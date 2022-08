Non tutti i materiali sono dotati di proprietà idonee a tutti gli usi. Proprio per questo, capita che in ambito industriale sia necessario intervenire sui materiali al fine di migliorarne le caratteristiche di base o per dotarli di proprietà aggiuntive. Proviamo ad andare più nello specifico parlando di nichelatura chimica, ovvero un processo in grado di migliorare le caratteristiche di base delle leghe ferrose o altri materiali meno nobili e più leggeri, a partire dall’aumento delle caratteristiche di durezza e di resistenza chimica e meccanica. Di seguito vediamo caratteristiche e vantaggi di questa particolare tecnica in cui viene impiegato il nichel.

Che cos’è la nichelatura chimica

Il processo di nichelatura chimica è una tecnica oggigiorno molto utilizzata, che consiste nel depositare una certa quantità di nichel su un oggetto o una superficie, evitando l’uso di corrente elettrica. Il suo successo è dovuto a molti fattori e fra questi il principale è senz’altro la sua versatilità.

Il nichel chimico, infatti, ha il vantaggio di poter essere applicato su una varietà molto ampia di materiali spesso utilizzati anche in campo industriale. Ne costituiscono un esempio le leghe di alluminio, di rame, titanio o ferro: il suo bacino di utenza quindi è molto ampio. La nichelatura chimica di Argos è un esempio di come aziende di grande competenza ed esperienza in questo settore, possano offrire un ampio ventaglio di soluzioni tarate sulle specifiche esigenze dei propri clienti.

Il Gruppo Argos Surface Technologies è infatti leader nel campo dei rivestimenti e dei trattamenti fin dal 1969: le sue soluzioni soddisfano una platea eterogenea di clienti operanti nei più svariati settori industriali. In particolare, il gruppo Argos Surface Technologies dispone di quattro diversi rivestimenti di nichelatura chimica: Niploy o Elnip 13,per trattamenti di nichelatura chimica con riporto uniforme; Chenisil o Elnicarb, con la combinazione di nichel chimico e carburo di silicio, Cheniflon o Elniflon, con aggiunta di microparticelle di PTFE; ENP SH, un trattamento ad alto contenuto di fosforo.

In cosa consiste la nichelatura chimica dell’acciaio

Quando parliamo di nichelatura chimica dell’acciaio, il processo prevede che gli oggetti da trattare vengano portati in impianti dotati di vasche apposite, disposte secondo un preciso ordine logico.

Ognuna di esse è dotata di una serie di caratteristiche fondamentali per la buona riuscita della nichelatura chimica. Tutte presentano infatti funzioni per il controllo della temperatura, dell’aspirazione e delle pompe filtro. Il materiale viene poi trasportato da una vasca all’altra tramite dei carriponte che eseguono un ciclo preciso, a mano a mano che si prosegue da una fase all’altra del processo di nichelatura.

In particolare, il ciclo base consente di sgrassare gli oggetti con appositi detergenti per rendere la superficie bagnabile ed effettuare così altri risciacqui; qualora necessario, vengono utilizzati anche acidi minerali per eliminare gli ossidi dalla superficie da trattare.

Le vasche utilizzate per la nichelatura chimica devono rispettare determinate caratteristiche per la buona riuscita del processo e ottenere così un risultato perfetto.

Devono quindi avere una determinata temperatura, controllata attraverso sistemi appositi, oltre a contenere una soluzione studiata e appositamente bilanciata. I bagni per il processo di nichelatura si basano essenzialmente sul fosforo e il trattamento può arrivare fino a una temperatura di 400°C, portando il materiale ad una durezza pari a 900-950 HV. Terminata poi la fase di nichelatura, occorre procedere a una serie di risciacqui e infine all’asciugatura. Questo processo è, ovviamente speculare per gli altri materiali idonei alla nichelatura chimica.

Il magnetismo residuo nella nichelatura dell’acciaio

Durante il processo di nichelatura chimica dell’acciaio, può capitare che lo spessore del materiale possa non essere abbastanza uniforme. La causa è da ritenersi riconducibile al magnetismo residuo: un fenomeno responsabile della creazione di depositi aghiformi sulla superficie dell’oggetto sottoposto al trattamento di nichelatura chimica. Si tratta di imperfezioni che vanno a modificare l’uniformità del materiale, intaccando così il risultato del prodotto finale e quindi la sua qualità, inficiandolo enormemente. Per evitare il verificarsi del problema bisognerà quindi fare attenzione a smagnetizzare a fondo il pezzo in acciaio.

I vantaggi della nichelatura chimica

I vantaggi della nichelatura chimica sono molti, in particolare abbiamo: