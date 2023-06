Quando arriva il momento di organizzare le vacanze estive, mentre tutti si esaltano e scelgono le mete che amano di più, tu inizi ad andare in ansia. Perché? Perché soltanto all’idea di doverti separare dal tuo animale domestico già ti senti triste!

Magari non hai una persona fidata a cui lasciarlo, o magari semplicemente siete così inseparabili che già stai considerando l’idea di rinunciare alle vacanze pur di rimanere insieme. Per fortuna però oggi sono molte le opzioni per portare il tuo cane –o il tuo gatto– con te e vivere fantastiche avventure insieme durante l’estate. Dove?

Ecco 3 destinazioni estive adatte ai viaggi con gli animali.

Sicilia

Tra le isole più belle che abbiamo la fortuna di possedere in Italia, la Sicilia può essere una valida opzione per un viaggio con animali durante l’estate. I motivi sono vari: negli ultimi anni la regione si è impegnata molto per offrire ai proprietari di animali domestici zone attrezzate e accessibili, come spiagge dove gli animali sono i benvenuti, hotel e strutture ricettive dove non solo vengono accolti, ma godono anche di servizi dedicati come aree verdi e kit di benvenuto.

Ma un altro vantaggio è la possibilità di raggiungere la Sicilia in traghetto, ed evitare così al cane lo stress dell’aereo. Scopri gli orari e i prezzi dei traghetti Grimaldi Lines per la Sicilia e parti con Fido alla scoperta di luoghi incredibili e con l’occasione di fare lunghe passeggiate immersi nella natura e nella macchia mediterranea.

Croazia

Nota per essere una destinazione estiva economica e ricca di movida, la Croazia risulta anche essere un’ottima opzione per viaggiare con gli animali. Si tratta infatti di un Paese davvero pet friendly, dove gli animali difficilmente vengono rifiutati o subiscono limitazioni di accesso! La maggior parte degli hotel e delle strutture ricettive in Croazia accettano gli animali, e in tantissime spiagge possono fare il bagno senza limitazioni orarie, come invece accade in altre zone turistiche d’Europa.

La Croazia è anche ricca di riserve e parchi naturali dove poter portare il proprio amico a quattro zampe ad esplorare: Plitvice e Krka, i principali parchi del Paese, non hanno limitazioni per l’accesso ai cani, che sono dunque i benvenuti.

Trentino-Alto Adige

Tra le destinazioni più pet friendly che abbiamo in Italia c’è di sicuro il Trentino-Alto Adige. E, se potessimo decifrare i pensieri dei nostri amati animali, questa regione è anche una delle loro mete preferite! Aria pura, natura incontaminata, laghi freschi in cui immergersi e sentieri di montagna dove camminare ed esplorare insieme al proprio migliore amico: se davvero esiste un “paradiso per i cani”, di certo somiglia al Trentino. Questa regione offre anche numerosi servizi per favorire i viaggi con animali: oltre ad accettare i cani e i gatti, sono tantissime le strutture ricettive che offrono anche assistenza per gli amici a quattro zampe, e servizi a loro totalmente dedicati. Aree riservate al loro divertimento, ciotole e, molto spesso, anche il cibo viene messo a disposizione dall’hotel per il benessere del tuo animale domestico.