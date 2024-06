Compagnie aeree più sicure: cosa dice il ranking mondiale

Oggi, quando si pensa alle differenti soluzioni di trasporto – soprattutto per coprire lunghe tratte – si fa spesso riferimento all’aereo. I mezzi via aria, infatti, sono ben noti per offrire comfort, sicurezza e celerità, permettendo ai passeggeri di raggiungere destinazioni anche particolarmente lontane in tempi relativamente brevi. Viaggiare in aereo, comunque, significa prendere in considerazione diversi fattori ed essere prudenti nella scelta della compagnia ideale per le proprie esigenze.

Il tema della sicurezza è di primaria importanza per chi viaggia in aereo e in tal senso il ranking mondiale delle compagnie aeree più sicure offre un punto di riferimento importante. Questa classifica non prende in considerazione criteri di affidabilità generici quali la puntualità e l’assistenza ai passeggeri in presenza di disagi dovuti a cancellazioni o ritardi dei voli (al riguardo è possibile trovare informazioni interessanti nella pagina sui rimborsi Ryanair nel sito Rimborsamitu.it), bensì tiene conto di fattori come il tipo di addestramento delle flotte, i dati degli incidenti e simili. Insomma, viaggiare in aereo risulta più accessibile che mai e, proprio tenendo conto delle innumerevoli possibilità offerte dalle varie compagnie presenti sul mercato, è importante prendere in considerazione i vari aspetti che possono caratterizzare un viaggio, in modo tale da fare la scelta più adatta ai propri bisogni e al tipo di itinerario che si segue. Basandoci sui risultati delle indagini realizzate da AirlineRatings.com, nelle prossime righe intendiamo fornirvi una panoramica delle compagnie aeree più sicure al mondo.

Compagnie aeree più sicure al mondo: ecco quali sono

Stando al ranking sopracitato, la prima compagnia al mondo in fatto di sicurezza sarebbe Air New Zealand. La realtà neozelandese avrebbe spodestato Qantas, vincitrice nel 2023 all’interno della stessa classifica. Va detto, comunque, che ambo le compagnie aeree siano separate da un distacco relativamente minimo. Chiaramente, nelle posizioni più alte del podio troviamo compagnie di bandiera particolarmente blasonate, ben note al pubblico di massa – tra meno avvezzi ai viaggi in aereo e habitué – per la qualità dei servizi offerti.

Ecco, dunque, trovare spazio a nomi come Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways ed Emirates. Subito al di sotto, poi, troviamo All Nippon Airways, Finnair e Cathay Pacific Airways. Trova spazio al decimo posto la Alaska Airlines, nonostante l’inizio del 2024 per la compagnia sia stato segnato dal grave malfunzionamento della porta poco dopo il decollo di uno dei suoi aerei. Troviamo, infine, la British Airways al quindicesimo posto e Lufthansa solo al diciottesimo.

Quali sono le compagnie aeree low cost più sicure? Tutto ciò che c’è da sapere

Il trasporto aereo risulta sempre più accessibile proprio grazie alle proposte competitive delle compagnie low cost. Per questo motivo, nel ranking, non potevano mancare anche le valutazioni relative a questa branca del mercato, particolarmente affollata di passeggeri che scelgono di viaggiare con qualche compromesso, pur risparmiando cifre anche considerevoli. Ormai, del resto, le compagnie low cost sono diffuse in ogni parte del mondo, rappresentando la soluzione di punta per gli spostamenti via aria del pubblico di massa, soprattutto grazie ai sistemi di scontistica e ai regolari aggiornamenti delle tratte offerte. Se un tempo viaggiare low cost significa rinunciare praticamente ad ogni comfort, oggi queste compagnie sono attrezzate per offrire al passeggero la migliore esperienza possibile in relazione al prezzo dei biglietti. Per questa ragione, simili realtà si sono affermate come leader nel settore, presenziando anche nella classifica delle compagnie più sicure al mondo. Al primo posto tra le low cost, quindi, troviamo JetStar, seguita immediatamente da EasyJet e Ryanair. Continuano la classifica in top 10 nomi come quelli di Wizzair, Norwegian, Frontier, Vueling, Vietjet, Southwest e Volaris.