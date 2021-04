L’inquinamento è ormai un problema di proporzioni enormi. Che sia marino, spaziale, sonoro, terreste, luminoso, è comunque una naturale conseguenza della società odierna che bisogna realmente affrontare. Ogni giorno, milioni di persone utilizzano oggetti indispensabili che non vengono correttamente riciclati. Uno dei materiali più utili del nostro secolo, la plastica, è da decenni impiegata per produrre oggetti di ogni tipo, ma è poi così utile anche se inquina molto? Nel concreto, ognuno di noi può fare qualcosa preferendo alternative ecologiche ad oggetti di uso quotidiano. Ecco alcune semplici idee:

Borse Riutilizzabili

Fare la spesa e utilizzare le buste di plastica del supermercato è poco conveniente per tutti. Oltre a rompersi in tempi molto brevi, le cosiddette shoppers in plastica sono prodotti altamente inquinanti e poco economici per i consumatori, che ne comprano e usano almeno due o tre in media a settimana. Da diversi anni esistono buste di plastica più resistenti per fare la spesa, ma anche questi modelli presentano diversi problemi dato che, oltre al materiale di cui sono composte, possono ospitare diversi germi e batteri anche piuttosto pericolosi. Qual è l’alternativa? Andare a fare la spesa usando borse ecologiche in tessuto riciclato e cotone bio a basso impatto ambientale, resistenti e quindi utilizzabili a lungo negli anni. Anche le tote bag recentemente tornate di moda sono borse utili un po’ ovunque, in spiaggia come in città, quasi sempre accompagnate da una grafica particolare e spesso ricevute in regalo come articolo pubblicitario.

Bottiglie Riutilizzabili

L’acqua è la base della vita umana e va bevuta nelle giuste quantità durante tutta la giornata. Le piccole bottiglie di plastica vendute in ogni dove nel mondo sono un vero problema per l’ambiente marino e terrestre. Spesso le bottiglie non vengono riciclate come dovrebbero, diventando una seria minaccia per tutto il pianeta. Le borracce ecologiche sono invece la risposta giusta alla richiesta di maggiore sostenibilità ambientale, ideali per essere portate in borsa in ufficio e in palestra, in viaggio in montagna o in auto tutti i giorni. Sono fantastiche idee regalo originali, utili e di tendenza, perfette come regalo per gli amici o come omaggio commerciale a clienti e dipendenti. Scegli su Maxilia le tue borracce personalizzabili preferite.

Tovaglioli in Tessuto

Anche la carta va riciclata e questo non sempre accade. Tra i prodotti in carta più comuni e utilizzati ci sono i tovaglioli, necessari a tavola e per le pulizie di casa, quindi largamente diffusi. Si possono sostituire con tovaglioli in tessuto, riutilizzabili ed esteticamente più interessanti, quindi perfetti per ogni occasione. In tanti vorrebbero vedere i tovaglioli in tessuto anche nei ristoranti, dato che se realizzati con materiale di buona qualità tendono a conservare il loro aspetto originale anche dopo numerosi lavaggi.

Sacchetti Biodegradabili

Riciclare è ancora oggi una disciplina difficile da praticare in molte zone del mondo. Basti pensare che i rifiuti che quotidianamente produciamo vanno contenuti all’interno di sacchetti in plastica, che spesso non vengono riciclati e si disperdono nell’ambiente. Il modo ideale di rimediare a questo problema è utilizzare sacchetti biodegradabili che si possono acquistare ovunque, molto resistenti e il cui prezzo è leggermente superiore ai classici sacchetti in plastica.

Prodotti per una Pulizia Ecologica

Quando si pulisce casa si usano tanti prodotti chimici liquidi e spray. Questi, benché necessari per evitare la proliferazione di germi e batteri, possono essere nocivi per l’ambiente, sia per le sostanze con cui sono prodotti, sia per la loro immissione nell’atmosfera. Sul mercato esistono già tanti prodotti di pulizia a base di sostanze naturali, e molte altre soluzioni sono facili da produrre in casa a partire da elementi come bicarbonato di sodio, aceto e altro che la natura ci offre. Ogni passo verso abitudini più eco-sostenibili è quello giusto per salvare il nostro ambiente. Non resta che impegnarsi ogni giorno per salvaguardare il nostro amato pianeta e progettare un futuro più sostenibile.