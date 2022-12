Reddito di Cittadinanza, c'eravamo tanto amati

Ricorderete bene l’ex ministro del lavoro Luigi di Maio affacciato dal davanzale di Palazzo Chigi urlare di aver abolito la povertà. Nella cornice di Montecitorio insieme ad un nutrito gruppo di parlamentari pentastellati, un bagno di folla festeggiava l’istituzione del Reddito di Cittadinanza e della quota 100, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio. Era la fine del 2018. Sono passati solo tre anni da quel giorno di settembre e nel mentre si sono succeduti tre governi e due legislature. Qualche giorno fa, la premier Giorgia Meloni ha annunciato l’abolizione del Reddito e numerosi e profondi cambiamenti a tal proposito. Cosa succederà dal 1° gennaio 2024?

Le parole di Gorgia Meloni durante la conferenza stampa suonano come una spada di Damocle sui cittadini che attualmente usufruiscono del reddito: «Uno stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. È su questo principio che ci muoviamo e avremmo avuto più tempo per fare una riforma complessiva, ma manteniamo le promesse fatte».

Cosa succederà ora?

Il 21 novembre il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che contempla numerose novità per quanto riguarda il bilancio dello Stato. Tra queste l’introduzione di alcuni correttivi per il Reddito di Cittadinanza per il 2023 e la sua completa abolizione a partire dal 2024. A partire dal prossimo gennaio, infatti, il reddito sarà riconosciuto ai soggetti compresi tra i 18 e i 59 anni abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo familiare disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni di età, con la possibilità solo di un numero esiguo di mensilità (al massimo 8). I soggetti saranno tenuti a partecipare a corsi di formazione professionale, a pena di decadenza del beneficio. La stessa conseguenza si verificherà nel caso di un’offerta di lavoro rifiutata, invece di tre offerte di lavoro come precedentemente previsto. Per il 2024, invece, il Reddito sarà abolito e rimpiazzato da un nuovo e diverso sussidio.

I prossimi passi e le ultime novità

Il disegno di legge è arrivato alla Camera dei deputati il 28 novembre. Prima la riunione con i capigruppo di maggioranza della commissione Bilancio per fare il punto. Ci sono delle incognite da chiarire, in primis per comprendere le coperture della vasta legge di bilancio. Numerose sono le misure che accompagnano questo disegno: dal limite per rifiutare i pagamenti elettronici, le nuove norme in materia di fattura online e le nuove novità in materia di opzione donna. Dal testo disponibile da 29 novembre un’altra novità è che dal 2023 i percettori potranno accumulare i redditi che derivano da lavori legati a contratti stagionali o intermittenti fino a un limite di 3mila euro lordi. Entro il 31 dicembre dovrà necessariamente arrivare l’ok del Governo.

Reazioni diverse dal mondo della politica

Non si sono fatte attendere reazioni di ordine completamente diverso dalla politica. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e tra i principali sostenitori dello strumento implementato dal suo governo nel 2018, ha tuonato sulle pagine del Fatto Quotidiano: «Disposti a tutto per difenderlo, pronti a dare battaglia nelle sedi istituzionali e nelle piazze». A sorpresa, anche Silvio Berlusconi si è espresso a sostegno del reddito. Ha dichiarato, infatti, a Il Tempo che «i soldi finiti ai furbi sono poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che ha finalmente contrastato».

Anche Matteo Renzi di Italia Viva, da sempre veementemente contrario alla misura, si è esposto sul reddito di cittadinanza dichiarando al quotidiano Libero: «Siamo pronti a lavorare insieme al centrodestra. Non saremo la stampella del governo, ma scendere in piazza non serve. Su reddito di cittadinanza, giustizia ed elezione del premier possiamo collaborare. Il PD e i Cinque Stelle andranno in piazza a difendere il reddito di cittadinanza, mentre noi del terzo polo abbiamo presentato una contromanovra che difende il tavolo e i conti pubblici. Carlo Calenda, con una delegazione di Azione e Italia Viva, la illustrerà a Giorgia Meloni: nessun inciucio, ma noi siamo all’opposizione del governo e non del Paese».

Il reddito di cittadinanza dal 2024

A seguito dell’incontro di Carlo Calenda con la premier e il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, la proposta del terzo polo sarebbe quella di riproporre il reddito di inclusione invece del reddito di cittadinanza. Il REI aveva un importo più basso, con requisiti d’accesso completamente diversi dal Reddito di Cittadinanza.

Pare che la premier si sia mostrata molto interessata alla proposta di Calenda, che ha avanzato la possibilità di riprendere il REI con delle novità, come la gestione che passerebbe ai comuni, per evitare distorsioni. Non sappiamo come andrà, ma il M5S è già salito sulle barricate. Il tour nelle piazze di Giuseppe Conte è partito da Scampia lo scorso 2 dicembre. Quella rivoluzione sociale agitata da Conte si concretizzerà oppure i cittadini assisteranno in modo passivo e disinteressato alle novità relative al reddito?



Marianna De Rosa