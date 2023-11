Twitter è ancora il social ideale dove farsi conoscere? Qualche osservazione

Twitter è ancora oggi un social utile per la strategia di marketing? La domanda è più che lecita, considerando che Twitter – ormai conosciuto come X – è stato uno dei social più utilizzati, almeno fino a quando non è stato acquisito da Elon Musk.

No, Twitter non ha fatto, però, nessuna fine, e continua a essere utilizzato, sebbene non come prima: molti brand hanno diminuito la propria presenza sul social. Ma le piccole aziende? O gli imprenditori? Possono ancora usarlo, sfruttando magari un servizio come quello di 1milionedifan. E vi diciamo perché.

Quali sono i punti di forza di Twitter?

Twitter è uno strumento di marketing potente: lo è sempre stato e lo rimarrà per un bel po’ di tempo, ancora. Così come Facebook non ha mai perso il suo appeal – nonostante non sia il social preferito dai giovani – al contempo anche Twitter ha una sua schiera di “fedeli”.

E non sono pochi, poiché ci sono 1.3 miliardi di account, ma solamente 368.4 milioni rappresentano l’utenza attiva. Quello che ne consegue è facile da intuire, perché rimane un’opportunità per raggiungere un pubblico vasto e diversificato.

Di fatto, il suo enorme punto di forza è quello di offrire la possibilità di interagire direttamente con potenziali clienti, condividere contenuti coinvolgenti e monitorare i feedback in tempo reale. Un po’ come tutti i social, del resto.

Twitter ADS: cosa offre?

C’è poi la questione di Twitter ADS che tutt’oggi è piuttosto forte e interessante: in modo assolutamente simile a Meta o TikTok, il social dà la possibilità di sponsorizzarsi, di pubblicare annunci a pagamento altamente mirati per sfruttare appieno il potenziale della piattaforma.

Una delle combinazioni da sfruttare? La brevità dei tweet con la viralità degli hashtag: potenzialmente intrigante per ogni brand, imprenditore, influencer.

Ovviamente, però, bisogna sempre considerare il targeting: contrariamente ad altri social, Twitter è nato per seguire gli eventi in tempo reale. Di conseguenza, è molto apprezzata la pubblicità tematica, che si basa sull’attualità o sul tema del giorno.

Al di là di questo, la creazione di annunci efficaci su Twitter non si differenzia per molto altro, perché è sempre indispensabile non perdere il punto focale, che è quello di ottenere un maggiore interesse nei confronti del proprio brand.

Targeting avanzato

Un enorme punto di forza di Twitter? La possibilità di impostare il targeting in modo assolutamente avanzato, mostrando gli annunci a coloro che partecipano alle conversazioni, che sfruttano determinate parole chiave, che seguono programmi o serie televisive specifiche.

Ne consegue che c’è la reale possibilità di interagire con clienti potenzialmente interessati, perché i loro gusti o interessi sono in linea con il brand.

I motivi per cui Twitter è ancora oggi un punto di riferimento

Sono molteplici i motivi per cui Twitter è un social destinato a resistere nel tempo: non c’è molta pubblicità invasiva, permette alle persone di tenersi aggiornate, consente di comunicare con pochi caratteri.

Ma soprattutto mette in connessione le persone che condividono davvero gli stessi interessi, creando interazioni di valore. Che servono davvero a un brand. Non importa avere centinaia di like, se non migliaia, se alla fine non ti segue davvero nessuno, no?