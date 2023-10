Si può eccellere sia nello sport che in ambito accademico? Ci sono alcuni esempi di atleti famosi con una certa devozione per l’istruzione che testimoniano una simile eventualità. Questi personaggi pubblici, infatti, sono riusciti a raggiungere un traguardo come quello della laurea anche a carriera in corso. Il tutto nonostante i vari impegni con i quali sono costretti a fare i conti quotidianamente. Il percorso di ciascuno di loro si rivela come un modello di dedizione, impegno e successo sia nel campo sportivo che in quello universitario.

Sport professionistico e laurea: alcuni esempi famosi

Uno dei casi più emblematici sul conciliare lo sport professionistico con un’istruzione superiore risponde senz’altro al nome di Myron Rolle. Si tratta di un ex giocatore di football americano, seppur dalla carriera relativamente breve in Nfl, poi diventato un neurochirurgo. Nel 2008 gli è stata riconosciuta la Rhodes Scholarship, una delle borse di studio più prestigiose al mondo. Un’opportunità che gli ha permesso di studiare Antropologia medica all’Università di Oxford, in Inghilterra. Rolle può anche vantare una laurea in Neuroscienze alla Florida State University. Passando poi ad esempi più famosi, è impossibile non menzionare l’ex cestista Nba Tim Duncan, che ha conseguito una laurea in Psicologia. Stesso ambito per Natalie Coughlin, considerata una delle migliori nuotatrici di tutti i tempi, anche lei dottoressa in Psicologia. Tra i più grandi e dominanti cestisti di sempre in Nba, Shaquille O’Neal può fregiarsi di un dottorato in Educazione. E che dire di Roger Federer, ex tennista di fama mondiale con una laurea in Economia? Noto come una figura estremamente poliedrica, Bill Bradley ha giocato in Nba, ottenuto una laurea in Storia presso l’Università di Princeton, un master in Economia politica ad Oxford e, dopo un tentativo in politica, è diventato un professore universitario. Considerato uno dei più grandi ricevitori nella storia della Nfl, Jerry Rice si è anche laureato in Amministrazione aziendale alla Mississippi Valley State University. Chiudiamo la nostra carrellata con due esempi al femminile: Jackie Joyner-Kersee, leggenda dell’atletica leggera olimpica laureata in Amministrazione aziendale all’Università dell’Illinois, e Martina Navratilova, nota tennista e dottoressa in Educazione fisica presso l’Università di Praga.

Calciatori di Serie A che hanno conseguito una laurea

Anche nel mondo del calcio lo stereotipo dell’atleta ignorante sta andando definitivamente in soffitta. Lo dimostrano alcuni esempi virtuosi che calcano i campi della nostra Serie A. A cominciare da Tommaso Pobega, centrocampista del Milan laureato in Economia aziendale con una tesi sui rossoneri. Stesso percorso per Lorenzo De Silvestri e Alessandro Buongiorno: anche per quest’ultimo una tesi sulla squadra in cui è cresciuto, il Torino. Matteo Pessina del Monza studia per diventare dottore in Economia e commercio: gli mancano solo pochi esami. Chiudiamo la nostra carrellata con Leonardo Spinazzola: ancor prima di laurearsi campione d’Europa con la Nazionale azzurra, l’esterno della Roma si è laureato dottore in Scienze politiche e relazioni internazionali.