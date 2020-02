Strumenti che nascono per consentire il riconoscimento immediato di un prodotto, il che non guasta certamente in un periodo nel quale siamo letteralmente bombardati di messaggi promozionali e la scelta per il consumatore si è fatta ampia.

Le etichette personalizzate possono letteralmente trasformare qualsiasi prodotto, da scatole a bottiglie, rendendolo un qualcosa di familiare e quindi identificabile a prima vista. Per capire di cosa si parla è sufficiente recarsi in un qualsiasi negozio, supermercato, centro commerciale e notare come ormai la ricerca di personalizzazione sia la chiave più utilizzata per dare forza a un brand.

A cosa servono le etichette personalizzate?

Non c’è modo migliore di far conoscere il proprio prodotto, anche perché il primo impatto nel marketing conta eccome. Al riguardo sono tante le statistiche che dimostrano come si è più orientati ad acquistare un prodotto che abbia un packaging ammiccante, con un’etichetta curata, piuttosto che non uno anonimo.

Un meccanismo psicologico piuttosto chiaro e che nel corso del tempo ha fatto emergere questa necessità: chiunque voglia rafforzare il proprio brand e far crescere l’immagine del proprio prodotto deve valutare l’idea di ricorrere ad etichette personalizzate. Si parla tra l’altro di strumenti che non prevedono costi proibitivi, molto più alla portata rispetto ad altri strumenti di marketing e che possono essere comunque decisivi per fare in modo che nella testa del consumatore resti impresso un marchio o un messaggio.

Le moderne tecniche di stampa digitale

Le etichette personalizzate sono di varie tipologie, così da potersi adattare facilmente al prodotto da promuovere: scegliere bene l’etichetta più adatta è il primo step da portare avanti con la massima cura. Ci sono etichette plastificate o cartacee, lucide e opache, in Pvc adesivo ed in grammature differenti, in tantissime declinazioni e varianti di colore personalizzabili.

Le ultime tecnologie di stampa digitale consentono di poter ottenere etichette personalizzate di qualità impeccabile, estremamente precise, e vanno incontro anche a chi abbia esigenze particolari: si pensi alla necessità di creare etichette con codice a barre o QR code ed, ancora, etichette con nomi o indirizzi.

Se la parola d’ordine del marketing moderno è personalizzazione massima, le attuali tecnologie di stampa digitale vanno perfettamente incontro a tali esigenze. Le etichette personalizzate adesive sono strumenti pubblicitari estremamente efficaci prima di tutto per il riscontro che riescono ad avere sul consumatore finale, se applicate in modo corretto; in seconda battuta per il fatto di essere a buon mercato. Il che non guasta mai.