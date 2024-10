Dal 3 al 6 ottobre 2024, il Palazzo Reale di Napoli ospiterà la terza edizione del Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria. Il programma è stato presentato il 25 settembre presso il Palazzo Santa Lucia di Napoli, sede della Regione Campania.

La terza edizione del festival dell’editoria

Finanziata interamente dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio, la manifestazione è affidata, come avviene fin dalla sua nascita, alla cura editoriale del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. Inoltre quest’anno, grazie alla collaborazione del direttore Mario Epifani, il pubblico avrà libero accesso all’intero complesso, compresi gli appartamenti reali.

Anche alla terza edizione sono numerose le case editrici che hanno voluto partecipare all’appuntamento; lo testimonia la presenza non soltanto degli editori campani, ma anche quella di molti dei grandi gruppi editoriali nazionali.

Si parte il 3 ottobre alle ore 17.30 nel Teatro di Corte di Palazzo Reale, con un incontro moderato dal presidente della Fondazione Alessandro Barbano, che declinerà le parole chiave del Festival – Tracce, Poteri, Corpi, Paesaggi – in forma di domande: che uso fare della nostra identità? Che uso fare delle istituzioni? Che uso fare dei nostri corpi? Che uso fare dell’ambiente?

Tra i partecipanti la giurista Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia del governo Draghi, lo storico Ernesto Galli Della Loggia, lo psicoanalista e sociologo Luigi Zoja, la virologa Ilaria Capua e la filosofa Adriana Cavarero.

Sempre il 3 ottobre, il Campania Libri Festival sarà presente nelle diverse province campane con oltre quaranta eventi, tra cui presentazioni, incontri, workshop e lezioni di scrittura creativa. Nel capoluogo campano ci saranno la presentazione dell’ultimo libro della critica d’arte Angela Vettese al Museo Madre e un Silent reading party nella Galleria Principe di Napoli. Si terranno poi laboratori di scrittura creativa a San Giorgio del Sannio e Aversa, mentre altri incontri sono previsti ad Avellino, Fisciano, Contursi Terme, Salerno e in tanti altri luoghi della regione.

Per concludere questa prima giornata, alle 21 presso il Teatro di Corte, in collaborazione con Film Commission Regione Campania, si darà inizio alle celebrazioni per i novant’anni di Sophia Loren, con la proiezione in versione restaurata di Matrimonio all’italiana e un omaggio alla grande diva, a cui partecipano Isa Danieli, Lina Sastri e Mariangela D’Abbraccio.

Il programma dal 4 al 6 ottobre

Il Campania libri festival 2024 proseguirà per tutto il weekend, dal 4 al 6 ottobre, con gli stand dei maggiori editori campani e nazionali nei cortili di Palazzo Reale e con incontri, spettacoli, dialoghi e performance nelle splendide sale del piano nobile.

Tanti sono i nomi di prestigio attesi a Napoli: lo statunitense André Aciman, l’argentino Alan Pauls, la spagnola Clara Usón, i francesi Maxime Chattam e Frédéric Pajak. Tuttavia, è ricchissimo anche il parterre degli scrittori italiani: in un programma che conta quasi duecento appuntamenti, vanno segnalati quello con la recente vincitrice del premio Strega, Donatella Di Pietrantonio (qui presente per il Premio Serao); l’anteprima di Settembre nero, attesissimo libro di Sandro Veronesi; gli incontri con Ameya Gabriela Canovi, Maurizio De Giovanni, Antonio Franchini, Davide Casaleggio, Tommaso Giartosio, Claudia Fauzia, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, Antonio Monda, Melissa Panarello, Andrea Maggi, Milena Palminteri, Salvatore Settis, Vincenzo Trione, Rosanna Turone e molti altri ancora.

Non mancheranno poi momenti di riflessione sull’attualità politica internazionale (i conflitti in corso, le elezioni negli USA) e appuntamenti più divertenti e popolari, come quelli con Giobbe Covatta, Catena Fiorello e Simone Annichiarico, conduttore televisivo e figlio del grande Walter Chiari.

Il Campania libri festival 2024 ospiterà tre lezioni sui tre momenti principali della storia dell’Italia unita (il Risorgimento, il Fascismo, la Repubblica), affidate rispettivamente a Carmine Pinto, Alessandra Tarquini e Andrea Graziosi, tre tra i maggiori studiosi di storia italiana contemporanea. E in tre momenti è articolata anche la nuova sezione Scrittori leggono scrittori: Viola Ardone leggerà Julio Cortázar, in occasione dei quarant’anni dalla morte; Tommaso Pincio leggerà Elias Canetti (su Kafka, per i cent’anni dalla nascita dello scrittore praghese); infine, Luca Crovi leggerà Georges Simenon, il più prolifico tra i grandi scrittori europei del Novecento.

Quattro saranno gli appuntamenti del progetto Le Eretiche di Ruggero Cappuccio, coordinato da Marco Perillo e consacrato alle “eretiche” di ieri e di oggi: Maria Antonietta Ferraloro su Licy von Wolff-Stomersee, moglie di Tomasi di Lampedusa, Marialaura Simeoni su Elsa De Giorgi, Cristina Marconi su Virginia Woolf e Maria Grazia Insinga con il suo “A sciame”. Tutte autrici che nelle loro opere hanno affrontato i destini di donne che ancora adesso sarebbero considerate, appunto, eretiche, perché lontane dal cliché della donna.

Il Festival si apre ai lettori più piccoli e ai ragazzi: previste le presenze di Karim B., Eleonora Fornasari, Tiffany Vecchietti, Jude ed Ella Archer,

Sabrina Efionayi, senza dimenticare la presentazione dell’insight Ne/oN, il nuovo marchio dell’editore e/o, con Marco Rana. Ci sarà poi “Andata e ritorno”, gli incontri sul giallo, con un confronto vivace e inedito fra scrittori e scrittrici provenienti dal Nord e dal Sud Italia.

La Rai sarà parte attiva del festival con la proiezione di tre documentari inediti: ’O Festival, sulla musica napoletana, Eduardo mio di Lina Sastri, e Un posto al sole ancora ci sarà, per festeggiare i trent’anni di una delle fiction più amate e longeve della Rai. Metterà poi a disposizione dei più giovani la proiezione di un documentario su Sofia Loren in una sala cinematografica napoletana. Una postazione Rai sarà presente nel Cortile d’Onore con Radio Live Napoli, che ospiterà grandi nomi della musica napoletana e non solo. Altre due partnership sono

state realizzate con la Repubblica – Robinson, che porterà a Palazzo Reale Ascanio Celestini, Ezio Mauro, Sami Al Ajrami, Filippo Ceccarelli e molti altri, e con Il Mattino che, oltre a presentare al Festival il Premio Serao – ormai appuntamento fisso di Campania Libri –, sarà presente con un corner per incontri e interviste in diretta. Gli eventi per i più giovani vedranno la partecipazione di numerosi studenti e numerose studentesse, grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Assessorato alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovani della Regione Campania.

Novità e collaborazioni alla fiera dell’editoria

Una novità del Campania Libri Festival 2024 è l’apertura al genere podcast: Matteo B. Bianchi registrerà in diretta una puntata di Copertina, un podcast per chi ama leggere, e lo stesso faranno Daniele Tinti e Stefano Rapone nel Teatro di Corte, con una nuova puntata di Tintoria, il podcast più seguito del momento, con centinaia di migliaia di visualizzazioni per puntata, per la prima volta a Napoli.

Come ogni anno, ci saranno gli incontri di poesia a cura di Carmen Gallo, che quest’anno inaugurano la prestigiosa collaborazione con Pordenonelegge e i laboratori con la sezione campana dell’AIB, l’Associazione Italiana Biblioteche, con Lalineascritta di Antonella Cilento, il ring con Comicon (che proporrà anche una mostra dal titolo L’inarrestabile Ciccillo. 175 anni del primo albo a fumetti italiano), con Duna di sale (per il progetto nelle scuole Il libro si fa in quattro), con Libro Aperto Festival e con Meridiani (per Un libro sotto le stelle). Ci saranno anche le collaborazioni abituali con le università campane (tra cui il sostegno di DAAM di Unior), con gli Istituti di Cultura (in particolare il sostegno dell’Instituto Cervantes de Napoles), con il Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, con il Centro di produzione Rai di Napoli e anche con il Premio Napoli – Campania Legge (si conosceranno meglio i vincitori del Premio).

Importante anteprima del Festival il 2 ottobre al Teatro di Corte, quando, in collaborazione con la libreria Ubik, Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli presenteranno “La milonga del fùtbol”.

Si ricorda poi la collaborazione con Comix, che porterà al Palazzo Real una mostra sul Commissario Ricciardi, il personaggio creato da Maurizio De Giovanni. Il Filo di Partenope organizzerà uno spazio espositivo in cui saranno presenti i più importanti editori di libri d’arte. Verrà inoltre ampliata la sezione dedicata al mondo del teatro e allo spettacolo in generale, per impulso del direttore artistico della Fondazione Campania dei Festival Ruggero Cappuccio. Infatti, il Campania Libri Festival 2024 ospiterà alcuni appuntamenti previsti nel programma del Campania Teatro Festival, che ha preso il via il 21 settembre e proseguirà fino a dicembre. Una collaborazione che trova attuazione concreta nel progetto Le voci dell’infinito, a cura di Nadia Baldi e articolato in quattro diverse performance dedicate a Giacomo Leopardi.

Dal 4 al 6 ottobre, prima la giovane Compagnia NB, poi attori straordinari come Claudio Di Palma, Gea Martire e Anna Foglietta daranno vita ad autonome mise en voix delle riflessioni leopardiane sui temi della natura, dell’esistenza, del desiderio, della solitudine e della condizione umana in un mondo infinito di possibilità. Un omaggio che prende spunto dalle Operette morali, un manoscritto di Leopardi conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli che compie quest’anno 200 anni. È proprio alle Operette che è dedicato il Festival di quest’anno: una dedica che si ritrova in queste serate di teatro ma anche nelle sale di Palazzo Reale che richiamano i nomi dei celebri testi.

Non mancheranno, come nelle due edizioni precedenti, gli eventi dedicati al mondo della musica e soprattutto del cinema, percorso affidato alla cura esperta e appassionata di Titta Fiore. Oltre all’omaggio della giornata di apertura dedicato a Sophia Loren, va segnalato quello a Il postino, l’ultimo film di Massimo Troisi che quest’anno compie 30 anni. Inoltre, verrà replicato a Napoli l’evento speciale del recente Festival di Venezia, realizzato dalla Hollywood Communication e dalla Biennale, con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania. Si tratta di un progetto nato dall’idea dell’attrice Maria Grazia Cucinotta, che parteciperà al Festival insieme a Rosaria Troisi ed Enzo De Caro. Anche quest’anno ci saranno tre incontri con personaggi dello spettacolo molto amati dal pubblico: Luisa Ranieri (4 ottobre), Marco D’Amore (5 ottobre) e Sergio Rubini (6 ottobre).

La preziosa collaborazione con il Goethe Institut darà vita a Verso Francoforte, tappa di avvicinamento e confronto in vista dell’imminente Frankfurt Buchmesse (dal 16 al 20 ottobre) dove, grazie al sostegno della Regione Campania, sarà valorizzata l’editoria campana attraverso un intenso calendario di eventi e la diffusione di un catalogo aggiornato delle più recenti pubblicazioni.

Gli eventi del Campania Libri Festival 2024 sono tutti gratuiti. Ogni dettaglio dell’edizione è disponibile sul sito campanialibrifestival.it.

Valentina Cimino