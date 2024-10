Il carcinoma polmonare è una neoplasia maligna che prende origine nel tessuto polmonare ed è caratterizzata da una proliferazione incontrollata delle cellule cancerose. La presenza di queste ultime inibisce il polmone, rendendolo incapace di ossigenare il sangue e di eliminare l’anidride carbonica prodotta dall’organismo, alterando così la normale funzione respiratoria. Il fumo è la principale causa della malattia, responsabile del 90% dei casi, con migliaia di decessi ogni anno in Italia. Sebbene l’incidenza del tumore al polmone tra gli uomini sia in calo, è in aumento tra le donne. Dunque, la ricerca si sta impegnando per trovare terapie sempre più efficaci.

La sperimentazione del vaccino a mRNA contro il tumore polmonare

Recentemente è stata avviata in sette Paesi la prima sperimentazione clinica di un vaccino a mRNA contro il carcinoma polmonare non a piccole cellule. Definito “rivoluzionario“, questo vaccino potrebbe stimolare una risposta immunitaria mirata e prevenire le recidive. Sebbene sia ancora presto per parlare di una cura definitiva, i risultati preliminari sono incoraggianti. Il trial, denominato LUCA-MERIT-1, è iniziato a giugno 2022 e coinvolgerà 130 pazienti entro il 2026. Tuttavia, nei primi 18 pazienti, affetti da tumore metastatico, si sono osservati già dei miglioramenti in termini di prolungamento della sopravvivenza.

Lo studio confronta due gruppi di pazienti: uno trattato esclusivamente con il vaccino a mRNA (BNT116), sviluppato da BioNTech, e un altro con una combinazione del vaccino e di un immunoterapico, il Cemiplimab. L’obiettivo è valutare l’efficacia del vaccino e verificare se l’associazione con l’immunoterapia possa potenziarne gli effetti.

In questo contesto di innovazione, The Guardian ha riportato, nel mese di maggio, che migliaia di pazienti in Inghilterra sono stati rapidamente coinvolti in sperimentazioni pionieristiche di vaccini contro il cancro, grazie a un programma innovativo di “matchmaking” del SSN. Questo progetto, primo nel suo genere, mira a salvare vite umane offrendo ai pazienti idonei l’accesso a nuovi studi clinici che potrebbero rappresentare una svolta nel trattamento oncologico.

Lord Vallance, ministro della scienza, ha elogiato la sperimentazione del vaccino contro il tumore al polmone, sottolineando il potenziale di questa metodologia per salvare migliaia di vite ogni anno. Ha anche ribadito l’impegno del governo nel sostenere i ricercatori in progetti rivoluzionari come questo.

La tecnologia mRNA

Il vaccino BNT116 sfrutta la stessa tecnologia a mRNA utilizzata nei vaccini contro il COVID-19. Tuttavia, il percorso di sviluppo è stato inverso: i vaccini per il coronavirus hanno beneficiato di studi precedenti sui vaccini a mRNA contro i tumori, che però in passato erano stati rallentati da limiti tecnologici e aspettative irrealistiche. Il successo dei vaccini anti-COVID ha, poi, riacceso l’interesse per questa tecnologia, stimolando nuove ricerche nel campo oncologico.

Il pioniere della lotta contro il carcinoma polmonare

Janusz Racz, 67 anni, è stato il primo paziente britannico a ricevere il vaccino a mRNA contro il carcinoma polmonare. Da scienziato, ha deciso di partecipare alla sperimentazione, consapevole dell’importanza della ricerca per il progresso scientifico. <<Anch’io sono uno scienziato e comprendo che il progresso della scienza, soprattutto in medicina, dipenda dal fatto che le persone accettino di partecipare a queste indagini>>, ha affermato.

I benefici economici di un vaccino

Nonostante i rischi economici legati allo sviluppo di un vaccino, i benefici di un successo sono significativi. Un vaccino efficace può ridurre i costi sanitari, prevenire perdite economiche dovute a riduzioni della produttività e, per l’azienda produttrice, generare profitti significativi, soprattutto se la domanda è globale.

Dunque, il vaccino a mRNA contro il tumore al polmone rappresenta una nuova speranza nella lotta contro una delle forme di cancro più letali. Anche se i risultati definitivi si avranno solo nel 2026, i progressi fatti finora indicano un futuro promettente per la medicina personalizzata e per le terapie innovative.

Tina Rivelli