Manca ancora più di un mese all’inizio del nuovo campionato, ma gli amanti della pallacanestro sono già in brodo di giuggiole. Ottobre sarà il mese della ripartenza e le 16 squadre partecipanti alla Serie A stanno lavorando per decidere il proprio futuro. Al posto della Pallacanestro Trieste 2004 e della Scaligera Basket Verona, retrocesse al termine della scorsa annata, ci saranno la Guerino Vanoli Basket e Pistoia Basket 2000. Sono previste inoltre delle novità nel format: le finali scudetto passeranno da 7 a 5 gare e non si potranno tesserare giocatori svincolati prima dei playoff. Per ogni formazione il calendario prevede 30 partite e ogni avversaria sarà incrociata dunque 2 volte nell’arco della stagione. I playoff rimangono appannaggio delle 8 migliori squadre, mentre le ultime 2 in graduatoria subiranno la retrocessione in A2. Particolare attenzione sarà rivolta al quantitativo di cestisti di formazione italiana iscritti nei vari roster.

I giochi ripartiranno il 1° ottobre, anche se la prima gara decisiva ci sarà soltanto a dicembre, quando si incontreranno Olimpia Milano e Virtus Bologna, da anni favorite assolute per il titolo nazionale. Derthona Basket, Dinamo Sassari e Reyer Venezia dovrebbero essere le potenziali underdog. I pronostici sorridono comunque maggiormente all’Olimpia, che nell’ultima stagione ha vinto il suo trentesimo scudetto battendo proprio i rivali storici della Virtus nella finale dei playoff.

La squadra di Giorgio Armani non si pone limiti e si è rinforzata non poco sul mercato. La speranza dei meneghini è quella di mettere da subito in chiaro le cose, senza far sì che una nuova affermazione possa essere messa in discussione. Di conseguenza anche le scommesse sugli incontri di basket si concentreranno sulle Scarpette Rosse, che hanno tutte le carte in regola per raggiungere la cinquantesima finale della sua storia.

Dal canto suo, però, la Virtus Bologna non vuole rimanere a guardare. In ben 34 occasioni gli emiliani hanno raggiunto la finale dei playoff, anche se gli scudetti sono soltanto 16, praticamente la metà di Milano. La Virtus occupa con onore il secondo posto nell’albo d’oro, che sembra ormai destinato loro per sempre. Ogni vittoria contro l’Olimpia assume quindi un significato più che speciale. In ambito internazionale, tra l’altro, le V nere hanno ottenuto soddisfazioni molto più recenti rispetto ai lombardi: nel 2022 la Virtus Bologna si è aggiudicata l’Eurocup per la prima volta nella sua storia, mentre l’Olimpia Milano è ferma in tal senso dal 2019, quando ha vinto la Basketball Champions League. Inutile nasconderlo: la corsa al titolo riguarderà ancora una volta queste due squadre.

Molto fievoli sono infatti le speranze di Varese, terza nell’albo d’oro con 10 successi, di cui l’ultimo conquistato nel lontano 1999. L’ultima volta che i biancorossi sono riusciti ad attestarsi nella prima metà della graduatoria correva l’anno 2018. Ad oggi anche Brescia, Brindisi e Aquila Basket Trento vantano maggiori chance di successo, anche se si parla di scenari quasi utopici. Ancora qualche settimana di attesa e finalmente potremo stabilire più concretamente le gerarchie della nuova stagione. Date le premesse, nonostante la cerchia ristretta di squadre favorite, anche il campionato 2023/2024 promette spettacolo.