Le ultime settimane sono state ricche di annunci per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e nello specifico per quello targato Sony. Oltre ad aver dato la notizia ufficiale di un nuovo visore per realtà virtuale attualmente in sviluppo e al rinvio purtroppo di Gran Turismo 7, le esclusive targate Sony stanno invadendo anche il mondo dei Pc gamer con il passaggio di Days Gone su pc insieme a tante altre esclusive in futuro. Questi annunci hanno spianato il terreno per presentare finalmente gli State Of Play, una conferenza online targata Sony che annuncia i titoli in uscita nel corso dei futuri mesi e nel corso dell’anno.

Una tradizione ormai che va avanti da anni: gli State Of Play rappresentano una delle conferenze più importanti per il mondo dei videogiochi, dove i giocatori vengono resi partecipi di ciò che i nuovi studi di sviluppo hanno in serbo per il mercato video-ludico.

Tramite lo State Of Play siamo riusciti a scoprire una buona parte delle nuove produzioni in arrivo sia sulla tanto rara e venerata Playstation 5 che su Playstation 4 nell’arco dei prossimi mesi.

Crash Bandicoot 4 : It’s about time

La versione Playstation 5 di un capitolo già uscito per Playstation 4, durante lo State Of Play è stato presentato il trailer della versione next-gent con una fluidità di gioco maggiore. Inoltre, l’arrivo del marsupiale su next-gen Sony supporterà anche tutte le caratteristiche tipiche del nuovo controller DualSense.

“Crash Bandicoot 4: it’s about time” è uscito il 12 marzo 2021.

Returnal

La nuova esclusiva PS4 di Housemarque torna a far parlare di sé mostrando un gameplay ricco d’azione e frenesia. Particolari meccaniche di gioco, nemici base e ambientazioni di gioco sono stati gli elementi protagonisti mostrarti durante lo State of Play.

Returnal è atteso su Playstation 5 per il 30 aprile 2021.

Knockout City

Sviluppato da Velan Studios e pubblicato EA Originals, si mostra in una sessione di gameplay abbastanza frenetica e dinamica con protagonista il Dodgeball, un’evoluzione agonistica della comune palla avvelenata. Propone diverse modalità di gioco e mischia il suo gameplay dinamico con le meccaniche multiplayer online.

L’uscita è prevista per il 21 maggio 2021

Sifu

Arti marziali in stile cartoon e tanto action hanno invaso lo State Of Play, proponendo il trailer di presentazione di Sifu, un nuovo gioco in arrivo su Playstation 4 e Playstation 5 durante il 2021 ispiratosi in termine di gameplay e stile di gioco al tanto popolare Absolver, titolo indie già presente su Playstation 4.

Solar Ash

Si ripresenta Solar Ash che dopo essere stato presentato al primo State Of Play dedicato ai giochi per Ps5: il nuovo gioco dai creatori di Hyper Light Drifter si presenta con un gameplay che ci mostra un modo di gioco molto criptico e ricco di spazi aperti, dove il protagonista dovrà destreggiarsi tra mille pericoli e uno strano “vuoto” che tormenta il mondo di gioco. La data di uscita non è stata ancora confermata.

Five Nights At Freddy’s Security Breach

Durante lo State Of Play, ritorna a spaventare adulti e bambini Five Nights At Freddy che ha riscosso tanto successo nella community dei videogiocatori e si ripresenta ora con un nuovo capitolo della saga altrettanto spaventoso. Questa volta le ambientazioni sembrano essere molto più ricche di elementi a schermo e più variegate, non limitandosi soltanto a delle aree prestabilite obbligatorie in tutto il gioco. Il titolo è stato annunciato su Playstation 4 e Playstation 5 nel corso del 2021

Oddworld’s Soulstorm

Annunciato anch’esso nello scorso State Of Play dedicato ai giochi Playstation 5, ritorna con un nuovo spezzone di gameplay Oddworld’s Soulstorm. Questo ritorno su Next-gen di una serie nostalgica è storica per il mondo videoludico ha fatto impazzire i fan colpendo soprattutto i più nostalgici delle scorse generazioni. Ritorna con il suo gameplay classico e tante innovazioni, abilità di crafting e l’iconica possessione dei nemici saranno le chiavi fondamentali per sopravvivere all’ennesimo massacro di Mukodon. Il titolo è disponibile su Playstation 4 e Playstation 5 dal 6 aprile.

Kena Bridge of Spirits

Ritorna a mostrarsi durante lo State of Play Kena Bridge of Spirits, uno dei titoli che rapì i fan mesi fa con il suo trailer di presentazione quando fu annunciato la prima volta. Il titolo di Ember Labs si presenta come un titolo a forte impatto visivo e dal mood fiabesco, alternadosi tra fasi esplorative dallo scenario incantevole a fasi di combattimento accompagnate da diverse cutscene inframezzate. Il titolo uscirà su Playstation 4 e Playstation 5 il 24 agosto 2021.

Deathloop

Il prossimo titolo targato Bethesda torna a far parlare di sé in questo State of Play: il nuovo trailer del FPS di Arkane Studio ci catapulta nel loop infinito di uccisioni e un mondo di gioco coloratissimo, il tutto accompagnato con un trailer degno di un film di spionaggio. La data di uscita è prevista per Maggio 2021 su Playstation 5 e Xbox Series X

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Dopo innumerevoli leak comparsi in rete e numerose voci di corridoio, Final Fantasy 7 Remake ritorna invadendo gli State of Play e lo fa con importanti novità.

Intergrate aggiungerà un’avventura inedita dove vestiremo i panni di un personaggio iconico della saga, ovvero Yuffie che con l’aiuto di un personaggio del tutto inedito di nome Sonon dovremo infiltrarci negli edifici di Shinra Corporation, nel tentativo di rubare una potente materia e riportare la gloria nella sua terra d’origine.

Tramite Upgrade mostrati durante gli State Of Play, il titolo avrà una serie di migliorie tecniche e aggiunge come la Photo Mode. Final Fantasy 7 Intergrate uscirà su Playstation 5 il prossimo 10 giugno 2021.

Ecco la fine di questo State of Play che sembra abbia mantenuto le promesse fatte da Sony, dove nell’arco di mezz’ora siamo riusciti ad avere una panoramica abbastanza ampia sui diversi giochi che usciranno su Playstation 4 e Playstation 5 durante la fine dell’anno e non solo. La Next-gen sta finalmente raggiungendo le nostre case.

Francesco Principe