Combattere il caldo: come scegliere un climatizzatore a cassetta

Ci stiamo immergendo nella stagione calda e, di fronte a queste temperature, torna prioritario trovare il modo migliore per mantenere freschi gli ambienti in cui viviamo, installando un buon climatizzatore.

Non sempre però sceglierne uno è semplice, viste le tante opzioni disponibili sul mercato, e si ha necessità di avere quindi una guida. Di seguito spiegheremo perché, tra le diverse scelte, il climatizzatore a cassetta sia un’opzione da considerare.

Questo, infatti, installato tipicamente a soffitto, offre numerosi vantaggi rispetto ai modelli tradizionali. Ad esempio, grazie alla sua capacità di distribuire l’aria in modo uniforme in tutte le direzioni, garantisce una copertura ottimale dell’ambiente, mantenendo una temperatura costante e confortevole.

Risulta quindi particolarmente adatto per grandi ambienti. Esplorare i vantaggi di questa tipologia di climatizzatore, avendo una buona panoramica di tutte le scelte possibili, può guidarvi verso un’estate soddisfacente.

Quali tipi di climatizzatori si trovano in commercio

Il mercato dei climatizzatori offre una vasta gamma di opzioni, ognuna pensata per soddisfare esigenze specifiche. Quelli a parete sono tra i più diffusi nelle abitazioni. Installati sulla parte alta dei muri di casa, offrono un raffreddamento efficiente senza occupare spazio sul pavimento.

Per chi dispone di ambienti con soffitti bassi, una scelta pratica sono invece i climatizzatori a pavimento. Questi dispositivi risultano comodi da raggiungere e sono inoltre facilmente accessibili per la pulizia.

Per le abitazioni di grandi dimensioni o distribuite su più piani, esistono i climatizzatori detti canalizzabili, i quali offrono una soluzione integrata. Attraverso un sistema di tubi nascosti nel controsoffitto, l’aria fresca viene distribuita uniformemente in tutta la casa.

Infine, un’altra opzione molto apprezzata è il climatizzatore a cassetta, ideale per uffici e grandi spazi. Questo tipo di unità si installa nel soffitto, distribuendo l’aria in modo uniforme in tutte le direzioni e riducendo l’ingombro visivo.

Climatizzatore a cassetta: come sceglierlo

Quando si sceglie un climatizzatore a cassetta, è fondamentale considerare alcune caratteristiche chiave per garantire un acquisto soddisfacente e adatto alle proprie esigenze. Esistono principalmente due tipologie: a una via e a quattro vie, ciascuna con specifiche vantaggiose.

I climatizzatori a cassetta a una via sono noti per la loro versatilità e il design moderno. Un elemento cruciale è la pompa di scarico condensa che, se inclusa, facilita il drenaggio dell’acqua, anche in situazioni critiche.

Di questi tempi è importante che il dispositivo utilizzi un gas refrigerante a basso impatto ambientale, come l’R32, per ridurre l’impatto ecologico: tema a cui tante persone sono molto coinvolte.

La possibilità di integrare filtri purificatori dell’aria, come i modelli che bloccano virus e allergeni, è un valore aggiunto, in quanto migliorano la qualità dell’aria interna. La silenziosità operativa e la capacità di distribuire l’aria in modo ottimale sono altre caratteristiche essenziali.

I climatizzatori a cassetta a quattro vie, invece, sono ideali per uffici e spazi commerciali grazie alla loro capacità di distribuire l’aria uniformemente in tutte le direzioni. Questi modelli, progettati per essere installati nei controsoffitti, sono perfetti per ambienti con esigenze estetiche specifiche, grazie al loro design lineare e moderno.

Infine, l’efficienza energetica e l’inclusione di sensori avanzati per la gestione del flusso d’aria e rappresenta un ulteriore vantaggio: questi permettono infatti di mappare l’ambiente e regolare automaticamente la potenza, migliorando sia il comfort che il risparmio in bolletta.