Per farlo, individua il mercato su cui vuoi scommettere. Ovviamente puoi scommettere su qualsiasi cosa, ma è meglio iniziare con gli sport più popolari come il baseball, il basket, il calcio, l’hockey e il calcio. Una volta decisa la tua Wazamba bet, aggiungila alla tua schedina cliccando sulle quote.

Decidi se piazzare una singola o se aggiungere più selezioni per creare una parlay. Quindi, inserisci la tua puntata e i tuoi potenziali guadagni saranno calcolati per te. Ora non devi fare altro che confermare la tua puntata e aspettare che venga giocata.