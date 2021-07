Il videogioco di ruolo Final Fantasy IX diventerà una serie televisiva animata e sarà rivolta a un pubblico di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.

Cosa sappiamo della serie su Final Fantasy IX

fonte immagine: VGN.it

Uno dei capitoli migliori della serie della Square Enix avrà un adattamento animato. A darne l’annuncio è stato il Cyber Group Studios, tra i più importanti produttori e distributori di serie animate per ragazzi e famiglie. Accordo stipulato con Square Enix, che ha accettato lo sviluppo di uno show rivolto a un pubblico di giovanissimi. L’inizio dei lavori è previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. La struttura in continua evoluzione di questo capitolo di una delle saghe videoludiche più famose si presta molto bene alla costruzione di una serie animata. La scelta del target di riferimento ha però suscitato reazioni contrastanti tra i fan della saga: la storia narrata in Final Fantasy è adatta a un pubblico adulto. Lo stile dei disegni lascia sicuramente intendere che sì, la serie è rivolta davvero a un pubblico giovanissimo, ma la promessa è quella di non lasciare delusi i fan del videogioco. Con la speranza che il prodotto non verrà snaturato. Square Enix supervisionerà il progetto, assicurandosi che l’adattamento possa soddisfare anche i fan della saga videoludica. Ma non sarà solo un adattamento, dal momento che il team produttivo di Cyber Group potrà inserire elementi originali. Lo studio francese ha come obbiettivo quello di unire le due generazioni e far loro condividere una delle storie più innocenti e più amate dell’intera saga di Final Fantasy.

Il franchise di Final Fantasy, nato oltre trent’anni fa (il primo videogioco della serie uscì nel 1987 su Nintendo), ha già avuto altre trasposizioni audiovisive: una delle ultime è stata Kingsglaive – Final Fantasy XV, film d’animazione uscito nel 2016.

La trama

fonte immagine: Multiplayer.it

Il nono capitolo di Final Fantasy è ambientato nel mondo di Gaya, un pianeta simile alla Terra composto da quattro continenti principali: il continente della nebbia, il continente esterno, il continente isolato e il continente dimenticato. Ciascun continente presenta climi e creature differenti. Gaia possiede inoltre due lune, una rossa e una blu. Gaya (o Gaia) è abitata da numerose razze senzienti: umani, moguri e nani. Ci sono però anche delle razze umanoidi che sono spesso considerate pari agli umani. Il protagonista principale di FFIX è Gidan Tribal a cui è affidato il compito di rapire la principessa Garnet di Alexandria. Il destino ha in serbo per loro molte sorprese e, da avversari che erano, si ritrovano alleati per salvare il pianeta Gaya. Accompagnati da una serie di personaggi incredibili iniziano questo viaggio che li porterà a scoprire cosa si nasconde dietro la minaccia della distruzione di Gaya.

Intanto stando a quanto dichiarato dal producer Naoki Yoshida, Final Fantasy 16 potrebbe essere mostrato di nuovo solo nel 2022. Quindi c’è da aspettare ancora un po’ per saperne di più. Il gioco è stato presentato per la prima volta durante lo State of Play dedicato a PlayStation 5, e uscirà su PC e sulla next-gen Sony. Il titolo – a quanto pare – punta a staccarsi dagli altri Final Fantasy con una trama molto più matura rispetto a quelle del passato ma avrà tutti gli scenari principali del gioco. Purtroppo però Final Fantasy 16 non sarà al Tokyo Game Show 2021, che si svolgerà tra il 30 settembre e il 3 ottobre di quest’anno, nonostante il team le abbia provate tutte per portarcelo.

Valentina Cimino