La rivoluzione verde nel piatto degli italiani

Secondo il Rapporto Coop 2024, il 39% degli italiani è pronto a ridurre il consumo di carne per tutelare l’ambiente e migliorare il proprio benessere. Tale documento evidenzia che le principali preoccupazioni della società italiana attuale sono le guerre in Europa e l’emergenza climatica. Rispetto all’anno scorso, si nota una maggiore apertura nelle spese per il cibo, con un focus su quello che acquistano e mettono nel proprio piatto legato alla salute personale e a quella del pianeta.



L’analisi di Ancc Coop rivela che il 27% degli italiani, e il 37% degli under 35, ritiene che l’aspetto esteriore influisca sull’opinione altrui. Il corpo è considerato una nuova icona di bellezza, che richiede cure alimentari speciali. In Italia, l’interesse per il cibo salutare (healthy food) è aumentato del 36%, superando la media europea del 31%. Inoltre, il 15% degli italiani è disposto a pagare di più per mangiare alimenti sani. Ma l’healthy food non si limita agli aspetti nutrizionali ed include anche prodotti vegetali e vegani, che insieme hanno visto un incremento del 11,8% nelle vendite rispetto all’anno precedente.



Si evidenzia, dunque, da questo Rapporto un aumento della percentuale di italiani che hanno rinunciato completamente ai derivati animali, passando dal 2% al 4% in un anno. Nel contesto delle diete alternative, il numero di vegetariani è stabile al 6%, così come i flexitariani al 7% e i reducetariani all’8%. Complessivamente, il 22% degli italiani ha ridotto o eliminato il consumo di carne, e l’82% dei giovani under 35 sta considerando l’adozione di una dieta principalmente vegetale.



La motivazione dei consumatori non è più soltanto legata a questioni salutistiche, ma anche alla crescente consapevolezza dell’emergenza climatica. Gli italiani, infatti, stanno diventando sempre più sostenibili nelle loro scelte di acquisto, con un incremento del 27% rispetto agli anni precedenti, superando la media europea del 17%. Questo cambiamento si traduce in azioni concrete come la riduzione dello spreco alimentare, una maggiore attenzione all’impatto ambientale degli alimenti, una diminuzione del consumo di carne e una preferenza per prodotti sostenibili e freschi rispetto a quelli trasformati.



Ricordiamo, inoltre, che scegliere di ridurre il consumo di cibo animale è un gesto di rispetto fondamentale nei confronti degli animali e dell’ambiente. Scegliendo di adottare un’alimentazione più vegetale, non solo contribuiamo a ridurre la richiesta di allevamenti intensivi, ma miglioriamo anche le condizioni di vita degli animali, che spesso vivono in situazioni di grande sofferenza. Ogni volta che optiamo per alimenti vegetali, infatti, facciamo una scelta consapevole che sostiene il benessere degli animali e promuove una maggiore armonia con il nostro pianeta.

Pertanto questo approccio alimentare può portare benefici anche alla nostra salute, rendendo il rispetto per gli animali una scelta vantaggiosa per tutti. Scegliere di mangiare meno carne è un passo importante verso un futuro più etico e sostenibile.

Sara Spiniello