Dormire su un buon materasso, mantenere una postura corretta anche mentre si dorme è fondamentale per la salute della colonna vertebrale e per l’intero scheletro; così come è importante dormire e riposare nel modo giusto per proteggere il nostro benessere fisico e psicologico.

I migliori materassi che rispondono a queste esigenze sono in memory foam, realizzati con una schiuma poliuretanica, un materiale durevole, igienico, economico e indeformabile, ideale come sostegno ergonomico del nostro corpo mentre dormiamo.

Le caratteristiche di un materasso in memory foam Veradea sono tante e tutte giocano a favore del nostro comfort e della nostra salute, assicurandoci lunghe e confortevoli ore di sonno, supportandoci sia nel corpo, grazie al mantenimento della giusta posizione durante il riposo, che nello spirito permettendoci di risvegliarci più rilassati e più positivi.

Composizione interna e rivestimento esterno

Il Veradea Memory Gel è un materasso costituito nella sua struttura principale in memory foam di 20 cm di spessore e suddiviso in 7 zone di diverso sostegno, per mantenere corretta la posizione del corpo sdraiato, e da uno strato in memory gel, cucito direttamente assieme al rivestimento esterno. La lastra in memory gel, di circa 5 cm di spessore, è termoregolante, traspirante e soffice e garantisce una piacevole sensazione di fresco anche nella stagione più calda e il corretto comfort e la morbidezza durante il sonno restando salva l’ergonomia e la rigidità della parte sottostante in memory foam e la sua funzione di supportare il corpo nel modo corretto e di salvaguardarne il benessere.

Il rivestimento esterno è in microfibra e cotone. Questo permette che l’aria abbia un buon ricircolo e ci sia la corretta traspirazione dell’umidità che il corpo umano produce mentre dorme. La fodera è completamente sfoderabile, grazie alla cerniera zip che si apre tutt’attorno al perimetro del materasso. Si può lavare a secco, senza acqua e senza centrifuga, per lo strato in memory gel che vi è cucito all’interno, che si deformerebbe.

La convenienza e la qualità dei materassi Veradea

È prodotto e venduto dalla Veradea Materasso, azienda che commercia online e nei suoi punti vendita di Roma, Salerno e Manfredonia (provincia di Foggia), materassi e cuscini di produzione 100% italiana, di alta qualità, certificati dall’Associazione internazionale di Ricerca e Controllo con il marchio OEKO TEX 100, sistema di controllo qualità dei materiali e delle fasi di lavorazione del settore tessile.

Il materasso in memory foam Veradea è un dispositivo medico di classe 1. Come tale, il suo costo è detraibile fino al 19% dall’imponibile della dichiarazione dei redditi e rientra nelle agevolazioni Iva al 4%. Ha una rigidità di 8 su 10 ed è quindi da considerarsi come un vero e proprio materasso ortopedico, particolarmente indicato per chi è affetto da insonnia o altri disturbi del sonno, da allergie agli acari e alla polvere, da patologie legate ai sistemi scheletrico e muscolare e alla postura del corpo, come mal di schiena, lombalgia, sciatalgia e dolori articolari e cervicali.

È disponibile in tre misure standard, singolo (80×190 cm), a una piazza e mezzo (120×190 cm), matrimoniale (160×190 cm). Esiste la possibilità di fare richiesta di tagli personalizzati, variando le dimensioni di lunghezza e altezza, mentre resta fisso lo spessore di 25 cm. Da tenere conto che in questo caso i tempi di consegna saranno più lunghi, rispetto alle spedizioni rapide di uno o 2 giorni offerti da Veradea Materasso per i materassi standard in pronta consegna.

Oltre alle spedizioni rapide e gratis in tutta Italia e consegna in 48 ore dall’ordine, con imballaggi sottovuoto, compatti, comodi da maneggiare e trasportare, Veradea Materasso offre garanzia di 10 anni e un periodo di prova di 100 notti, al termine del quale si può rendere o sostituire i prodotti gratuitamente.