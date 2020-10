Esperto SEO, ecco chi può far decollare la tua attività su internet e renderti ricco

Se vuoi posizionarti in cima ai risultati di ricerca e raggiungere più contatti online, i professionisti dell’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) possono aiutarti.

Un enorme 89% degli esperti di marketing afferma che la SEO ha successo e i professionisti SEO possono aiutarti a portare la tua strategia a nuovi livelli. Ti chiedi se dovresti assumere esperti SEO per guadagnare più lead e entrate?

Quando stai cercando di assumere un esperto seo, è essenziale sapere cosa aspettarti quando investi in servizi SEO. Vuoi assicurarti di ottenere il massimo dal tuo piano.

Diamo un’occhiata a cosa puoi aspettarti quando investi in servizi SEO:

Audit SEO del sito web : quando ti iscrivi ai servizi SEO, un bravo esperto analizza l’attuale strategia SEO del tuo sito. Egli dà uno sguardo al tuo sito web, all’analisi del sito e ad altro ancora. Da questa analisi, creerà una campagna SEO completa che funzioni per la tua azienda.

: quando ti iscrivi ai servizi SEO, un bravo esperto analizza l’attuale strategia SEO del tuo sito. Egli dà uno sguardo al tuo sito web, all’analisi del sito e ad altro ancora. Da questa analisi, creerà una campagna SEO completa che funzioni per la tua azienda. Ricerca per parole chiave : le parole chiave attivano la visualizzazione del tuo sito web nei risultati di ricerca pertinenti per la tua attività. Quando collabori con un professionista SEO davvero competente, egli ti fornisce un piano completo di ricerca di keyword per aiutarti a trovare le parole chiave appropriate da classificare per il tuo sito.

: le parole chiave attivano la visualizzazione del tuo sito web nei risultati di ricerca pertinenti per la tua attività. Quando collabori con un professionista SEO davvero competente, egli ti fornisce un piano completo di ricerca di keyword per aiutarti a trovare le parole chiave appropriate da classificare per il tuo sito. Creazione di contenuti : quando crei contenuti utilizzando parole chiave, attiri traffico interessato alla tua pagina. I contenuti sono disponibili in numerose forme, inclusi blog, video, infografiche ed ebook. Il professionista che lavora in ottica SEO elabora per te un piano di marketing dei contenuti completo e diversificato che indirizzi più traffico al tuo sito.

: quando crei contenuti utilizzando parole chiave, attiri traffico interessato alla tua pagina. I contenuti sono disponibili in numerose forme, inclusi blog, video, infografiche ed ebook. Il professionista che lavora in ottica SEO elabora per te un piano di marketing dei contenuti completo e diversificato che indirizzi più traffico al tuo sito. Ottimizzazione della velocità della pagina: se il tuo sito non si carica rapidamente, non manterrai i lead su di esso. Devi assicurarti che la tua pagina si carichi rapidamente, in modo che i lead possano accedere rapidamente alle informazioni. Un grande esperto SEO che sa quello che fa e come procedere ti aiuta a ottimizzare le tue immagini, ridurre il codice non necessario e ridurre i reindirizzamenti per migliorare il tempo di caricamento del tuo sito.

Devi assicurarti che la tua pagina si carichi rapidamente, in modo che i lead possano accedere rapidamente alle informazioni. Un grande esperto SEO che sa quello che fa e come procedere ti aiuta a ottimizzare le tue immagini, ridurre il codice non necessario e ridurre i reindirizzamenti per migliorare il tempo di caricamento del tuo sito. Design reattivo: gli utenti accedono al tuo sito web da diversi dispositivi. Il professionista del SEO che lavora per te deve integrare il responsive design nel tuo sito web per garantire che tutti abbiano un’esperienza positiva con il tuo portale, indipendentemente dal dispositivo che utilizzano.

Questi sono alcuni dei servizi che puoi aspettarti da dei veri esperti SEO (e non sedicenti tali). Le nostre campagne SEO complete ti aiutano a migliorare il tuo posizionamento SEO per indirizzare più traffico per la tua attività. Questo vuol dire, in poche parole, che tutte le volte che i tuoi potenziali clienti o utenti digiteranno delle parole chiave nella barra delle ricerche di Google troveranno sempre te, primo tra tutti. Sarai ovunque per loro, non potranno non trovarti.

Adesso, però, ti faremo capire quali sono i due aspetti principali che ti faranno capire che l’esperto seo che hai scelto fa al caso tuo e saprà come far posizionare al meglio la tua azienda.

Un esperto seo si occupa dei backlink e non promette risultati in brevissimo tempo.

Un’azienda non può non avere una strategia di backlink che sia valida e sia efficace e studiata a tavolino. I backlink sono essenzialmente la base principale degli algoritmi di Google: chi non li possiede e se non sono di qualità sarà molto difficile ottenere un buon posizionamento sul più importante motore di ricerca.

Un consulente seo che si occuperà del tuo sito non potrà sottovalutare questo aspetto: per fare un ottimo lavoro e ottenere dei grandi risultati dovrà misurare l’autorità di dominio rispetto ai tuoi competitor e questo sarà un ottimo indicatore per valutare il posizionamento su Google e cosa bisogna fare per migliorarlo.

Ricordati una cosa molto importante: se l’esperto seo ti comunicherà che sta creando e usando i backlink pretendi che ti dia il profilo di essi, in modo che tu possa controllare che tutti i link siano legittimi.

Infine stai attento a una cosa: un consulente seo che ti dovesse dire e promettere di posizionare in alto in classifica il tuo sito in pochissimo tempo non è molto affidabile: un professionista serio non farà mai affermazioni del genere, senza aver analizzato bene la situazione.