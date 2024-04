Dal 25 al 28 aprile 2024, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, ci sarà la XXIV edizione del COMICON – International Pop Culture Festival.

Il 23 aprile 2024, presso la Sala De Sanctis, è stato ufficialmente presentato il Comicon 2024. Al tavolo relatori, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; la Direttrice Generale Politiche Culturali, Rossana Romano; il Presidente del COMICON, Claudio Curcio; la Direttrice della Korea Manhwa Contents Agency (KOMAKON), Sun-mi Kim.

Claudio Curcio ha introdotto la XXIV edizione, raccontando il gemellaggio con il BICOF (Bucheon International Comics Festival) in occasione dei 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud. Uno dei più grandi festival crossmediali del mondo, con più di 560 eventi in programma, più di 450 ospiti provenienti da tre continenti, e un programma OFF di eventi e mostre in giro per la città.

Quest’anno il ruolo di Magister è stato affidato a Igort, fumettista italiano pioniere nella creazione e nello scambio con l’editoria giapponese.

I programmi delle aree tematiche anche quest’anno sono fittissimi: Fumetto, Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, gli spazi food tematizzati PizzaCon e J-Pop Manga Niwa a cui si aggiunge la nuova Area Urban che, per la prima volta in un festival pop, esalta le connessioni fra street culture, arte, sport, moda.

Il poster ufficiale dell’evento è stato affidato a Mike Del Mundo, disegnatore pluripremiato per le copertine per Marvel e altri editori.

fonte immagine: ComicBook.com

Ospiti ed eventi Comicon 2024 Napoli

Moltissimi eventi, tantissimi ospiti: il talk Elodie meets Manara, una conversazione condotta dalla scrittrice Valeria Parrella per celebrare il sodalizio tra i due dopo la collaborazione per la cover del club tape di Elodie Red Light realizzata, appunto, da Manara; un evento imperdibile per i fan di Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota: saranno svelate le prime e segretissime immagini del film Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, alla presenza di Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio; Hitoshi Sakimoto – New Gaming Worlds sarà il primo concerto dedicato a Hitoshi Sakimoto, uno spettacolo che celebrerà uno dei più importanti compositori della storia dei videogame con l’esecuzione della Nuova Orchestra Scarlatti; si festeggeranno i 50 anni di Dungeons & Dragons con Frank Mentzer – figura leggendaria dell’iconico gioco di ruolo divenuto fenomeno di cultura di massa, nonché autore della mitica “Scatola Rossa” – e la mostra “50 anni di Dungeons & Dragons”; il fumettista-simbolo delle storie di Spider-Man negli ultimi 40 anni, disegnatore del capolavoro Daredevil: The Man Without Fear e leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr; gli incontri e gli showcase dei sensei Iwamuro, Umezawa, Minami Seira autori rispettivamente di Shibatarian, Darwin’s Incident, The Rise of the Shield Hero; l’arrivo di Yasumi Matsuno, game designer il cui contributo è stato cruciale in titoli come Final Fantasy Tactics, Vagrant Story e nella serie Tactics Ogre; l’evento speciale dedicato alla serie animata, Hazbin Hotel, in compagnia dei doppiatori italiani; il concerto di Giorgio Vanni, cantautore e voce delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni Duemila; Comicon Cosplay Challenge PRO e Comicon Cosplay Challenge KIDS; l’incontro con Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione e Gianfranco Gallo che presenteranno in anteprima il film Falla girare 2 Offline; la cerimonia dei Premi del Palmarès di COMICON 2024, che quest’anno attribuirà il Premio Speciale COMICON alla Carriera ad Alfredo Castelli, maestro del fumetto italiano da poco venuto a mancare; il ritorno di Casty, mitico autore di storie Disney, che ha firmato la variant cover di Topolino #3570 una perla per tutti i collezionisti, con Topolino, Minni e Pluto immortalati in una “foto ricordo” a Napoli; il talk con l’astronauta Paolo Nespoli, che insieme ai divulgatori Luca Perri e Adrian Fartade esploreranno i confini spaziali del videogioco.

fonte immagine: ufficio stampa “Il segreto di Liberato”

In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud, COMICON incontra KAMACON, Korea Manhwa Contents Agency, e insieme ospitano a Napoli una delegazione di artisti, professionisti, chef e aziende per dare la possibilità al pubblico di vivere l’esperienza coreana, il K-world: una mostra, incontri, performance di disegno, l’esperienza degli abiti tradizionali, eventi culinari, contest e show di musica K-pop.

Le attività culturali e le mostre di COMICON hanno fruito di un sostegno della Regione Campania che ha anche patrocinato il festival.

Valentina Cimino