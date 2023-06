Se nel vostro spazio esterno volete installare una casetta in legno, sarà anche importante sapere come isolarla e coibentarla nel modo migliore perché possa resistere all’umidità e alle intemperie.

Casetta in legno da giardino

Di certo dà un tocco di stile ed eleganza al giardino, perché sembra un piccolo chalet e dona quell’atmosfera tipica delle baite di montagna. Per sfruttare al meglio tutte le potenzialità di una casetta di legno da giardino molto carina, è bene che in fase di costruzione sia isolata dal freddo e dall’acqua.

Infatti uno dei maggiori rischi a cui va incontro questa costruzione è l’umidità che ristagna, sia sotto forma di neve vicino le pareti che, sotto forma di acqua piovana, si accumula nelle pozzanghere alla sua base, o sotto forma di umidità che sale dal terreno.

È quindi fondamentale che durante il progetto di costruzione della casetta ci siano gli “assi delle fondamenta”. Si tratta di assi che devono avere una sezione minima di 40x40mm che di solito sono già trattate in autoclave, e possono resistere all’acqua, a umidità, neve, e si posizionano tra le fondamenta della costruzione e la costruzione stessa.

Se si vuole però aumentare la sicurezza all’umidità delle prime due o tre assi alla base della casetta, le si può rivestire con un’opera di lattoneria, così l’acqua meteorica che andrà a scorrere lungo le pareti, come pure la neve, non entreranno in contatto con queste assi.

Casette in legno usate a poco prezzo

Se la nostra scelta si sposta invece su casette in legno usate a poco prezzo, bisogna proprio fare attenzione che la parte di casetta che rappresenta la base sia assicurata contro muffe e umidità. Infatti senza una corretta manutenzione, o se in fase di costruzione non si sono posizionate le assi di fondamenta, ci possono essere gravi problemi strutturali.

È importante perciò non guardare solo al costo della costruzione, bensì verificare anche la presenza di un progetto di qualità che possa far sì che la nostra costruzione duri molto tempo.

I modelli moderni

Una casetta di legno da giardino molto carina non vuole dire che abbia sempre l’aspetto di un piccolo chalet; sul mercato vi sono anche diversi modelli moderni, dalle forme originali, geometriche e funzionali. Ci sono infatti casette rettangolari, a tetto piatto o monofalda, casette esagonali, casette angolari, di dimensioni perfette per adattarsi a ogni tipo di spazio all’aperto.

Le occasioni

Per risparmiare un poco possiamo cercare tra le occasioni. Nei siti internet di vendita di casette di legno possiamo infatti trovare offerte e prezzi spesso scontati. In particolare se andiamo ad acquistarne una a fine stagione troveremo prodotti in outlet. Inoltre presso le aziende produttrici le offrono a prezzi ribassati rispetto a quelli di listino, dato che non si pagano le spese per gli intermediari.