Nonostante il cambiamento di location a causa del maltempo, sabato 24 febbraio, ad Avellino, si è tenuta l’iniziativa denominata “Sit In animalista ed ambientalista – unisciti alla lotta per la protezione degli animali e dell’ambiente”, organizzata da Sara Spiniello e Adriana Guerriero (entrambe da anni impegnate nel mondo del volontariato). L’evento, moderato dalla giornalista de Il Mattino Stefania Marotti, si è svolto presso il salone della sede della Misericordia, in via Tagliamento e non più presso Biagio Agnes dove in un primo momento si era programmato, e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, sindaci, esponenti del terzo settore e politici di diversi correnti quali Movimento 5 Stelle, Partito Democratico ed Alleanza Verdi e Sinistra Italiana.

Grazie all’impegno e alla passione delle due attiviste presenti ad Avellino, è stato possibile sensibilizzare i presenti sulla tutela degli animali e sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Negli ultimi anni e dall’inizio del 2024, purtroppo, si è assistito a un’escalation di violenza e uccisioni nei confronti di vari animali in diverse zone d’Italia. Diventa importante, quindi, concentrare l’attenzione sul tema della protezione e dei diritti degli animali più che mai. Bisogna promuovere una maggiore sensibilizzazione e adottare misure concrete per garantire la loro tutela e il rispetto dei loro diritti. Urge perciò agire per fermare questa violenza e creare un mondo più compassionevole e rispettoso nei confronti di tutte le forme di vita.

Ad Avellino si è quindi parlato di ambiente e nel sensibilizzare alla sua tutela, comportamento che è di fondamentale importanza per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Ogni giorno, con piccoli gesti quotidiani, le persone possono contribuire a preservare la natura e a ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente. Riciclare, ridurre i consumi, risparmiare energia ed acqua, utilizzare i mezzi di trasporto sostenibili, come le biciclette, sono solo alcune delle tante azioni che è possibile mettere in atto per difendere il pianeta. Inoltre, è importante educare le nuove generazioni a rispettare l’ambiente, in modo che possano crescere consapevoli dell’importanza della tutela della natura.

Parlare di ambiente e sensibilizzare sulla sua tutela, inoltre, non è solo un dovere, ma anche un investimento per il futuro. Con i piccoli gesti quotidiani è possibile, infatti, fare la differenza e contribuire a preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Parlare di ambiente, agire per la sua tutela e insegnare ai figli l’importanza di rispettarlo. L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di sensibilizzare sulle tematiche animaliste e ambientaliste, puntando a promuovere una maggiore consapevolezza su questi importanti argomenti. Ne consegue che a questo evento che si è svolto ad Avellino, è stato fondamentale sostenere l’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide gli animali, così come per chi danneggia l’ambiente.

Questo Sit In animalista e ambientalista tenutosi ad Avellino ha voluto lanciare un importante invito alle persone a non voltarsi dall’altra parte di fronte agli animali e per la salvaguardia dell’ambiente. Esso ha voluto così invitare le persone a partire dai piccoli gesti quotidiani per contribuire a una maggiore tutela dell’ecosistema. Motivo per cui è importante che ognuno faccia la propria parte per proteggere il pianeta e tutti gli esseri viventi che lo abitano, perché solo insieme è possibile fare la differenza. Pertanto, questa iniziativa ha voluto contribuire a sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone in questo importante percorso di cambiamento e responsabilità verso il mondo che ci circonda.

L’iniziativa è stata, inoltre, arricchita anche grazie alla partecipazione dei bimbi e delle bimbe dell’Associazione “Il Gabbiano” di Grottolella, Avellino. Con grande entusiasmo, infatti, hanno deciso di realizzare dei disegni ispirati all’articolo 9 della Costituzione, che sottolinea l’importanza di proteggere le future generazioni, gli animali e l’ambiente. I piccoli artisti hanno immaginato e disegnato come desiderano vedere gli animali e l’ambiente nel futuro, consegnando i loro lavori alla volontaria Graziana. I disegni sono stati poi orgogliosamente presentati al Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle, ed è stata poi scattata una foto di gruppo, dietro una bandiera della pace, per ricordare che la pace è essenziale per tutti.

A questa iniziativa era presente anche la bandiera della pace come ricordo al triste secondo anniversario dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina, che si è verificata il 24 febbraio 2022. È importante ricordare che la pace è un diritto fondamentale per tutti e che dobbiamo lavorare insieme per proteggerla.

Sara Spiniello