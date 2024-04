Conosciuta a livello internazionale come Earth Day, la Giornata della Terra è un evento green che da anni coinvolge un ragguardevole numero di persone in attività e manifestazioni a sostegno del pianeta e della salvaguardia degli ecosistemi.

La sua istituzione è stata la conseguenza a un drammatico evento occorso nel 1969, quando la piattaforma petrolifera della Union Oil esplose vicino alle coste di Santa Barbara, in California. Più di dieci milioni di litri di petrolio si riversarono in mare creando un’enorme macchia nera che uccise gabbiani, delfini, foche e leoni marini. Durante una conferenza dell’UNESCO tenutasi pochi mesi più tardi, l’attivista John McConnell propose di istituire una giornata celebrativa della vita e della bellezza della Terra, una giornata in grado di far riflettere sulla necessità di prendersi cura del pianeta, di preservare gli equilibri ecologici minacciati, di eliminare ove possibile ogni rischio per l’ambiente. La proposta fu accolta e l’Earth Day fu celebrato per la prima volta nel 1970. Da allora sono passati un bel po’ di anni, ma il 22 aprile continua a rappresentare una giornata importante, volta – attraverso attività, laboratori e manifestazioni – a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche socio-ambientali.

Nel 2019, ad esempio, il tema della Earth Day è stato “Protect our species – Proteggi le nostre specie“. Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito a una rapida estinzione di molte specie animali a causa della negligenza e del disinteresse dell’uomo e della sua attività predatoria ed estrattivista. Lo sfruttamento e la distruzione degli habitat naturali e gli effetti del cambiamento globale stanno contribuendo all’annichilimento della fauna. Secondo l’International Union for Conservation of Nature (IUCN), sono 44.016 le specie animali considerate attualmente a rischio di estinzione e dalle attuali valutazioni emerge come, diversamente dalle analisi passate, ad essere in pericolo sono anche i pesci di acqua dolce.

Il tema di quest’anno invece è “Planet vs Plastic – Pianeta verso Plastica“. L’obiettivo è incentivare le persone a prendersi cura del proprio ambiente perché agire oggi significa salvaguardare il pianeta di domani. Investire nell’ecosistema significa impegnarsi a costruire un futuro più pulito, più sostenibile e più sicuro. A Palermo, ad esempio, in occasione del 22 aprile è stata organizzata un’attività a carattere volontario. Coloro che desidereranno parteciparvi, saranno impegnati nella pulizia della battigia della spiaggia di Romagnolo, mentre gli operai della RAP (Risorse Ambiente Palermo) si occuperanno della bonifica della parte più vicina alla strada. Attraverso poi dei laboratori, si parlerà dell’importanza del mare e dei benefici che la nostra cura e la nostra attenzione possono apportare alle specie marine.

Planet vs Plastics, Earth day 2024

Pixabay.com

A tal proposito, vi è l’iniziativa di Treedom mirata a sponsorizzare la salvaguardia delle tartarughe marine. Treedom è un’azienda che gestisce l’omonima piattaforma di e-commerce online che consente a chiunque di piantare alberi nei paesi di tutto il mondo con lo scopo di innescare un cambiamento ambientale e sociale, favorendo biodiversità, sicurezza alimentare, crescita economica. Dalla sua fondazione avvenuta nel 2010, sono stati piantati da contadini locali più di 4.000.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. L’iniziativa odierna, in collaborazione con la Onlus Plastic Free, prevede la piantagione della Mangrovia Bianca, un arbusto sempreverde di piccole e medie dimensioni che va dai 3 a 10 metri di altezza e che cresce lungo le linee costiere, resistendo a condizioni di salinità molto elevate, proteggendo il terreno dall’erosione e costituendo veri e propri habitat per molte specie animali, favorendo così la varietà nella fauna e nella flora. Tutti gli alberi Treedom, appena vengono piantati, sono geolocalizzati, e ogni albero ha un proprio Diario personale, ossia una pagina online dove è possibile scoprirne le caratteristiche, seguirne la storia e la crescita attraverso fotografie sempre aggiornate.

Mangrovia Bianca

Treedom.net

Plastic Free è invece una Onlus che si occupa della tutela delle tartarughe marine recuperando quelle in difficoltà, dando loro le cure necessarie e rilasciandole poi in mare in perfetta forma e finalmente libere. Grazie alla collaborazione con Treedom, fino al 22 aprile sarà quindi possibile piantare alberi di Mangrovia e per ogni albero piantato verranno devoluti 5 euro alla Onlus al fine di garantire la tutela delle tartarughe marine che ogni anno soffrono o periscono a causa dei rifiuti plastici che invadono il mare.

Ogni singola azione ha un impatto sull’ambiente, sul presente e sul futuro che verrà. Il potere, quindi, è nelle nostre mani: anche un piccolo gesto può contribuire a invertire la rotta. Ecco perché l’Earth Day del 22 aprile deve rappresentare l’emblema di quel cambiamento che può contribuire a tutelare il pianeta.

Aurora Molinari