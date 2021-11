Se si è alla ricerca di piattaforme per il lavoro aereo si ha a disposizione un’ampia gamma di categorie di prodotto, anche tecnologicamente molto avanzate. Non soltanto è possibile trovare sul mercato tipologie di piattaforme aeree all’avanguardia, ma anche caratterizzate dal design e dalla qualità propria del Made in Italy. Destreggiarsi fra tutte queste categorie e scegliere il prodotto adatto alle proprie esigenze può essere complicato. Ecco qui una breve guida per distinguere fra le varie categorie di piattaforme aeree.

Ragni

Queste piattaforme dal nome evocativo sono di piccole dimensioni e sono dunque adatte a raggiungere luoghi poco accessibili. Sono disponibili sul mercato modelli di alta qualità senza limitazioni nell’area di lavoro e a basso impatto ambientale. Il motore a benzina è affiancato da un motore elettrico che rende la piattaforma aerea ragno adatta ad operare in spazi chiusi e senza emissioni.

Fonte: Socage Italia

Si tratta di piattaforme compatte e smontabili in spazi angusti. Nonostante le piccole dimensioni, queste macchine possono fornire alte prestazioni: i binari della piattaforma sono estensibili, rendendo la piattaforma area stabile anche in movimento.

Piattaforme aree su pick-up con cestello

Questo tipo di piattaforma di sollevamento è caratterizzata da compattezza, mobilità e comfort, con possibilità di essere utilizzata in ambienti urbani interni ed esterni. L’azienda italiana Socage, presente a livello globale, è il leader europeo nel mercato dei modelli con cestello elevatore, che consentono di essere montati su veicoli pick-up 4×2 e 4×4. Il design all-terrain di queste macchine consente di operare su tutti i tipi di terreno e in aree difficilmente raggiungibili. Per questa ragione, il pick-up con cestello risulta il più richiesto nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni.

La compattezza è dovuta alla mancanza di sporgenza posteriore e ad un’attenta distribuzione del carico, mentre lo spazio libero sul cestello elevatore rende questo macchinario versatile e capace di ospitare attrezzature extra.

Fonte: Socage Italia

Piattaforme su furgoni con cestello

Il grande vantaggio fornito da un furgone con cestello risiede nel fatto che può essere progettato e personalizzato secondo le esigenze del cliente. I modelli con bracci in acciaio ad alta resistenza e con basso peso di montaggio sono facili da utilizzare e molto affidabili. Bisogna anche considerare che il montaggio ottimizzato del carrello elevatore sul furgone consente di lavorare in maniera altamente performante.

Il furgone con cestello può essere aperto nella parte posteriore con il braccio retratto in posizione di trasporto. Inoltre, questo tipo di piattaforma aerea è progettata affinché non vengano arrecati danni alle sue componenti, poste all’interno del braccio. Coloro che lavorano negli spazi urbani nel campo dell’elettricità, la manutenzione, l’illuminazione pubblica e artistica, la segnaletica, la pulizia, la potatura o le telecomunicazioni possono giovare dell’ottima mobilità di questo prodotto.

Fonte: Socage Italia

Camion con cestello (inferiore o maggiore di 3,5 tonnellate)

Attualmente le piattaforme aeree di questo tipo più innovative sul mercato possiedono un sistema di stabilizzazione automatica SPEED per i camion da 3,5 tonnellate. Questa tecnologia rende questo macchinario altamente produttivo, sicuro e facile da usare. Con un semplice tasto OK è possibile stabilizzare la macchina per iniziare il proprio lavoro, superando ogni tipo di irregolarità del terreno e di dislivello.

Fonte: Socage Italia

Per quanto riguarda i veicoli sotto ai 3500 kg, la vasta gamma di piattaforme autocarrate disponibili, telescopiche e articolate, permette al cliente di scegliere un’altezza che varia fra i 14 e i 28 metri di altezza. Il camion con cestello è inoltre adatto all’uso urbano, soprattutto nel settore del noleggio senza conducente, della segnaletica, della manutenzione, della pittura di facciate, della costruzione o della pulizia. Difatti, la grande mobilità urbana che caratterizza questo prodotto rende agevole lavorare in città e in svariate condizioni del terreno.

I veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate possono montare cestelli elevatori che raggiungono i 75 metri. Dato l’uso professionale che viene fatto di questi camion con cestello, le caratteristiche e la tecnologia dei modelli disponibili sono elevate con possibilità di optare per attrezzature extra, come il verricello idraulico sul braccio o il display LCD da 7’’per monitorare tutta una serie d’informazioni, fra cui l’area di lavoro o lo stato degli stabilizzatori.

In base al settore in cui si opera e alle caratteristiche tecniche del prodotto più adatte alle proprie esigenze, si può scegliere pertanto fra una ampio assortimento di piattaforme aeree di qualità, senza rinunciare alla sicurezza e alla facilità di utilizzo.