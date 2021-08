La moda accompagna le nostre vite in maniera costante, caratterizzandola attraverso spunti che di anno in anno vanno a rinnovarsi e che influenzano immancabilmente il modo in cui ci rivolgiamo al senso estetico e l’uso di determinati indumenti o accessori. Rimanere al passo con le nuove tendenze non è essenziale, ma bisogna tenere comunque presente che il modo in cui appariamo è il biglietto da visita che presentiamo quando facciamo nuovi incontri e ci relazioniamo con gli altri, e che quindi determina la prima idea che gli altri si fanno su di noi.



Al pari di quella per i capi d’abbigliamento, la scelta degli accessori intesi come complementi fashion usati per esprimere la propria personalità, ma anche come preziosi status symbol, come gli orologi IWC, è ormai un aspetto immancabile per l’uomo che non vuole passare inosservato e che cerca di apparire al top in ogni occasione.

Ecco alcune regole basilari da tenere sempre a mente se non si vuole vanificare ogni sforzo quando si è alla ricerca dell’accessorio giusto.



1 – Esagerare è sempre la scelta sbagliata

Il rischio che si corre quando si decide di optare per l’uso di accessori in grado di accompagnare il nostro look è quello di farsi prendere la mano. La moda maschile ha poche regole e una di queste è senz’altro quella di privilegiare la semplicità. Uno o due accessori scelti con cura saranno quindi sufficienti a creare quell’effetto ricercato che qualunque uomo vuole ottenere. Può essere un bell’orologio o una cintura, l’importante è che sia di qualità.

2 – Abbinare tutto va bene ma non è sempre necessario

Impegnarsi affinché ogni singolo indumento risulti pensato e abbinato all’interno di un outfit è giusto ed è anche auspicabile, ma se parliamo di accessori il discorso cambia. Il tono su tono può appesantire il look ed è per questo motivo che è meglio optare per colori abbinabili e che allo stesso tempo riescano a dare varietà e profondità.

3 – Privilegiare i classici

Acquistare degli accessori classici è un buon modo per investire i propri soldi perché permette di rendere quegli oggetti senza tempo e riutilizzabili negli anni senza correre il rischio che gli stessi siano passati di moda. Si tratta di un concetto valido universalmente ma applicabile a maggior ragione ad accessori come le borse, gli orologi da polso e gli oggetti preziosi.

4 – La scelta delle proprie priorità

Avere le idee ben chiare su come impostare il proprio look permette di fare delle scelte più adeguate e aderenti alle proprie esigenze. Questo significa che, se si vogliono valorizzare i capi di abbigliamento, è meglio optare per accessori meno vistosi e comuni. In caso contrario, in sede di scelta si dovrà optare per oggetti complementari in grado di colpire accompagnati di abiti più nella norma. Dare la priorità a entrambi gli aspetti non farà altro che creare un contrasto che finirà per creare un look troppo pesante e non in grado di valorizzare le proprie velleità di stile.

5 – Evitare il nero coi colori pastello

Se si ha intenzione di indossare capi color pastello anche gli accessori dovranno preservare questa impostazione. Le tonalità troppo scure hanno l’effetto di neutralizzare i colori più tenui, togliendogli quindi efficacia a livello estetico. Il nero è invece indicato in presenza di colori neutri come il beige.

6 – Le dimensioni contano

Le dimensioni degli accessori hanno un peso non indifferente se si vuole essere attenti alle esigenze dettate dalla moda e dallo stile in generale. Molti uomini pensano che indossare degli accessori di grandi dimensioni possa rendere il proprio look più riconoscibile e in grado di risaltare in mezzo alla folla. La verità è che per fare la scelta giusta bisogna tenere presenti le dimensioni del proprio fisico e ovviamente assecondare la propria personalità. Non esistono quindi regole fisse e infallibili, ma usare il buon senso evita di fare scelte bizzarre e permette di optare per accessori in grado di tener fede a quello che è il loro compito, ossia quello di dare una mano a impreziosire il proprio look.