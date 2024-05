È possibile la convivenza tra persone e animali in condominio?

La convivenza in un condominio può essere difficile a causa delle diverse esigenze e preferenze dei vicini. Tra i vari temi di litigio, c’è quello del rapporto con gli animali domestici: alcuni abitanti del condominio ne possiedono alcuni o molti, mentre altri, purtroppo, non li sopportano. Tolleranza, educazione e senso civico possono non essere sufficienti per trovare un compromesso su questa questione. È importante, dunque, cercare un equilibrio tra le esigenze di tutti gli abitanti per garantire una convivenza armoniosa.



La legge non si preoccupa di coloro che all’interno di un condominio sono semplicemente infastiditi dalla presenza degli animali, ma cerca di tutelare anche gli interessi legittimi di chi desidera vivere tranquillo, senza essere disturbato da rumori, odori e rifiuti molesti. È importante che i proprietari si comportino con buonsenso e si prendano cura del benessere dei loro animali, poiché in questo modo automaticamente si contribuisce a evitare i problemi sopra menzionati. Infine, si sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio tra i diritti dei proprietari degli animali e il rispetto per coloro che desiderano vivere in un ambiente sereno e privo di disagi causati dagli animali.



Il regolamento condominiale non può vietare la detenzione di animali domestici, poiché ciò limiterebbe i diritti personali dei proprietari. Tuttavia, ci sono due casi in cui il regolamento di un condominio può vietare gli animali domestici: se è stato approvato all’unanimità o se si tratta di un animale pericoloso per motivi igienici o patologici documentati da un medico. La norma si applica solo agli animali domestici come cani e gatti, mentre animali come iguane, serpenti o ragni potrebbero essere esclusi. È importante considerare cani e gatti come parte del nucleo familiare, così come stabilito dalla Corte di Cassazione. Il regolamento condominiale può limitare il numero di animali domestici e stabilire regole per l’utilizzo delle parti comuni come il giardino. È importante consultare il regolamento, poiché chi non lo rispetta può ricevere multe fino a 200 euro, che possono aumentare fino a 800 euro in caso di recidiva.



In Italia non esiste una legge specifica che regoli la presenza degli animali domestici nelle abitazioni in affitto all’interno di un condominio. Tuttavia, il Codice Civile stabilisce che il conduttore deve utilizzare l’immobile locato secondo le norme del “buon padre di famiglia” e senza recare danni all’immobile stesso. Pertanto, è possibile inserire clausole nel contratto di locazione che limitano o vietano la presenza degli animali domestici, purché non siano considerate vessatorie. È importante anche sottolineare per i proprietari di animali in condominio di assumersi la responsabilità dei danni che i loro animali possono causare alle parti comuni o alle proprietà altrui. In caso di danni, il proprietario dell’animale è tenuto a risarcirli. Inoltre, i proprietari sono responsabili della pulizia e dell’igiene delle parti comuni sporcate dagli animali, come raccogliere le deiezioni e pulire le tracce di sporco.



È quindi fondamentale che i proprietari si prendano cura dell’igiene e della pulizia per garantire un ambiente confortevole per tutti i condomini. La convivenza armoniosa, dunque, tra persone e animali domestici in condominio è possibile, basta rispettare le regole e avere un comportamento responsabile verso tutti gli abitanti del nostro spazio comune.

Sara Spiniello