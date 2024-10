Intervista alla deputata Di Lauro dopo l'incontro con gli animalisti

Lo scorso 18 settembre, a Roma, presso la Sala Matteotti in Palazzo Bianchelli, si è svolto un importante iniziativa intitolata “Incontro con le Associazioni Animaliste Italiane”, focalizzato sul confronto riguardante i pericoli connessi al Pdl pro caccia. All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti delle associazioni di categoria, giunti da tutta Italia, insieme a diversi deputati del Movimento 5 Stelle. Presente anche la deputata Carmen Di Lauro, da sempre instancabile sostenitrice della causa animalista. Proprio per questa ragione, a fine convegno, abbiamo deciso di rivolgere a lei alcune domande, in modo da approfondire il suo impegno e le sue opinioni su tematiche cruciali.



Deputata Carmen Di lauro, quali sono state le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare a questo incontro con le associazioni animaliste italiane?



«Una motivazione è stata sicuramente la mia personale sensibilità nei confronti dei diritti e della tutela degli animali che porto avanti da diversi anni ed è un qualcosa che appartiene alla mia persona da molto prima che scegliessi di fare politica quindi a qualsiasi incontro volto a rafforzare e a parlare di tutela e benessere degli animali sicuramente parteciperò ben volentieri».



Di Lauro, quali sono stati i principali temi discussi durante l’incontro con le associazioni animaliste italiane, e qual è la sua opinione su questi in merito?



«I temi discussi durante l’incontro con le associazioni animaliste italiane sono stati tantissimi, dalla caccia al bracconaggio, agli allevamenti intensivi, sperimentazione animale, randagismo e sappiamo che i temi che abbracciano gli animali sono veramente tanti e riguardano la salute, l’ambiente, l’agricoltura e la mia personale opinione su tutti questi temi può essere univoca nel senso che credo che il benessere e la tutela degli animali tutti sia al primo posto, credo che sia una priorità e che altre ragioni di tipo economico, capitalista, non devono mai prendere il sopravvento».



Quali obiettivi spera di raggiungere, Di Lauro, attraverso questo incontro tra le istituzioni e le associazioni animaliste?



«L’obiettivo è quello, innanzitutto, di fare squadra e collaborare, cosi come ho detto anche nel mio intervento, tutti insieme. Dobbiamo essere uniti perché il mondo dei cacciatore, il mondo degli allevatori è molto unito, riescono a farsi sentire molto dalle istituzioni e dall’altra parte noi dovremmo agire allo stesso modo. Quindi sicuramente fare squadra e parlarsi, confrontarsi il più possibile e scambiarsi idee per far circolare il più possibile i nostri contenuti e sensibilizzare il più possibile la popolazione».

In che modo intende collaborare con le associazioni animaliste per affrontare le problematiche legate agli animali?



«Da parte mia c’è una disponibilità nel collaborare, presentare atti, formare dei tavoli, incontrare anche altri istituzioni».



Di Lauro, ci sono progetti futuri in cantiere a sostegno degli animali domestici e selvatici che possa condividere con noi?



«Sicuramente continueremo a battagliare nelle commissioni, in aula e poi si potrebbe pensare di riprendere il referendum sulla caccia ma, ovviamente, previo confronto con tutte le associazioni animaliste e trovare un accordo comune per portare avanti insieme questa battaglia cosi come possono essercene tante altre. Io ho seguito anche la questione di riconoscere i cavalli come animale d’affezione e presenterò a breve degli atti rispetto a questo argomento. Quindi c’è insomma tanto, tanto da fare e tanti progetti».

Da questa intervista alla deputata Carmen Di Lauro, emerge quanto tale iniziativa abbia rappresentato un’occasione fondamentale per permettere al M5S di iniziare a discutere con il mondo dell’animalismo. La sua presenza a questo incontro ha permesso al Movimento 5 Stelle di essere un interlocutore credibile con il mondo delle associazioni animali. Staremo a vedere se da questo incontro nascerà una sinergia tra i vari attori istituzionali ed associativi, finalizzata a tutelare gli interessi degli animali.

Sara Spiniello