Collari Gps e localizzatori per animali, in particolare per cani e gatti; è soltanto l’ultima trovata tra i prodotti che possono essere acquistati all’interno di quel comparto ricco che rientra sotto al nome di pet shop. Non propriamente una novità a tutti gli effetti visto che, anche in Italia, è disponibile da tempo, ma comunque un dispositivo che sta iniziando a diffondersi in modo evidente.

il perché è presto detto: ogni anno spariscono decine di migliaia di animali domestici, cani e gatti su tutti. Quante volte capita di leggere annunci in qualche bacheca di un padrone che, disperato, chiede se qualcuno abbia visto il proprio animale? Ecco, per evitare problemi di questo genere sono nati i collari Gps per cani e gatti.

Oggi sono tanti i modelli disponibili sul mercato, è possibile effettuare una ricerca in rete per trovare il miglior Gps per gatti: che non deve necessariamente essere un collare tradizionale, ma anche un piccolo dispositivo da attaccare su una pettorina, ad esempio. Un prodotto alternativo rispetto a quello che, un tempo, era l’unico rimedio per ovviare a criticità di questo genere: la medaglietta con incisi i dati dell’animale.

I localizzatori Gps per animali

In quel modo chi trovava l’animale poteva, eventualmente, riportarlo a casa o prendere contatto con il padrone per informarlo. Oggi grazie alle tecnologie moderne è possibile ribaltare il discorso andando a individuare dove si trovi l’animale, nel caso di scomparsa, per andare poi a recuperarlo in prima persona.

Una novità importante che, in questo campo, non è la sola: ad esempio si possono acquistare anche targhette con QR Code, da attaccare sempre a un collare già presente sull’animale. In questo caso si deve confidare nel fatto che, nell’ipotesi malaugurata di smarrimento dell’animale, vi sia qualcuno che, con buona volontà, trovandolo per strada, vada a scansionare il codice per visualizzare i dati del proprietario.

Tante novità nel settore pet

Tante novità che vanno a comporre quel settore pet che, come si diceva, sta vivendo un periodo d’oro: chi ha un animale domestico tende a trattarlo come una persona, spendendo per fargli avere una vita il più possibile agiata. Dal mangiare alle comodità di tutti i giorni, sono tante le soluzioni in questo senso.

Tra i prodotti più venduti in rete (dove si è spostato buona parte del business del mercato dei prodotti per animali) ci sono ad esempio le lettiere autopulenti, anche queste nate per agevolare il compito di chi tiene un animale domestico in casa. E sono sempre di più, oggi, in Italia, coloro i quali decidono di ricorrere a una scelta di questo genere.