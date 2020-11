Una minipiscina idromassaggio non è tra i tuoi piani di acquisto? Scopri qui come non puoi farne a meno. Quanti soldi spendi ogni anno per andare alla spa e fare un percorso benessere? E se questa è una cosa che non fai solitamente, quanto desidereresti rilassarti all’interno di una minipiscina idromassaggio? Pensa che basta davvero poco per averne una tutta tua e godertela quando ti pare.

La piscina idromassaggio dei sogni

Hai presente quando stai facendo un percorso rilassante all’interno di un esclusivo centro benessere e ti senti in forma, pieno di forze e bellissimo (o bellissima)? È così che una minipiscina idromassaggio riesce a farti sentire.

Una minipiscina idromassaggio è sostanzialmente una vasca idromassaggio da esterno che, se ha dei bocchettoni al suo interno dai quali fuoriesce a gran velocità un soffio continuo di acqua calda, fa anche l’effetto idromassaggio. L’idromassaggio è un sistema che può procurare una vasta lista di benefici eccezionali per il nostro corpo: ci fa bene sia dentro che fuori.

In questo articolo spiegheremo quali sono i benefici principali dell’idromassaggio e dunque il motivo per cui dovresti averne per forza uno anche tu, a casa tua. La minipiscina idromassaggio è poi l’ideale quando hai una casa con uno spazio adeguato all’esterno, una veranda, un patio o un giardino. La minipiscina è un lusso che puoi goderti tutte le volte che vuoi, nella tua intimità, ma anche condividere con gli amici in alcune occasioni speciali. Se poi fa anche bene, perché è idromassaggiante, anche meglio, no?

I vantaggi di una minipiscina idromassaggio

Vediamo di seguito i vantaggi di una minipiscina idromassaggio per la salute e la bellezza. Non è da sottovalutare il fatto che tutti gli atleti possiedono una vasca idromassaggio e si sottopongano al bagno come a una vera e propria terapia, che aiuta pure a migliorare le prestazioni fisiche durante le partite. La pelle acquista un aspetto migliore sotto ogni punto di vista. È stato scoperto che la sola idroterapia, fatta spesso, migliora la circolazione, che può conferire alla pelle un aspetto sano e luminoso.

L’idromassaggio, almeno una volta a settimana, si è dimostrato utile per le persone con condizioni della pelle più gravi: uno studio svizzero ha osservato che l’idromassaggio riduce efficacemente cicatrici, pigmentazione anormale, arrossamenti e infiammazioni nei pazienti ustionati. Tutto il sistema cardiocircolatorio migliora sensibilmente.

Il miglioramento della circolazione offerto da una minipiscina idromassaggio può fare molto di più che darti un colorito sano: uno studio italiano ha scoperto che l’idromassaggio riduce i sintomi delle persone con una circolazione delle gambe impropria, anche più dell’uso delle calze a compressione. Il cuore può vivere più a lungo e in modo sano.

Anche le persone con gravi condizioni di salute possono trovare sollievo con una minipiscina idromassaggio. La ricerca russa ha dimostrato che l’idromassaggio sommerso ha migliorato le condizioni cliniche del 70 percento dei pazienti con infarto: episodi di riduzione del flusso sanguigno sono diventati meno frequenti, i dolori al petto sono diminuiti e la tolleranza all’esercizio è aumentata.

Inoltre, quei risultati della minipiscina idromassaggio sono durati molto più a lungo di quanto potresti pensare. Più del 66 percento dei soggetti ha conservato quei risultati per sei mesi e più del 53 percento ha conservato quei risultati per almeno dodici mesi.

Il recupero dello stress e del rilassamento muscolare

Questo vantaggio potrebbe sembrare quello più scontato perché magari lo sanno tutti che l’idromassaggio è rilassante, ma non per questo è da sottovalutare:consideriamo che ognuno di noi, specialmente in questo periodo caratterizzato dalla precarietà e dalla paura derivata dall’emergenza sanitaria Covid 19, vive ogni giorno tante ore caratterizzate da stress e ansia. Avere la possibilità di tornare a casa e immergersi in una minipiscina a idromassaggio significa scaricare lo stress ma non solo:la visione olistica ci suggerisce che il benessere fisico aiuta quello mentale e interiore e viceversa.

Quindi le persone che hanno contratture muscolari, reumatismi, dolori articolari e soprattutto che hanno la tendenza a somatizzare nel corpo i disagi emotivi potranno avere tantissimi benefici e tanto sollievo.

Infine parliamo degli inestetismi che fanno ammattire tante donne quali per esempio la cellulite:chi userà la minipiscina con costanza potranno combattere al meglio questo problema in quanto il corpo si rimodellerà attraverso una ritrovata elasticità dei tessuti,rassoderà i muscoli e tanto altro.

Un investimento fatto per comprare una minipiscina idromassaggio si rivelerà sicuramente fruttuoso sia nel breve, nel medio e nel lungo termine, a prescindere dal sesso e dall’età di chi la comprerà.